Maan pahin noroepidemia iski Kymenlaaksoon – infektiolääkäri ei löydä selvää syytä

Norovirus on jyllännyt ennätyksellisen voimakkaana Kymenlaaksossa alkuvuoden aikana. Tautia on ollut väkilukuun suhteutettuna eniten koko maassa.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan alkuvuoden aikana maakunnassa on todettu yli 200 tartuntaa (siirryt toiseen palveluun). Edellinen ennätysvuosi oli kaksi vuotta sitten, jolloin maakunnassa todettiin 215 tautitapausta koko vuoden aikana. Tuo ennätys on nyt rikottu jo maaliskuussa.

Todellisuudessa norovirustartuntojen määrä on paljon suurempi, koska vain pieni osa sairastuneista testataan.

Puhtaasti tautitapauksina laskettuna eniten tartuntoja – yli 400 – on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. HUS:n alueella on yli 1,6 miljoonaa asukasta (siirryt toiseen palveluun), kun Kymenlaaksossa asukkaita on noin 175 000 (siirryt toiseen palveluun).

Ruuhkia sairaaloissa

Infektioylilääkäri ei löydä yksiselitteistä syytä Kymenlaakson norovirustartuntojen suurelle määrälle. Taudin vahvistavia näytteitä otetaan maakunnassa kuten ennenkin, eikä niiden määrässä ole tapahtunut muutosta, joka selittäisi tartuntojen kasvun.

Liikkeellä oleva norovirustyyppi ei myöskään poikkea edellisvuosien noroviruskannasta. Yleensä uusi norovirustyyppi aiheuttaa tavallista vaikeamman epidemian.

Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen löytää kuitenkin yhden mahdollisen syyn. Hän on huolissaan siitä, että säästöt ovat vähentäneet akuutteja sairaanhoitopaikkoja. Osastoilla on siten täydempää.

– Aina kun on ruuhkaa ja paljon ihmisiä samoissa tiloissa, tartuntoja tapahtuu enemmän. Kiire aiheuttaa sen, ettei infektion torjunta ole yhtä huolellista kuin muuten, Pietikäinen sanoo.

Kymenlaakson sairaaloissa Kotkassa ja Kouvolassa potilaspaikat ovat vähentyneet infektioylilääkärin mukaan parin vuoden sisällä yli sadalla.

Kustannuksia ei voi laskea etukäteen

Pohjois-Kymen sairaalasta Kouvolasta vuodepaikkojen määrä väheni vuoden 2018 alussa 45:llä, kun erikoissairaanhoito ja vuodeosastot siirtyivät kaupungilta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan kuntayhtymän vastuulle.

Muun muassa leikkaukset ja yhteispäivystys siirtyivät Pohjois-Kymen sairaalasta Kotkaan Kymenlaakson keskussairaalaan.

– Tällaisia kustannuksia ei yleensä lasketa etukäteen, koska ne ovat ohimeneviä, muutaman viikon tai kuukauden kestäviä tilanteita. Mutta ovathan nämä hyvin ikäviä tilanteita, Pietikäinen sanoo.

Koko maassa norovirustilanne näyttää toistaiseksi maltilliselta. Tähän mennessä tapauksia on kirjattu noin 1700. Ennätysvuonna 2017 koko maassa todettiin liki 3900 tartuntatapausta.

Norovirus aiheuttaa oksentelua, ripulia, vatsakipuja ja usein kuumetta. Tautia esiintyy eniten tammikuun ja toukokuun välisenä aikana.

Tartuntoja on sairaaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä. Lisäksi tautia on perheissä ja koululaisissa, mutta he tarvitsevat harvemmin sairaalahoitoa. Osastoille joudutaan ottamaan usein huonokuntoisimmat potilaat, jotka ovat iäkkäitä tai heillä on muu perussairaus.