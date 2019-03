Siirtolaisten mahdollisesti kaappama laiva saapui Maltaan

Joukko Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia on kaapannut heidät pelastaneen aluksen haltuunsa Libyan edustalla, sanoo Italian sisäministeriö. Alus on nyt saapunut Maltaan.

Maltan viranomaiset ovat ottaneet vallatun aluksen hallintaansa.

Alus oli poiminut siirtolaiset kyytiinsä tiistai-iltana ja suuntasi sen jälkeen takaisin kohti Libyan pääkaupunkia Tripolia.

Italian sisäministeri Matteo Salvini sanoi keskiviikkona, että alus käänsi ennen satamaan saapumista yllättäen kurssiaan ja lähti kohti Eurooppaa. Salvini uskoo, että pelastetut olivat ottaneet laivan hallintaansa.

Kyseessä on säiliöalus El Hiblu 1. Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan alus on saapunut Maltan edustalle.

Aluksen miehistö on pääosin turkkilainen, mutta alus on rekisteröity Palaun saarivaltioon Tyynellemerelle, kertoo Times of Malta -lehti (siirryt toiseen palveluun)..

Libyan laivaston alukset olivat seuranneet El Hiblua, kertoo maltalaislehti.

Viranomaiset pohtivat tilannetta

Libyan viranomaiset ja alusta operoiva taho eivät ole kommentoineet asiaa.

Maltan hallituslähteen mukaan alus pelasti yhteensä noin 120 siirtolaista, joista osa noin 30 on naisia ja lapsia.

YK ja avustusjärjestöt ovat raportoineet siirtolaisten oloista kaoottisessa Libyassa ja kertoneet muun muassa kidutuksesta ja raiskauksista.

– Epätoivoinen ja vaarallinen tilanne paljastui Välimerellä, korostaen rikkinäistä järjestelmää merellä sekä ihmisten epätoivoa, kommentoi Lääkärit ilman rajoja -järjestö Twitterissä.

EU keskeyttää pelastusalusten partioinnin

Italian hallituksen maahanmuuttovastaisen linjan takia yhä useampi siirtolaisia mereltä pelastanut alus on palauttanut heidät takaisin Libyaan. Useissa veneissä olevat siirtolaiset ovat viime kuukausina kieltäytyneet rantautumasta Libyaan, mikä on johtanut viranomaisten voimankäyttöön.

Väitteet kaapatusta aluksesta tulivat ilmi samana päivänä kun EU kertoi keskeyttävänsä väliaikaisesti pelastusalusten partioimisen Välimerellä. BBC:n mukaan päätöstä edelsi Italian pyyntö. Italia on arvostellut rajusti operaatiota ja vaatinut muita EU-maita kantamaan vastuun Italiaan pyrkivistä siirtolaisista.

Operaatio Sophiaan kuuluvat alukset ovat pelastaneet kymmeniätuhansia siirtolaisia Välimerellä vuoden 2015 jälkeen ja johtaneet noin 150 ihmissalakuljettajan pidätyksiin. Operaatiota on tarkoitus jatkaa ilmassa ja yhteistyössä Libyan kanssa maan poliittisesta kaaoksesta huolimatta.

Lähteet: STT, AP, AFP