Rukalle ilmestyi jääkiekkokaukalon kokoinen patja, joka vie laskijoiden harjoittelun uudelle tasolle: "Onhan tämä ihan sikasiistiä"

Tästä on kyse Rukalle on asennettu alastulopatja, joka tukee freestyle-laskijoiden ja lumilautailijoiden harjoittelua.

Patja takaa laskijalle turvallisen alastulon. Ammattilaisille hyppypatjalla harjoittelu tuo etua kilpailuihin.

Alastulopatja on kooltaan 20x50 metriä ja se painaa noin 5 000 kiloa. Hyppyrin ja alastulon välisellä osalla patjan paksuus on 2 metriä ja alastulolla noin 1,5 metriä.

Itä-Rukan rinteeseen asennettu suuri alastulopatja saa temppulaskettelijat innostumaan. Lumilautailijoiden ja freestyle-laskijoiden käyttöön hankittu patja takaa yhä näyttävimpien ja vaativimpien hyppyjen harjoittelun läpi vuoden.

– Onhan tämä ihan sikasiisti juttu. Patjasta on paljon apua harjoittelussa, kun voi tehdä alastuloja turvallisesti, maajoukkueen freestyle-laskija Elias Syrjä kehuu.

Hiljattain Kanadassa maailmancupin Big Air -kilpailussa olkapäänsä loukannut Syrjä ei pääse vielä testaamaan alastulopatjaa, mutta odottaa malttamattomana mahdollisuutta.

– Patja kasvattaa rohkeutta kokeilla uusia temppuja, kun alastulosta ei tarvitse välittää. Heti kun niveliin ei satu, menen testaamaan patjan, Syrjä sanoo.

Tehokkuutta yksityiskohtiin

Lumilautaliiton päävalmentaja Antti Koskinen toivottaa Rukan alastulopatjan avosylin tervetulleeksi. Koskisen mukaan patja on edistysaskel kohti tasokkaampaa harjoittelua. Turvallinen alastulo mahdollistaa esimerkiksi hyppyyn lähdön tekniikan harjoittelua.

– Olemme päässeet maajoukkueen kanssa vain kerran aiemmin harjoittelemaan tällaiselle alastulolle viime joulukuussa Italian Livignossa, Koskinen sanoo.

Alastulopatja takaa sen, ettei hyppääjän tarvitse miettiä kovaa alastuloa, vaan hän voi keskittyä hypyn teknisiin kuvioihin aiempaa tehokkaammin. Ensio Karjalainen / Yle

Lumilautailu on kokenut valtavan muodonmuutoksen parin vuosikymmenen aikana. Kourut ja hyppyrit ovat kasvaneet. Tempuista on tullut vuosi vuodelta hurjempia. Myös yhä useampi maa on saavuttanut korkean tason kilpailuissa.

– Yhä useampi huippulaskettelija osaa nykyisin kaikkein kovimmat kisatemput. Hyppyvarmuus on parantunut selvästi. Yleinen taitotaso hyppylajeissa on noussut ja luulen, että yksi osasyy on se, että ympäri maailmaa on käytössä alastulopatjoja, Koskinen sanoo.

Pohjoismaiden suurin patja

Kokoluokaltaan Rukalle asennettu patja on harvinainen. Lähes jääkiekkokaukalon kokoinen patja on suurin, mitä Pohjoismaiden rinteissä on nähty.

– Euroopasta taitaa löytyä vain muutama yhtä suuri patja. Aasiassa erityisesti japanilaiset ovat ottaneet vastaavanlaisia patjoja käyttöön, kertoo Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Iiro Kaukoniemi.

Ei tarvitse edes kovin huonosti tulla alas, kun sormet tai ranteet vaurioituvat. Iiro Kaukoniemi

Kaukoniemi muistuttaa, että freestylessä ja lumilautailussa tapahtuu vuosittain paljon loukkaantumisia.

– Vauhdit ovat kovia ja hypyt isoja. Ei tarvitse edes kovin huonosti tulla alas, kun sormet tai ranteet vaurioituvat. Riskinä ovat myös vakavammat loukkaantumiset, jotka usein päättävät urheilijan uran, Kaukoniemi toteaa.

Rukan alastulopatja on toistaiseksi suurin, joka on asennettu Pohjoismaisiin laskettelurinteisiin. Ensio Karjalainen / Yle

Alastulopatja on asennettu Rukalle testikäyttöön toukokuun puoliväliin saakka. Mikäli patja jää Rukalle, se on laskettelijoiden käytössä myös kesäisin. Vauhtimäki rakennetaan patjan yläpuolelle suksien alla liukuvasta materiaalista.

Patja maksaa lähes 200 000 euroa. Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Iiro Kaukoniemi uskoo, että patjalle löytyy rahoitus.

– Patjan kustannuksiin osallistuu ensisijaisesti lajiliitto, mutta yritämme löytää rahoitusta myös yhteistyökumppaneilta ja paikallisilta toimijoilta, Kaukoniemi toteaa.