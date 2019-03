KRP epäilee: Viisi suomalaista mukana kansainvälisessä lapsipornoringissä – Suomessa tuotettu väkivaltaista kuvamateriaalia

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee viittä suomalaista laajassa lasten hyväksikäyttöön liittyvässä kokonaisuudessa. Poliisin epäilyksen mukaan Suomessa on tuotettu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia.

– Erityispiirteitä ovat väkivalta ja lasten satuttaminen, joka on keskeisessä asemassa. Vaikka meillä on seksuaalirikoksia tutkittavana, kysymyksessä on väkivalta, sen ihannointi, sitä kautta seksuaalisen tyydytyksen saaminen, sanoo tutkinnanjohtaja Sanna Springare.

Yksi epäillyistä on päätekijä, joka on Springaren mukaan erilaisissa hyvissä asemissa toiminut mies. Kaikki viisi epäiltyä ovat miehiä.

Uhreja epäillään olevan kuusi, ja he ovat olleet tapahtuma-aikaan 6–15-vuotiaita poikia. Epäiltyjen rikosten tapahtuma-aika on 2004–2018. Osa uhreista tunsi toisensa, osa ei.

Takavarikot kuvaavat jutun poikkeuksellista laajuutta. Poliisin hallussa on 138 laitetta, ja pelkästään pääepäillyltä on takavarikoitu yli 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Kaikkiaan kuva- ja videomateriaalia on datana 96 teratavua. KRP:n arvion mukaan se tarkoittaisi yli kolmeakymmentä miljoonaa kuvaa, jos kuvat ovat keskimäärin kolmen megatavun kokoisia.

Enimmäkseen takavarikoitu kuvamateriaali on videomuotoista. Suomalaisuhrit löytyivät kuvien joukosta.

Uhreja tuttavuussuhteiden kautta

Epäiltyjä rikosnimikkeitä kokonaisuudessa ovat törkeät lasten seksuaaliset hyväksikäytöt, törkeät raiskaukset, törkeät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävän kuvan levittämiset, näiden lukuisten kuvien hallussapidot, huumausainerikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien esitysten seuraamiset.

Rikosilmoituksia on 22, mutta niissä on yhteensä 70 epäiltyä rikostapausta. Osa rikoksista on vanhentuneita.

– Lievimmässä muodossaan Suomessa tapahtuneet hyväksikäytöt ovat sitä, että aikuispornoa on näytetty lapsille. Pahimmassa tapauksessa sitä, että lasta on raiskattu 10 tuntia huumattuna, sanoo tutkinnanjohtaja Springare.

Joissakin tapauksissa lapsia on huumattu metamfetamiinilla.

– [Uhrit] löytyivät erilaisten tuttavuussuhteiden kautta, Springare sanoo.

– Rikosesta epäillyt olivat hyvin luotettavina pidettäviä. Sitä kautta esimerkiksi vanhemmat uskaltautuivat antamaan lapsensa sitten näitten myöhemmin rikoksesta epäillyiksi paljastuneiden käsiin.

Rikokset ovat osaksi salassapidettäviä. Osa epäillyistä rikoksista on KRP:n mukaan tapahtunut hyvin pienillä paikkakunnilla, minkä vuoksi paikkakunnatkin ovat salassapidettäviä.

Esitutkintakokonaisuus on valmistunut ja on siirtymässä syyteharkintaan.

Kukaan ei tällä haavaa Suomessa vangittuna

Kyse on suuresta lapsipornoringistä, jossa Suomessa tuotettuja nettilähetyksiä on seurattu suorana 17 maasta. Kyse on KRP:n mukaan pitkälti Euroopan maista ja muutenkin länsimaista.

Ringissä on Springaren mukaan pysynyt mukana eli jäsen on saanut haltuunsa videoita, jos on myös itse tuottanut ringille niitä. Ulkomailta Suomeen kantautunut kuvamateriaali on osaksi äärimmäisen väkivaltaista, jossa on myös lapsen tappamista. Kuviin tai videoihin liittyy osaksi piirteitä saatananpalvonnasta, natsismista ja eri fetisseistä.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi ei ole hakenut epäiltyjen luovuttamista muista maista Suomeen.

– Monessa maassa rangaistukset ovat kovempia kuin Suomessa, joten toivomme että kohdemaat hoitavat omansa.

Viidestä suomalaisepäillystä neljä on ollut vangittuina. Tällä hetkellä kukaan epäillyistä ei ole vangittuna, KRP:n mukaan tutkinnallisista syistä sekä tutkinnan pitkäkestoisuudesta johtuen. Pääepäillyn vankeus kesti noin vuoden.

Kukaan uhreista ei ilmoittautunut viranomaisille. Poliisi itse selvitti sekä uhrit että epäillyt kuvamateriaalin pohjalta. Tutkinta alkoi syksyllä 2017, kun poliisi sai vihjeen ulkomaisilta viranomaisilta.

Korjattu kello 13.50: Vanhimmat epäillyt rikokset ovat vuodelta 2004, ei 2014.