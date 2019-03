Sisäministeri Kai Mykkänen ehdottaa Suomeen uutta ihmiskauppalakia

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on ollut yhteydessä Maahanmuuttovirastoon nigerialaisen Itohan Okundayen tapauksesta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ehdottaa, että Suomessa säädettäisiin uusi ihmiskauppaa koskeva laki.

– Voisi olla järkevää harkita sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, että lainsäädäntöä uudistettaisiin niin, että olisi olemassa erillislaki ihmiskaupasta, sisäministeri toteaa Ylen haastattelussa.

Ihmiskaupan uhrien asema Suomessa nousi keskusteluun, kun Yle ja muut mediat kertoivat nigerialaisen Itohan Okundayen tapauksesta. Suomi on päättänyt käännyttää Okundayen Italiaan, jossa hän oli aiemmin joutunut pakkoprostituutioon.

Arvostelua herätti myös Okundayen Suomessa syntyneen lapsen asema. Häntä oltiin käännyttämässä äitinsä kanssa.

Mykkänen otti helmikuun lopussa vastaan aktivisti Lotta Laaksosen keräämän adressin, jossa vaadittiin (siirryt toiseen palveluun) Okundayen käännytyksen perumista.

Sisäministeri pyysi tämän jälkeen Maahanmuuttovirastoa varmistamaan, että tapauksessa on toimittu asianmukaisesti.

Käännytystä ei ole tähän mennessä tehty.

Ylen tietojen mukaan Okundaye on saanut tällä viikolla kutsun Maahanmuuttovirastoon uuteen haastatteluun.

Kyseessä on toinen kerta, kun Okundayea puhutetaan kasvokkain viiden Suomessa vietetyn vuoden aikana.

Päätösten yhdenmukaisuus varmistetaan

Ulkomaalaislain mukaan ihmiskaupan uhrille voidaan myöntää oleskelulupa, jos hänen tapauksestaan on Suomessa käynnissä esitutkinta tai hän on "erityisen haavoittuvassa asemassa".

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on esitetty huolta, että kynnys myöntää oleskelulupa ihmiskaupan uhrille on liian korkea. Edellytystä uhrin erityisen haavoittuvasta asemasta on sovellettu valtuutetun mukaan epäjohdonmukaisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ihmiskaupasta raportoiva viranomainen Suomessa.

Sisäministeri Mykkänen on pyytänyt Maahanmuuttovirastoa laatimaan sisäisen ohjeistuksen siitä, miten ihmiskauppalainsäädäntöä sovelletaan.

– Näin varmistetaan, että päätökset ovat yhdenmukaisia, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen pyytämän ohjeistuksen tavoite on, että Maahanmuuttovirastolla olisi selkeämmät kriteerit sille, miten erityisen haavoittuvaa asemaa tulkitaan ja minkätyyppinen oleskelulupa pitäisi milloinkin myöntää.

Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut auttamaan kaikkia Suomessa oleskelevia ihmiskaupan uhreja. Sopimukset eivät kuitenkaan velvoita Suomea myöntämään oleskelulupaa kaikille ihmiskaupan uhreille.

