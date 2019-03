Thaipoimijat eivät saaneet valituslupaa korkeimmasta oikeudesta – Asianajaja: “Marjanpoimijoiden oikeusturva on Suomessa nolla”

Vuonna 2013 alkanut kiista marjanpoimijoiden ja sotkamolaisen marjajalostusyrityksen kanssa on tullut päätökseen.

Tästä on kyse Korkein oikeus hylkäsi 15 thaipoimijan valituslupahakemukset. Rovaniemen hovioikeuden päätös säilyy lainvoimaisena.

Aiemmin Kajaanin käräjäoikeus sekä Rovaniemen hovioikeus hylkäsivät kanteet kokonaisuudessaan.

Suomessa työskentelevät thaimaalaiset marjanpoimijat nostivat kanteen työnantajaansa, sotkamolaista Ber-Ex-Oy:tä vastaan vuonna 2015.

Thaipoimijat vaativat yritykseltä yhteensä yli 140 000 euron korvauksia maksamattomista tuloista.

Kiista syntyi thaimaalaisten marjanpoimijoiden oikeuksista, kohtelusta ja myös poimituista marjoista maksetusta korvauksesta. Kiistaa on käyty jo vuodesta 2013. Alunperin siviilikanteen nosti vuonna 2015 yhteensä 50 thaimaalaista marjanpoimijaa, jotka vaativat yli 140 000 euron korvauksia.

Poimijoiden mukaan he olivat käytännössä joutuneet ottamaan sotkamolaisyritys Ber-Exiltä korkeakorkoista lainaa, jota maksettiin takaisin marjoista saaduilla tuloilla. Marjoista saatu kilohinta oli poimijoiden mukaan ennakkoon sovittua alhaisempi. Vuonna 2015 Ber-Ex myytiin Arctic International Oy:lle.

Hovi- ja käräjäoikeus hylkäsivät poimijoiden kanteet, joissa katsottiin, että marjoista oli sovittu kiinteä kauppahinta. Ratkaisuissa katsottiin kuitenkin näytetyksi, että sopimuksen mukaan hinta perustui vaihtelevaan markkinahintaan.

Hylätyissä kanteissa poimijat vaativat korvauksia sopimusrikkomuksista ja maksamattomista marjoista. Jarmo Nuotio / Yle

Marjanpoimijoiden lakimies Ville Hoikkala on valituslupien hylkäämisestä pettynyt, muttei yllättynyt.

– Olemme tienneet tämän tilanteen jo pitkään. Tässä on käynyt ilmi, että marjanpoimijoiden oikeusturva Suomessa on nolla ja marjatukuilla on oikeus maksaa mitä haluavat, milloin haluavat, Hoikkala sanoo.

Hoikkala uskoo, että asiaa tullaan käsittelemään vielä oikeuden ulkopuolella.

– Nyt asian juridinen puoli on käsitelty loppuun, ja asia siirtyy julkiseen keskusteluun. Odotan, miten yhteiskunnallinen keskustelu tähän suhtautuu, Hoikkala sanoo.

Hoikkala ei ole vielä ollut yhteydessä edustamiinsa marjanpoimijoihin.

