Kasper Kumpulainen tunnetaan videoista, joiden yleisin palaute on "hullu!" – jonakin päivänä hän haluaa saada hurjista tempuista ammatin

Tumma vesi velloo Kallansiltojen alla. Mustiin pukeutunut mies nousee junaradan ylittävää betonipalkkia ylös.

Kun terästikkaat loppuvat, hän heittää virvelillä painon palkin yli ja kiinnittää köysitikkaat. Niiden avulla hän keikauttaa itsensä palkin päälle.

Vieressä kulkevasta sähkövaijerista kuuluu sirinää. Juna lähestyy.

Videolla (siirryt toiseen palveluun) seikkaileva siilinjärveläissyntyinen Kasper Kumpulainen, 22, harrastaa hyppyjä korkeilta paikoilta.

Temppu ja miten se tehdään

Kumpulaisen temppujen vaarallisuus on herättänyt keskustelua mediassa. Julkisuutta on saanut etenkin hänen hyppynsä kallionkielekkeeltä alas avantoon Nuuksion kansallispuistossa. Putousta oli reilu kymmenen metriä ja alla vain kaksi kertaa kolmen metrin aukko jäässä.

Yhtään hyppyä Kumpulainen ei tee hetken mielijohteesta.

Hän valmistautuu huolellisesti ja käy ajatuksissaan ennakkoon läpi hypyn jokaisen vaiheen. Siten hän pystyy hypyssä keskittymään varsinaiseen suoritukseen.

– Riskejä joutuu ajattelemaan ja myös sitä, miten ne pystyy minimoimaan. Muuten ei selviä hengissä.

Kumpulainen sanoo tunnistavansa vaaran. Taustalla on vuosien harjoittelu erilaisilla välineillä. Hän on harrastanut pikkupojasta lähtien voltteja ja akrobaattisia temppuja trampoliinilla ja lumilaudalla. Etenkin kikkailu motocrosspyörällä on tuonut liikkeisiin motorista varmuutta ja taituruutta hallita omaa kehoaan.

Stunttaaminen elokuvissa kiinnostaa

Hyppyihin Kumpulaista ajaa halu ylittää itsensä vain omaksi huviksi. Tosin kavereiden kanssa hypyt yleensä kuvataan ja jaetaan Youtubessa.

Miehen tavoitteena on esitellä taitojaan samanhenkisille harrastajille ympäri maailmaa, mutta myös hankkia videoilla rahaa ja mainetta elokuvapiireissä.

Yhden elokuvastuntin Kumpulainen on jo päässyt toteuttamaan viime vuonna Biisonimafian elokuvassa (siirryt toiseen palveluun). Siinä hän hyppäsi mopolla Ohtaansalmen sillalta alas sylissään rahasäkki.

– Nautin, kun saan toteuttaa näitä stunttiprojekteja: miettiä ongelmia ja ratkaista niitä. Onnistumisesta saa huippufiiliksen. Toivon, että voisin tehdä sitä jonakin päivänä työkseni.

Tempusta on pystyttävä kieltäytymään

Kokenut elokuvastuntti, näyttelijä Janne Turkki neuvoo aina luottamaan omaan tunteeseen. Jos temppu tuntuu liian vaaralliselta, stuntin pitää pystyä myös sanomaan myös ei. Onnistuminen syntyy tiedolla ja taidolla.

Turkki on tehnyt stuntteja yli kahdenkymmenen vuoden ajan lukuisiin kotimaisiin elokuviin, tv-sarjoihin, mainoksiin ja musiikkivideoihin.

Extreme-hyppääjien joukko on viime vuosina kovasti lisääntynyt. Harrastus voi olla myös polku ammattistuntiksi. Turkki kuitenkin painottaa, että Suomessa elokuvastuntin täytyy olla moniosaaja.

Keskeistä on hallita erilaisia tappelutekniikoita ja osasta käsitellä erilaisia ajoneuvoja.

Jos kaveri mokaa, voi lähteä oma henki. Janne Turkki

Selvin loukkaantumisriski on pyro- eli syttymistempuissa. Ne on valmisteltava todella huolellisesti. Kun mies pannaan palamaan kiireestä kantapäähän, siinä ei ole leikille varaa, kuvaa Turkki.

Hänelle kuumottavimpia temppuja ovat olleet tilanteet, jossa temppu tehdään yhdessä toisen kanssa.

– Jos kaveri mokaa, voi lähteä oma henki. Luottamus täytyy olla jo etukäteen.

Kasper Kumpulaisella ammattimainen stunttaus häämöttää vasta haaveissa.

Kasper Kumpulainen palasi Kallansilloille kaksi vuotta hypyn jälkeen. Antti Karhunen / Yle

Avantohyppyvideo leviää kuitenkin jo maailmalla. Kumpulainen kertoo myyneensä sen käyttöoikeudet hyvässä uskossa ulkomaiselle yhtiölle, mutta rahoja ei ole kuulunut vieläkään. Alalla liikkuu huijareita.

Siitä huolimatta Kumpulainen aikoo jatkaa temppuiluaan. Kahden vuoden takainen hyppy Kallansilloilta on edelleen mielessä.

– Tekisin sen uudestaan, jos mieli vielä tekisi. Itsensä ylittäminen, rajojen hakeminen ja adrenaliini koukuttavat. Onnistuneesta hypystä saa huippufiiliksen, Kumpulainen sanoo ja tähyilee kohti korkeuksiin kohoavia siltoja.