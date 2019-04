Analyysi: Suomen suurimmassa vaalipiirissä on kymmeniä tuhansia kodittomia ääniä – Ratkaiseeko maahanmuutto vaalit Uudellamaalla?

Uudenmaan vaalipiirin äänioikeutettujen määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista peräti 29 662 henkilöllä. Se on enemmän kuin koko Riihimäen asukasmäärä. Äänioikeutettuja on näissä vaaleissa Uudellamaalla 777 562. Kasvun takia Uudeltamaalta valitaan nyt yksi kansanedustaja lisää eli 36 kansanedustajaa.

Väestönkasvu, erityisesti maahanmuutto ja kasvava vieraskielisten määrä, vaikuttaakin erityisen paljon Uudellamaalla. Vuonna 2030 eli jo 11 vuoden kuluttua lähes joka kolmas vantaalainen, joka neljäs espoolainen ja joka viides helsinkiläinen on vieraskielinen, ilmenee Espoon kaupungin sivuilla olevasta tuoreesta väestöennusteesta (siirryt toiseen palveluun).

Uudenmaankin vaalikentillä puhuttavat esimerkiksi sote-uudistus, toisen asteen maksuttomuus sekä ilmastonmuutos kytkettynä isoihin raideliikennesuunnitelmiin, mutta väestönkasvu ja sen tuomat paineet ovat isoin puheenaihe.

Edellisissä eduskuntavaaleissa 2015 perussuomalaiset nousi vaalipiirin toiseksi suurimmaksi puolueeksi seitsemällä kansanedustajallaan. Näiden vaalien suurimpia kysymyksiä myös Uudellamaalla on, mitä tapahtuu perussuomalaisten äänipotille, Uudellamaalla perussuomalaisten viime vaaleissa saamille 93 411 äänelle? Niistä entisen puoluejohtajan Timo Soinin äänimäärä oli lähes kolmannes eli 29 527. Soini edustaa nyt sinisiä ja jättää eduskunnan.

Menevätkö äänet nykyisille maahanmuuttokriittisille perussuomalaisille ja onnistuuko siniset puolueena ylipäätänsä säilymään hengissä? Ylen uusimmassa, viime perjantaisessa kannatusmittauksessa perussuomalaiset oli noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Väistikö Sampo Terho Jussi Halla-ahoa?

Vaalikauden aikana kahtia hajonneelta perussuomalaiselta puolueelta puuttuu nyt Uudeltamaalta Soinin kaltainen veturi. Lisäksi perussuomalaisten edellisten vaalien kakkonen, Jussi Niinistö 11 767 äänellä, on nyt sinisten ehdokkaana.

Nykyisistä perussuomalaisten kansanedustajista Arja Juvonen, Leena Meri ja Mika Niikko haluavat jatkaa. Vetoapua he saavat puolueen "työmiehestä” Matti Putkosesta ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalosta. Julkkisääniä kerännee Brother Christmasina tunnettu Ari Koponen, vaikka Koposen yhdistyksen epälty lainvastainen toiminta on parhaillaan syyteharkinnassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Ylen kannatusmittauksessa siniset sen sijaan sai vain alle prosentin kannatuksen.

Viimeksi Helsingistä eduskuntaan perussuomalaisena valittu Sampo Terho on nyt sinisten ehdokkaana Uudellamaalla. Pakeneeko hän perussuomalaisten Jussi Halla-ahon odotettua äänivyöryä Helsingissä? Ministeri-kansanedustajakaksikolla Terho-Niinistö sekä kansanedustaja Simon Elolla on kova työ uusia paikkansa.

Yle Uutisgrafiikka

Kuinka paljon Hjallis Harkimo rokottaa kokoomusta?

Kokoomus oli vuonna 2015 Uudenmaan suurin puolue, joka sai lähes neljänneksen eli 24 prosenttia vaalipiirin äänistä. Tämän vuoksi Uusimaa on puolueelle erityisen tärkeä.

Uusimaa on hyötynyt esimerkiksi työllisyysasteen huikeasta noususta, joten Ylen uusimman puoluekannatuksen povaama paikkamäärän kasvu voi tuoda valtiovarainministerin puolueelle lisäpaikkoja nimenomaan Uudellamaalla.

Puolueen kolmen kärjestä Alexander Stubb on kuitenkin siirtynyt Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi ja Outi Mäkelä Nurmijärven kunnan johtoon. Lisäksi Hjallis Harkimo on perustanut oman poliittisen liikkeensä, Liike Nytin, jonka pelätään houkuttelevan ainakin Harkimon omia äänestäjiä. Näiden kolmen yhteenlaskettu äänimäärä oli viime vaaleissa yli 45 000.

Neljänneksi eniten kokoomuksen ääniä keräsi vuonna 2015 Elina Lepomäki, joka ilmoitti ensimmäisenä hallituspuolueen kansanedustajana reilu vuosi sitten, ettei tue hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Ylen uutisessa ilmoitus nähtiin tuoreeltaan henkilökohtaisena strategisena vetona, jonka tähtäin on näissä eduskuntavaaleissa. Valtakunnallisestikin on mielenkiintoista nähdä, leivotaanko totuudentorvesta nyt äänikuningatar vai jättävätkö kokoomusäänestäjät valinnanvapauden kaatajan?

Kokoomuksen kärkeen on tarjolla nykyisistä kansanedustajista sekä sisäministeri Kai Mykkänen että entinen huippu-urheilija Sari Multala.

Liike Nyt -yhteislistan ainoa tunnettu nimi Uudellamaalla on Hjallis Harkimo. Harkimo itse kiistää Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) liikkeen jääneen vaisuksi ja uskoo liikkeen saavan 5-10 kansanedustajaa.

Päättyykö Paavo Väyrysen ura?

Vuosikymmeniä politiikkaa työkseen seurannut ja Helsingin Sanomista hiljattain eläköitynyt toimittaja Unto Hämäläinen toteaa, että Uusimaa on jälleen mielenkiintoinen vaalipiiri, mutta eri tavalla kuin ennen. Vuoden 2015 vaaleissa Uudellamaalla oli ehdolla neljä puoluejohtajaa – Alexander Stubb, Timo Soini, Antti Rinne ja Carl Haglund – nyt vain Rinne. Mutta näissä vaaleissa peräti kolme puoluetta kamppailee olemassaolostaan.

– Jos siniset ja Liike Nyt eivät menesty Uudellamaalla, vaikea niiden on menestyä muuallakaan. Ja vastustajien riemuksi viidellä vuosikymmenellä toimineen ja Suomen toiseksi pitkäaikaisimman ministerin Paavo Väyrysen poliittinen ura saattaa päättyä näihin vaaleihin. Taikka sitten ei, Hämäläinen sanoo.

Paavo Väyrynen on uuden puolueensa Seitsemän tähden liikkeen ainoa tunnettu ehdokas ja kahmii äänestäjiä keskustan riveistä.

Tuoreen puoluekannatusmittauksen mukaan keskustalla on täysi työ pitää nykyiset neljä paikkaansa Uudellamaalla. Tunnetut Matti Vanhanen ja Antti Kaikkonen ovat vahvoilla, kolmas kansanedustaja Eerikki Viljanen on ensimmäisenä vaarassa tippua. Kiistelty liikenneministeri Anne Berner ei ole enää ehdolla, ja sekä Sipoossa että Kempeleessä asuva väistyvä pääministeri Juha Sipilä valitsi Oulun vaalipiirin.

Pelastaako rauhanneuvottelija Antti Rinteen?

SDP surffaa yhä Ylen puoluekannatusmittauksessa ykkösenä, kaksi viikkoa ennen vaaleja.

Puolueen puheenjohtajalla Antti Rinteellä on kuitenkin kova työ kääntää puolueensa menestys myös henkilökohtaisiksi ääniksi: tuoreen Helsingin Sanomien puheenjohtajagallupin mukaan (siirryt toiseen palveluun) osa demareistakin kannattaa mieluummin pääministeriksi vihreiden Pekka Haavistoa. Rinne epäröi silmin nähden Ylen puheenjohtajaillassa, kun hän arvioi, että SDP:n vaalilupausten hintahaarukka on 1-3 miljardia euroa.

Aikakauslehtien suosikeista ja puolueen uskollisista sotureista Maarit Feldt-Ranta luopuu uusiutuneen syövän takia, mutta Maria Guzenina ja Antti Lindtman uusinevat paikkansa helposti. Vuosien jälkeen paluuta yrittää entinen valtiovarainministeri Arja Alho, joka erosi ministerin paikalta 1990-luvun pankkikriisin jälkimainingeissa niin sanotun Sundqvist-jupakan seurauksena (siirryt toiseen palveluun) (valtioneuvoston sivu). Eduskunnasta Alho putosi 2007.

Vaaliennusteen lupaamissa lisäpaikoissa on tukevimmin kiinni rauhanneuvottelija Hussein al-Taeen, jonka toivotaan keräävän yhä monikulttuurisemmaksi muuttuvan pääkaupunkiseudun ääniä. Al-Taee on sekä Suomen että Irakin kansalainen (siirryt toiseen palveluun) (Seura-lehti).

Kokenut politiikan toimittaja Unto Hämäläinen pitää rauhanneuvottelijana marinoituneen al-Taeen valintaa SDP:ltä hyvänä vetona, juuri maahanmuuttokeskustelun takia.

– Perussuomalainen puolue haluaa pitää maahanmuuton kielteiset puolet esillä ja hyödyntää niitä kuten aikaisemmin, mutta se on yksi ulottuvuus maahanmuuttokeskustelussa. Toinen ulottuvuus on se, että maahanmuuttajien määrä etupäässä Espoossa ja Vantaalla on jo niin suuri, että jos he keskittävät äänensä, maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita pääsee läpi, Hämäläinen ennustaa.

Politiikan toimittaja Unto Hämäläinen. Derrick Frilund / Yle

Yllättävätkö julkkisehdokkaat vihreissä?

Vihreiden kolmesta kansanedustajasta Jyrki Kasvi ja Johanna Karimäki hakevat jatkoa. Gallupsuosion perusteella puolue on tarraamassa kiinni lisäpaikkoihin.

Vihreissä ääniä kerää myös kaksi koko Suomen tuntemaa julkkista: taiteilija Katariina Souri (entinen Kata Kärkkäinen) ja näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius. Souri kerännee ääniä pidettyään esillä mielenterveyspotilaiden asioita, mutta äänestäjiä voi myös karkottaa leimautuminen koululääketieteen epäilijäksi (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat). Petelius tunnetaan muun muassa monista komediarooleistaan ja Ylen Luontoillasta.

RKP:n viime vaalien ääniharava Carl Haglund jätti luopuessaan politiikasta yli 21 000 koditonta ääntä. Niitä kärkkyy muualta kuin politiikasta tuttu joukko: entinen NHL-kiekkoilija Sean Bergenheim, entinen malli Janina Fry sekä entinen Nordean varatoimitusjohtaja Bo Harald.

RKP uusinee neljä paikkaansa ruotsinkielisten äänillä. Nykyiset kansanedustajat – Anders Adlercreutz, Thomas Blomqvits, Mikaela Nylander ja Veronica Rehn-Kivi - haluavat jatkaa Arkadianmäellä.

Avittaako räväkkä blogi muitakin kuin Timo Soinia?

Vasemmistoliiton ainoa Uudenmaan edustaja Kari Uotila jättää eduskunnan, mutta Esko Seppänen pyrkii sinne uudelleen vuosien tauon jälkeen. Nykypäivänä Seppästä tunnetumpi mediahahmo on kuitenkin Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas, joka kerää takuuvarmasti perusduunarien ääniä räväkällä blogillaan (siirryt toiseen palveluun).

Ainoan kansanedustajansa yrittää pitää myös kristillisdemokraatit. Uusintapaikkaa tavoittelee Antero Laukkanen, mutta häntä haastaa tiukasti entinen kansanedustaja, viimeksi varasijalle jäänyt Jouko Jääskeläinen. Televisiostakin tuttu lastenlääkäri Tiina Tuomela saattaa yllättää.

Aiheesta voi keskustella kello 17 saakka.

