Poliisi kaipaa lisää maahanmuuttajataustaisia opiskelemaan poliisiksi – ”Että suomalainen poliisi vastaisi myös taustaltaan Suomen kansaa”

Tuore poliisiopiskelijoiden joukko aloitti opintonsa Poliisiammattikorkeakoulussa maanantaina. Poliisiammattikorkeakoulu ei tietoisesti tilastoi valittujen etnistä alkuperää tai äidinkieltä. Taustalla on koulun rehtorin Kimmo Himbergin mukaan halu olla korostetun tasa-arvoinen.

– Mutta silmämääräisesti arvioiden ja nimien perusteella alle viisi prosenttia on sellaisia, jotka ovat joko itse Suomeen muuttaneet tai yksi tai kaksi sukupolvea sitten Suomeen tulleita.

Vuosittain järjestetään neljät valintakokeet ja neljä kertaa vuodessa myös uusi kurssi aloittaa koulun. Haku poliisiksi on päällä jatkuvasti. Seuraava kurssi alkaa elokuussa.

Viime vuosina jokaiseen opiskelijaryhmään on valittu myös maahanmuuttajataustaisia, mutta vielä heitä on vain vähän.

Poliisikoulutuksen erityisenä tulostavoitteena onkin tänä vuonna maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rekrytointi. Nyt suunnitteilla on toteuttaa laaja projekti, jolla ammatin houkuttelevuutta maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa saataisiin lisättyä.

Monissa kaupungeissa maahanmuuttajanuorten kanssa toimivat poliisit tekevät jo ammatillista markkinointia. Maahanmuuttajanuoria on esimerkiksi kutsuttu tutustumaan Poliisiammattikorkeakouluun. Se on toiminut.

– Kyllä valittujen joukossa on useita, jotka ovat oikeastaan tästä kipinän saaneet. Tätä me haluamme jatkaa ja laajentaa, Himberg kertoo.

2000-luvulla syntyneet ovat syntyneet toisenlaiseen Suomeen

Poliisiammattikorkeakoulussa tiedetään hyvin, miksi maahanmuuttajataustaisia tarvitaan enemmän. Suomi kansainvälistyy vauhdilla. Pelkästään Helsingissä on jo nyt 100 000 vieraskielistä asukasta ja koko pääkaupunkiseudulla 200 000.

– Useista maista, joissa etninen kirjo on laajempi kuin Suomessa, on ihan selkeitä tutkimustuloksia siitä, että poliisitoiminnalle on eduksi, että poliisihenkilöstön jakauma vastaa suhteellisen hyvin väestön jakaumaa.

Kimmo Himberg muistuttaa, että myös poliisin ulkonäkökirjo muuttuu hyvää vauhtia. Maanantain uudella kurssilla ennätysmäisesti jo puolet aloittaneista oli naisia. Myös maahanmuuttajataustaisissa poliiseissa on sekä miehiä että naisia.

Uusin kurssi saattaa samalla olla viimeinen, jossa ei ole 2000-luvulla syntynyttä. Syksyn kurssille sellainen varmaan jo tulee. Himbergin mukaan tässä ikäluokassa erilainen etninen tausta ei ole mitään erikoista.

– Hehän ovat syntyneet toisenlaiseen Suomeen. Heille tämä on luonnollinen ja arkinen asia.

Poliisiksi pääsee, mutta pitää uskaltaa hakea

Maahanmuuttajataustaisten poliisien rekrytointiprojekti ei tarkoita, että vaatimuksia heidän osaltaan muutetaan. Joko suomea tai ruotsia pitää osata, siihen maahanmuuttajataustainen hakija useimmiten kompastuu.

Rehtori Himberg tunnustaa, että tässä koululla on parantamisen varaa. Riittämättömän kielitaidon takia hylätty jää hylkäyspäätöksensä kanssa liian yksin. Heitä pitäisi kannustaa hakemaan uudestaan siinä vaiheessa, kun kielitaito on paremmin hallussa.

Hakeminen poliisiksi voi olla maahanmuuttajataustaiselle muutenkin kova paikka.

– Jotkut nuoret ovat sanoneet, että on vaikea sanoa perheessä, että lähden tästä hakemaan poliisiammattikorkeakouluun.

Poliisiammattikorkeakoulussa tiedetään, että monien hakijoiden vanhemmat eivät halua lapsestaan poliisia. Syynä on usein, että omassa lähtömaassa poliisin maine on ollut jotain ihan muuta kuin se on Suomessa, jossa poliisiin luotetaan.

Tätä kuvaa maailman luotettavimmasta poliisista rehtori Kimmo Himberg haluaa potentiaalisille hakijoille markkinoida. Monikulttuurisessa Suomessa kulttuurien välistä osaamista ja ymmärrystä tarvitaan entistä enemmän. Suomalaisen poliisin on oltava kaikkien kansalaisten turvaaja.

– Tänne opiskelemaan hakeutuminen tarjoaisi monelle nuorelle mahdollisuuden toimia pioneerina myötävaikuttamassa siihen, että suomalainen poliisi vastaisi myös taustaltaan Suomen kansaa.

