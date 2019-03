Hurmosmaisilla keikoillaan suosioon noussut Vesterinen yhtyeineen nauttii menestyksestä – "Nostaa kylmiä väreitä olla mukana tässä bändissä"

Tero Vesterinen on ylpeä siitä, että pitkä puurtaminen tuottaa nyt hedelmää.

Vesterinen yhtyeineen on jo kymmenen vuotta vanha bändi, joka julkaisi maaliskuun alussa kuudennen levynsä. Silti vain laulaja Tero Vesterinen on toistaiseksi ainoa, jolle bändi on päätyö.

Ehkä juuri se tekee bändistä sen, mikä se on: kaveriporukka, jolla on aidosti hauskaa keskenään – ja joka nauttii yhdessä soittamisesta. Bändi tunnetaankin erityisesti keikkojen hyvästä tunnelmasta.

Tero Vesterinen itse kokee olevansa lavalla onnellinen.

– Meininki lähtee heti ekasta biisistä, eikä tarvitse jännittää, miten tämä menee. Voi vain nauttia musiikista. Ja kun näkee yleisön, joka on yhtä hurmioituneessa tilassa, sekin auttaa. Tulee aika maaginen tunnelma, kuvaili Vesterinen Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

Ajan hengen vastainen menestys

Maagista tunnelmaa on ollut tarjolla, sillä bändi lähti maaliskuun alussa kiertueelle, joka kestää toukokuun loppuun saakka. Kiertue on yhtyeen tähän saakka isoin.

Suosio on kasvanut pikkuhiljaa.

– Tuntuu hienolta, että menestys on nimenomaan tullut keikkailulla ja pitkään jatkuneella puurtamisella, mikä ei ole enää niin yleistä tässä ajassa. Kyllä se nostaa itsellä kylmiä väreitä, että voi olla mukana tuollaisessa bändissä.

Maagisesta keikkatunnelmasta arkeen siirtyminen on tosin keski-ikäiselle perheenisälle välillä karua.

– Just viime maanantaina lähdimme ajamaan aamukahdeksalta Vaasasta kotiin. Ajoin koko matkan ja menin suoraan neljältä hakemaan muksuja koulusta ja päiväkodista. Oli aika brutaali siirtymä.

Keski-ikäiset olivat valmiita uudistumaan

Vaikka Vesterinen yhtyeineen onkin vanhan liiton bändi, kaipasivat he uudelle levylleen uudistumista. Siinä auttoi tuottaja Jonas Olsson, ensimmäinen ulkopuolinen tuottaja yhtyeen historiassa.

Aluksi ulkopuolisen kommentit aiheuttivat bändin jäsenissä vastustusta, mutta kaikki olivat tyytyväisiä lopputulokseen.

– Kaikki onnistui yli odotusten. Jonas on valtavan taitava siinä mitä hän tekee. Meillä on hyvin suora tapa puhua toisillemme bändissä ja ilmeisesti myös Jonaksella, koska hän ilmoitti heti suoraan, että mikä lähtee pois ja mikä jää.

Vili Vesterisen perintö kantaa

Tero Vesterisellä on vahva verenperintö musiikkiin ja keikoille. Hänen isoisänsä oli legendaarinen harmonikkataiteilija Vili Vesterinen.

Vaikka Vesterinen ei koskaan ehtinyt tavata vaariaan, tämän perintö on merkityksellinen.

– Tuntuu hienolta, että on tuommoinen vaari, että omassa geeniperimässä kulkee musiikin voima. Kyllä sen aika ajoin itsessäänkin tunnistaa sellaisen kohtalaisen suuren palon musiikin tekemiseen.

Usein kun Vesterinen miettii vaaria nimenomaan tien päällä.

– Kun ajelee samoja teitä, joita vaarikin on kulkenut Dallapén ja muiden kanssa, niin on hienoa jatkaa sitä musiikillista perintöä.

Katso Tero Vesterisen koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenasta.