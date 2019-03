Tällainen on vuoden 2019 äitiyspakkaus – 63 tuotetta, uutuutena erilaisia bodyja

Kela on julkistanut uuden äitiyspakkauksen, jonka tuotteiden valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota laatuun.

Vuoden 2019 äitiyspakkauksen (siirryt toiseen palveluun) tuotteet on julkistettu tänään torstaina. Uudessa äitiyspakkauksessa on 63 tuotetta. Tuotevalikoima on käyttäjien toiveiden mukaisesti säilynyt pitkälti ennallaan.

Uutena tuotteena on lisätty asiakkaiden toivomuksesta muun muassa lyhythihainen body, ja ensimmäistä kertaa pakkauksessa on mukana myös bodyja, joissa on venepääntie.

Vuoden 2019 vuodelaatikossa käytetään Robert Lönnqvistin suunnittelemaa kuosia, jossa seikkailevat värikkäät eläinhahmot.

Äitiyspakkauksen tuotteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti tuotteiden laatuun. Tämän vuoden pakkauksen kilpailutuksessa laatua painotettiin 70 prosenttia ja hintaa 30 prosenttia, kun edellisinä vuosina laatua ja hintaa on painotettu yhtä paljon.

Äitiyspakkauksen vastuullisuus on herättänyt viime aikoina keskustelua.

– Kela kehittää vastuullisuuden kriteerejä edelleen tuleviin kilpailutuksiin ja selvittää erilaisia mahdollisuuksia tehdä äitiyspakkauksesta vastuullisempi ja ekologisempi, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Tulevaan pakkaukseen voi vielä vaikuttaa

Edellinen pakkaus jaetaan loppuun, ennen kuin uutta pakkausta aletaan jakaa arviolta huhtikuun lopussa. Pakkauksen vaihtumisajankohta riippuu äitiysavustushakemusten määrästä.

Äitiyspakkausta uudistetaan vuosittain muun muassa asiakaspalautteen perusteella. Tuotevalikoima säilyy pitkälti samanlaisena, mutta esimerkiksi tekstiilien värit ja kuosit vaihtelevat ja pakkaukseen valitaan myös täysin uusia tuotteita.

Kela haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa vuoden 2020 äitiyspakkauksen haalarin kuosiin. Äänestys on vielä sunnuntaihin saakka käynnissä Kela-Kertun Facebook-sivuilla.

Viime vuonna äitiyspakkauksen sisältö muuttui entistä runsaammaksi ja vuodelaatikon kuosi uusiutui äitiyspakkauksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ensimmäiset äitiyspakkaukset jaettiin Suomessa vuonna 1938.

Äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman.

