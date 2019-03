Skottien ja pohjoisirlantilaisten haikeat jäähyväiset EU:lle: "Jättäkää lamppu palamaan niin löydämme takaisin"

StrasbourgSkotlantilainen europarlamentaarikko Alyn Smith sai keskiviikkona harvinaisen lämpimät suosionosoitukset täysistunnon brexit-keskustelussa pitämälleen puheelle.

– Tämä saattaa jäädä viimeiseksi puheekseni täällä 15 vuoden palveluksen jälkeen, 45-vuotias Smith sanoi.

Strasbourgin täysistunto oli viimeinen ennen huhtikuun 12. päivää, jolloin Britannian on määrä erota, ellei se saa erosopimustaan voimaan ennen sitä, mikä lykkäisi eroa toukokuun lopulle.

– Tämä surettaa minua henkilökohtaisesti. Haluamme jäädä. Emme halua, että meidät raahataan ulos EU:sta vastoin tahtoamme, Smith sanoo Ylen haastattelussa.

Skotlantilaisista 62 prosenttia äänesti vuoden 2016 kansanäänestyksessä EU:hun jäämisen puolesta. Skotlannin itsenäisyyspuoluetta edustava Smith ajaa brexitin perumista.

Mutta jos se ei onnistu, varasuunnitelma on hänen mukaansa Skotlannin itsenäistyminen ja itsenäisen Skotlannin palauttaminen unionin jäseneksi.

– Toivon, että eurooppalaiset ystävämme jättävät lampun palamaan jotta löydämme takaisin, Smith sanoo.

Hänen mukaansa Britannian eteneminen kohti EU-eroa on vahvistanut itsenäistymisen kannatusta Skotlannissa. Vuoden 2014 itsenäistymiskansanäänestyksessä 55 prosenttia skoteista kannatti pysymistä osana Iso-Britanniaa.

Mutta Smithin mukaan osa kannatuksesta perustui siihen, että Britannia on EU:n jäsen. Turhautumista on lisännyt se, että Britannian hallitus on Smithin mukaan sivuuttanut Skotlannin täysin eroneuvottelujen aikana.

"Poistamalla raja poistetaan myös ongelma"

Brexit voi lisätä irtautumishaluja myös Irlanninmeren toisella puolella.

Smithin pohjoisirlantilainen kollega Martina Anderson edustaa tasavaltalaista Sinn Féin -puoluetta, joka ajaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin yhdistymistä ja niiden välisen rajan poistamista.

Puolue on Euroopan parlamentissa sikäli ainutlaatuinen, että sen neljä edustajaa on valittu kahdesta eri maasta: kolme Irlannin tasavallasta ja Anderson Britannialle kuuluvasta Pohjois-Irlannista.

– Poistamalla raja poistetaan myös ongelma. Backstopia [rajatarkastusten välttämiseen tähtäävää järjestelyä] ei tarvittaisi. Irlannin jako on ollut katastrofi irlantilaisille, Anderson sanoo.

Myös Pohjois-Irlannin asukkaiden enemmistö äänesti brexitiä vastaan. Sinn Feinin mielestä liittyminen Irlantiin olisi ratkaisu, jonka kautta Pohjois-Irlanti voisi pysyä EU:ssa brexitistä huolimatta. Tie siihen kulkisi kansanäänestyksen kautta.

– Ihmiset haluavat, että heiltä kysytään: Mihin unioniin haluatte kuulua? Haluatteko pysyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vai EU:ssa?, Anderson sanoo.

Pohjoisirlantilainen Martina Anderson edustaa tasavaltalaista Sinn Féin -puoluetta. Rikhard Husu / Yle

Sinn Féin perustelee vaatimustaan Pitkänperjantain sopimuksella, joka päätti Irlannin levottomuudet 1998. Sopimuksen mukaan kansanäänestys yhdistymisestä voitaisiin järjestää, jos Irlannin saaren perustuslaillinen asema muuttuu.

Vetoapua EU:lta

Martina Andersonilla on henkilökohtainen suhde sopimukseen. Sen solmimisen aikaan hän istui vankilatuomiota osallistumisesta Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n aseelliseen kampanjaan Britannian hallitusta vastaan. Pitkänperjantain sopimuksen yhtenä ehtona oli, että Anderson vapautetaan.

Nyt hän toivoo EU:lta hienoista vetoapua Irlannin yhdistymiseen. EU kun tuki myös Saksojen yhdistymistä ja on tunnustanut Kyproksen, jonka pohjoisosaa miehittää Turkki.

– Emme halua, että EU puuttuu Irlannin kansan sisäisiin asioihin. Mutta haluamme heidän tunnustavan, että rauhansopimuksessa on pykälä kansanäänestyksestä, Anderson sanoo.

Kansanäänestys vaatisi tosin Britannian hallituksen aloitteen. Sellaista ei ole näköpiirissä. Hallituksen pohjoisirlantilainen tukipuolue, unionistinen DUP, vastustaa ajatusta jyrkästi.

Skotlannin ja Pohjois-Irlannin tilanteet poikkeavat monella tavalla toisistaan. Mutta Alyn Smithiä ja Martina Andersonia yhdistää turhautuminen siihen, että heidän ja heidän alueidensa kohtalo on Britannian hallituksen ja parlamentin käsissä.

He joutuvat jättämään Euroopan parlamentin vastoin tahtoaan.

– Me skottimepit joudumme katsomaan Westminsteriin tietääksemme, millainen tulevaisuutemme on. En usko että valtaosa edustajista siellä välittää tai edes ymmärtää näitä asioita, Smith sanoo.

