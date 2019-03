Kristillistä yhdistystä epäillään rahankeräysrikoksesta – käräjäoikeus jäädytti varoja yli 2,5 miljoonan euron arvosta

Pohjanmaan käräjäoikeus on määrännyt Marttyyrikirkon ystävät -yhdistyksen sekä sen perustajan, kokkolalaisen rovasti Johan Candelinin omaisuutta takavarikkoon lähes 2,6 miljoonan euron arvosta.

Kokkolalaista kristillistä yhdistystä epäillään rahankeräysrikoksesta.

Takavarikko on voimassa toistaiseksi. Käräjäoikeuden on peruttava varojen hukkaamiskielto, jos syytettä ei nosteta neljässä kuukaudessa. Päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen.

Yhdistyksen perustajaa, Johan Candelinia epäillään törkeästä veropetoksesta. Hän kiistää syytteet.

Candelin on myös käräjäoikeudelle lähettämässään vastineessa pyytänyt, että omaisuuden turvaamistoimien ulkopuolelle jätettäisiin kaksi yhdistyksen pankkitiliä. Yhdistyksen toiminnan jatkaminen käy muuten vaikeaksi, perustelee Candelin.

Poliisin epäilee, että Marttyyrikirkon ystävät -yhdistys on syyllistynyt rahankeräysrikokseen 2014–2019 välisenä aikana. Esitutkinta on kesken, ja oikeus on määrännyt asiaan liittyvät asiakirjat salassa pidettäviksi toistaiseksi.

Yhdistys tukee nettisivujensa mukaan vainottuja kristittyjä rahallisesti.

Vuonna 1982 perustetun yhdistyksen toimintaa pyöritetään keräysvaroilla.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Österbottens Tidning. (siirryt toiseen palveluun)