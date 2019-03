Vaalimainokset arvioitavina: "Supermarketin mainos, poliisiesite ja vanha elokuvajuliste"

Vasemmistoliitto: Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille

Annamari Huovinen:

– Teksti ja kuvat ovat yhteinäisiä ja suunnattu kaikille. Tämä on kuin oppikirjasta, sillä edustettuina ovat etniset taustat sekä naiset ja miehet. Vanhemman väestön edustaja puuttuu, mutta kuvasta löytyy vauva. Työmiehenpuvulla on haettu työpaikka- ja sosiaaliluokkataustaa.

– Ihmettelen kuvan laatua. Mustahiuksiselta naiselta on syvätty toinen puoli hiuksista pois. Muuten on suunniteltu hyvin, niin mihin on jäänyt visuaalinen hionta?

– Huomiota kiinnittää myös se, että puolueen väri verenpunainen on vaihtunut pinkimpään ja puoluetunnus on yleensä ollut punainen, mutta on nyt valkoinen.

Oona Raadelma ja Anni Tolvanen:

– Ajanmukaisesti freesit värit valittu, mutta vähän tunkkainen. Tämä on äärimmäisen nuorekas ja kohdennettu nuorille aikuisille, mutta kuitenkin turvallisella tavalla. Varmasti haettu sitä, että erotutaan.

– Kuvattu kuin Avengers-elokuvaan luotettavasti suoraan edestä ja hämmentävän konstailematon ryhmäkuva. Se on kuin joukkuekuva, jossa kapteeni on edessä.

– Pinkki väri ei enää välttämättä assosioidu feminismiin, mutta kyllä se viestii vähän pehmeämpiä arvoja. Muut puolueet käyttävät perusvärejä, niin on rohkeaa vetää magentalla. Ehkä tämä on askel uudenlaiseen vaalimainontaan.

Santtu Oja:

– En tajunnut heti kenen tämä mainos on. Logo on niin pienellä.

– Juliste on jotenkin fresh. Siinä on hyvät värit ja se on aika laadukasta designia. Selkeätä tekstiä ja hyviä kuvia ihmisistä. Kuva on vähän yksiulotteinen ja turvallinen.

– On tärkeää näyttää eri tyyppiset ihmiset eri taustoista, mutta se on kuitenkin stereotyyppinen ilmaisutapa. Tämä varmasti uppoaa heitä kannattaviin, mutta tavoittaako tämä niitä, jotka eivät automaattisesti heitä äänestä?