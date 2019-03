Miesten ehkäisypilleriä pitää odottaa vielä vuosia – miksi lääketeollisuutta ei kiinnosta miesten ehkäisy?

Miesten sterilisaatio, vasektomia. Tai kondomi. Miehillä on valittavana tasan kaksi ehkäisymenetelmää, kun naisilla niitä on kymmenkunta.

Miesten hormonaalista ehkäisyä on silti tutkittu vuosikymmeniä, yhtä kauan kuin naistenkin. Jo alkuaikoina tutkimus kuitenkin keskittyi naisten e-pillerin kehittämiseen, osin koska se koettiin tärkeämmäksi ja potentiaalinen asiakaskunta laajemmaksi.

– Naiset tarvitsivat keinon hallita kehoaan, ja se ajoi tutkimusta eteenpäin. Miesten tutkimiseen ei ollut samanlaista kannustinta, kertoo ehkäisypillerin kehittämisestä kirjan kirjoittanut Jonathan Eig Broadly-sivuston haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Naisten ehkäisypilleri on ollut menestys, joka on auttanut naisia vapautumaan raskauden pelosta ja kohentamaan asemaansa yhteiskunnassa monin tavoin.

Miesten hormonaalinen ehkäisy on nykyarvioiden mukaan yhä vuosien päässä. Miksi tutkimus etenee niin hitaasti?

Eikö miehiä kiinnosta?

Yksi käytetyimmistä selityksistä koskee miesten oletettua haluttomuutta ottaa kehoonsa hormoneita. Jos naiset ovat kuusi vuosikymmentä kantaneet yksin taakkaa ja valittaneet haluttomuudesta, lihomisesta, mielialan heittelystä ja tiputteluvuodosta, miksi miehet vapaaehtoisesti ottaisivat osaa?

Suomalainen asiantuntija, dosentti Antti Perheentupa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo sähköpostitse, että tutkimuksia tekevillä asiantuntijoilla on kuitenkin toisenlainen käsitys miesten mielenkiinnosta:

– Ainakaan oma kokemuksemme ei tue ajatusta, etteivät miehet olisi halukkaita käyttämään hormonaalista ehkäisyä. Rekrytointi tutkimuksiin on ollut helppoa.

Edes vakavat haittavaikutukset eivät välttämättä vie mielenkiintoa. Esimerkiksi vuonna 2016 Edinburghin yliopistossa ehkäisyruiskeen testaukseen (siirryt toiseen palveluun) osallistuneista 320 miehestä parikymmentä keskeytti runsaan vuoden kestäneen kokeen haittavaikutusten takia. Koko koekin keskeytettiin.

Kumminkin koehenkilöistä 75 prosenttia olisi ollut valmis käyttämään testattua ehkäisyruisketta.

Suomessa ehkäisypilleri on FINSEX-kyselyn mukaan yleisin ehkäisykeino alle 34-vuotiaiden parissa, mutta iän myötä kierukan käyttö yleistyy. Andrey Cherkasov / AOP

Naiset eivät luota miehiin?

Toinen usein esitetty oletus on, etteivät naiset uskalla jättää ehkäisyä miesten vastuulle.

Tutkimustieto ei kuitenkaan tue tätäkään oletusta.

Skotlannissa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa vuonna 2000 lähes kahdelle tuhannelle naiselle tehty kartoitus (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että 65 prosenttia naisista kokee ehkäisyn olevan liiaksi naisten vastuulla. Yli 90 prosenttia eteläafrikkalaisista ja skotlantilaisista naisista suhtautui miesten ehkäisypilleriin myönteisesti ja kiinalaisnaisistakin noin kahdeksan kymmenestä piti sitä hyvänä.

Kolme neljästä naisesta olisi ollut valmis siirtämään ehkäisyn miehen ehkäisypillerin varaan. Vain kaksi prosenttia naisista oli sitä mieltä, että he eivät luottaisi miehensä kykyyn käyttää hormonaalista ehkäisyä.

Sama tutkimusryhmä kartoitti samoissa maissa myös lähes tuhannen miehen kantoja (siirryt toiseen palveluun) – heistäkin 44–83 prosenttia ilmoitti olevansa halukas käyttämään miesten ehkäisypilleriä.

Kehittely maksaa liikaa?

Asenteet ovat siis jo nyt myönteisiä – ennen ensimmäistäkään miesten hormonaalista ehkäisymenetelmää markkinoilla.

Isot lääketehtaat eivät siltikään ole kiinnostuneita. Broadly-sivuston selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Bayer, Pfizer ja Merck eivät panosta tällä hetkellä miesten ehkäisytutkimukseen.

– Lääketeollisuus oli aikanaan tutkimuksissa mukana, mutta jäi pois, koska miehen hormonaalisessa ehkäisyssä ei nähty riittävää taloudellista potentiaalia. He eivät näe tässä suurten voittojen mahdollisuutta, katsoo Perheentupa.

Parhaillaan ehkäisypilleritutkimukseen osallistuva Washingtonin yliopiston professori Stephanie Page muistuttaa Broadlyn haastattelussa, että uudenlaisen, uraauurtavan lääkkeen tuominen markkinoille on uhkapeliä.

– Monet markkinoille tulevista uusista lääkkeistä ovat joko jonkin jo olemassaolevan lääkkeen paranneltuja versioita tai hoitavat sairautta, josta jo tiedetään etukäteen, paljonko mahdollisia ostajia lääkkeelle on. Mutta miesten hormonaalisen ehkäisyn suhteen emme sitä tiedä, koska mitään vastaavaa ei ole vielä saatavilla, pohtii Page.

FINSEX-tutkimuksen mukaan suomalaisista neljäsosa ilmoitti viimeisimmän yhdyntänsä ehkäisymenetelmäksi kondomin. Ehkäisypilleriä tai kierukkaa käytti ehkäisymenetelmänä noin 23 prosenttia kumpaakin. AOP

Miesten ehkäisy on haastavampaa?

Pisimmällä ovat tutkimukset ehkäisygeelistä ja ehkäisypilleristä, joissa miehille annetaan progestiinin ja androgeenin yhdistelmää, jotta siittiöiden tuotanto loppuu ilman, että testosteronin puute laskee seksuaalista halukkuutta, erektiokykyä tai vaikkapa lihasmassaa.

Esimerkiksi professori Page on mukana Washingtonin yliopiston sekä Los Angeles BioMedin tutkimuksessa, jossa 30 miehelle (siirryt toiseen palveluun) annettiin kuukauden ajan testilääkettä nimeltä 11-beta-MNTDC. Se sisältää progestiinijohdannaista, joka laskee tehokkaasti siittiöiden tuotantoon tarvittavia hormoneja. Lääkkeessä on myös testosteronijohdannaista, joka tasapainottaa miessukuhormonien laskua.

Koehenkilöistä 4–6 raportoi päänsärystä, ihottumasta tai väsymyksestä, viisi lievästä halukkuuden vähenemisestä ja kaksi lievistä erektiohäiriöistä. Kukaan ei kuitenkaan pitänyt oireita niin vakavina, että olisi vetäytynyt kokeesta. Seuraavaksi aletaan tutkia, miten siittiötuotanto reagoi testilääkkeen aiheuttamaan FSH- ja LH-hormonien laskuun.

– Kyse on oikean hormoniyhdistelmän löytämisestä, se vaikuttaa annostelumuodon valintaan, eli siihen onko kyse pistoksista, pillereistä tai ehkäisygeelistä. Nyt tutkittu taas yhtä uutta kombinaatiota. Tässä ei ole kovasti uutta ja tutkimuskin on kovin pieni. Aiemmissa tutkimuksissa on ollut satoja miehiä mukana, arvioi dosentti Antti Perheentupa.

Perheentuvan mukaan miesten ehkäisy on lääketieteellisesti hankala pulma ratkaistavaksi.

– Siittiöitä tuotetaan kiveksissä miljoonia päivittäin. Vaikka siittiötuotanto saadaan lamattua (ainakin alkuvaiheessa), on tutkimuksissa toistuvasti ollut ryhmä miehiä, runsas kymmenesosa koehenkilöistä, joilla odotetusta hormonivasteesta huolimatta siittiötuotanto ei täydellisesti pysähdy.

Miten suhtaudut ajatukseen miesten hormonaalisesta ehkäisystä? Mikä siinä olisi plussaa, mikä miinusta? Voit kommentoida jutun alla klo 20 asti luomalla Yle Tunnuksen.