Britannian parlamentti yrittää päästä brexit-umpikujasta: Näistä vaihtoehdoista äänestetään – katso parlamentin tapahtumia suorana

Umpikujaan brexitin kanssa ajautunut Britannian parlamentti yrittää löytää tänään äänestyksillä vaihtoehdon, jolla olisi parlamentin enemmistön tuki. Suuntaa-antavat äänestykset eivät kuitenkaan sido pääministeri Theresa Mayn konservatiivihallitusta.

Parlamentti on hylännyt Mayn neuvotteleman erosopimuksen jo kahdesti ja nyt suuntaa-antavilla äänestyksillä koitetaan päästä eteenpäin pattitilanteesta. Käytäntö on harvinainen sillä brittiparlamentti on päätynyt suuntaa-antavan äänestyksen järjestämiseen vain kautta aikojen vain kerran aikaisemmin.

Yhteensä parlamentin jäsenet tekivät 16 äänestysesitystä (siirryt toiseen palveluun), joista puhemies John Bercowin valitsi äänestyksiin kahdeksan vaihtoehtoa.

Vielä ennen väittelyn alkua ei tiedetty tarkasti, vaativatko puoluejohtajat parlamentin jäseniltä äänestyksissä ryhmäkuria vai annetaanko heille lupa äänestää oman tahtonsa mukaisesti.

Kaksi konservatiivien edustajaa Kevin Hollinrake ja James Cartlidge kertoivat Twitterissä, että he saavat äänestää oman tahtonsa mukaisesti.

Parlamentin alahuoneessa on 650 edustajaa. Äänestyksissä kansanedustajat vastaavat lomakkeeseen kyllä tai ei. He voivat valita kuinka montaa vaihtoehtoa tukevat tai vastustavat.

Monet ehdotuksista perustuvat Mayn neuvottelemaan erosopimukseen ja niissä esitetään muutoksia Britannian ja EU:n tulevat suhteet määrittelevään poliittiseen julistukseen.

Näistä vaihtoehdoista parlamentti äänestää illalla

Eroaminen EU:sta ilman sopimusta. Ehdotuksen mukaan Britannian tulisi erota EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta. Tämän jälkeen Britannian ja EU:n kauppasuhteet perustuisivat Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöihin. Vastaavan ehdotuksen parlamentti on hylännyt aiemmin taloudellisen sekasorron pelossa.

Toisen kansanäänestyksen järjestäminen brexitistä. Ehdotuksessa vaaditaan, että britit äänestäisivät millaisesta tahansa parlamentin hyväksymästä brexit-sopimuksesta ennen sopimuksen ratifiointia.

Tulliunioni EU:n kanssa. Useammassa ehdotuksessa kannatetaan Britannian pysymistä tulliunionissa. Työväenpuolueenehdotus sisältää tulliunionin neuvottelemisen eron jälkeen ja "vahvan suhteen" sisämarkkinoihin. Tämäsisältöisiä ehdotuksia äänestykseen tulee kaksi.

EU:n sisämarkkinoilla pysyminen. Ehdotuksessa esitetään, että Britannia liittyisi eron jälkeen Euroopan vapaakauppajärjestöön ja sitä kautta Euroopan talousalueeseen Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kanssa. Myös tämänsisältöisiä esityksiä äänestykseen pääsee kaksi.

Brexitin peruminen sopimuksettoman eron sijaan. Eroprosessin eli artiklan 50 kumoaminen. Jos erosopimusta ei ole syntynyt, ja kansanedustajat hylkäävät sopimuksettoman eron, he voivat vaatia pääministeriä pysäyttämään eroprosessin.

Sopimuksia kovan eron jälkeen. Kahdessa ehdotuksessa vaaditaan, että Britannian hallituksen on neuvoteltava erilaisia järjestelyjä sopimuksettoman eron tapahtuessa. Järjestelyt koskevat muun muassa kauppaa ja tullijärjestelyjä. Näistä toinen päätyy äänestykseen.

Maanantaina äänestysten toinen kierros

Suuntaa-antava äänestysprosessi jatkuu maanantaina, kun vaihtoehtoja on ensin rajattu pois keskiviikkoiltana. Mahdollista on, ettei mikään ehdotuksista saa enemmistöä taakseen. Sekin on mahdollista, että useampi ehdotus saisi enemmistön ja näin suuntaa-antavien äänestysten jälkeenkin parlamentti olisi pattitilanteessa.

Pääministeri Theresa May on sanonut, ettei hän aio viedä eteenpäin vaihtoehtoja, jotka ovat konservatiivien vaalilupausten vastaisia.

Britannian oli alunperin määrä erota EU:sta ylihuomenna perjantaina 29. maaliskuuta.

EU on tarjoutunut lykkäämään eroa 22. toukokuuta saakka, jos Britannian parlamentti hyväksyisi erosopimuksen. Jos sopimusta ei hyväksytä, on EU antanut lykkäystä 12. huhtikuuta saakka.

Lisää aiheesta:

Brittikansanedustajat äänestänevät keskiviikkona brexit-vaihtoehdoista – aloite toi alahuoneelle valtaa EU-eron suhteen

Brittikalastajat ottaisivat vaikka sopimuksettoman EU-eron, mutta pelkäävät koko brexitin peruuntuvan: "En usko enää, että se tapahtuu"

Aiheesta muualla:

Brexit: MPs prepare for votes in bid to break deadlock (siirryt toiseen palveluun)