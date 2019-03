Poliisi lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta: ”Tämä karkaa käsistä, jos emme herää”

Keskusrikospoliisi tiedotti keskiviikkona poikkeuksellisesta rikosepäilystä, jossa viittä suomalaista epäillään osallisuudesta laajaan ja väkivaltaiseen lapsiin kohdistuneeseen seksuaalirikosvyyhteen.

Poliisi on kertonut takavarikoineen pelkästään pääepäillyltä yli 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Kaikkiaan kuva- ja videomateriaalia on datana 96 teratavua, joka tarkoittaisi yli 30 miljoonaa kuvaa, jos kuvat ovat keskimäärin kolmen megatavun kokoisia.

Pelastakaa Lapset ry kertoo, että sen Nettivihje-palvelu (siirryt toiseen palveluun) sai vuonna 2017 noin 3 000 - 4 000 yksittäistä vihjettä, joka tarkoittaa, että yksi vihje saattaa sisältää muutamasta kuvasta tuhansiin kuviin laitonta, lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

– Tiimimme luokittelee laittomaksi vuosittain noin 50 000 yksittäistä videota tai kuvaa, sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Radio Suomen Päivä –ohjelman haastattelussa.

Materiaalissa on paljon raakaa seksuaaliväkivaltaa, jonka uhreina on pääosin länsimaalaisen näköisiä lapsia. Aineisto sisältää paljon kuvia, jotka on otettu rikostilanteessa, jossa on lapsi ja tekijä.

Vaaranen-Valkonen arvioi, että järjestön vastaanottamien vihjeiden määrä on pysynyt samana, mutta teknologian kehittymisen myötä verkkosivuille voi ladata helposti tuhansia kuvia ja kuvaaminen sekä videoiden tekeminen on aiempaa helpompaa.

"Tilanne karkaa käsistä"

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tutkivat viranomaiset sekä uhreja auttavat tahot toivovat, että Suomessa yleisesti havahduttaisiin tilanteeseen. Poliisin haltuunsa saaman aineiston perusteella lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu koko ajan enemmän ja toiminta on muuttumassa kansainvälisemmäksi.

– Tämä karkaa käsistä, jos emme nyt tähän herää, toteaa keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

– Kyseessä on niin vastenmielinen ja epämukava asia, että tästä ollaan ymmärrettävästi mieluummin tietämättömiä kuin että keskusteltaisiin avoimesti. Voisimme laajemminkin nähdä mitä ympärillämme ja yhteiskunnassamme tapahtuu.

Toistaiseksi poliisilla ei ole varmaa tietoa siitä, onko lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus lisääntynyt vai onko kyse tietoverkkojen kehittymisestä, jolloin rikollista materiaalia on helpompi tuottaa ja välittää eteenpäin. Saranin mukaan on mahdollista, että myös viranomaisten toiminta on kehittynyt, jonka vuoksi tapauksia kyetään paljastamaan aiempaa enemmän.

– Täytyy sanoa, että kansainvälinen yhteistyö on kaiken lähtökohta eli ei tämä suomalaisen poliisin ansiota ole, että rikollisuutta paljastuu näin paljon. Monissa maissa työtä tehdään paljon tehokkaamin ja sitä resursoidaan eri tavalla kuin Suomessa. Me hyödymme siitä, kertoo Sarani.

Pienellekin lapselle kerrottava

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyssä on poliisin mukaan tärkeää luoda lapseen avoin ja luottamuksellinen suhde, jossa vaikeistakin asioista voi puhua ikätaso huomioiden. Seksuaalikasvatus ja niin kutsutun turvatiedon jakaminen on tärkeää.

– Näistä asioista pitäisi voida lapselle kertoa jo ennen ensimmäistä älypuhelinta. Lapset jo 3-4-vuotiaina pelaavat vanhempien älypuhelimella pelejä eli tekevät tilin internetiin ja ovat saatavilla, sanoo rikosylikomisario Sari Sarani.

Myös keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Sanna Springare toteaa, että vanhempien kannattaa tutkiskella itseään.

– Minusta kaikkein ikävintä on, että joillakin aikuisilla on sellainen asenne, etteivät he viitsi enää perehtyä nuorten juttuihin tai somepalveluihin. Ne eivät aikuisia kiinnosta tai ne tuntuvat hankalilta, sanoo Springare.

Hänen mielestään aikuisten pitäisi kasvaa yhdessä lasten kanssa digitaalisessa maailmassa.

– Samalla tulee eteen juuri näitä tilanteita, jotka liittyvät seksuaaliseen kehitykseen. Mielestäni lapset kasvavat nykyisin hyvin yksin seksuaalispainotteisessa yhteiskunnassa, ja kun he törmäävät nettipornoon, he kysyvät siitä kavereiltaan eivät vanhemmiltaan.

Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen kuitenkin muistuttaa, ettei raaoissa seksuaalirikostapauksissa turvataidoistakaan ole hyötyä.

– Sanoisin, että tämäntyyppisissä tapauksissa mikään turvataitokasvatus harvoin toimii niin, että 6-vuotias lapsi pystyisi sen ehkäisemään. Mutta toki hyvällä seksuaali-, turvataito- ja digikasvatuksella sekä hyvällä vuorovaikutuksella voidaan tehdä ennaltaehkäisevää työtä, sanoo Vaaranen-Valkonen.

Paljon tehtävää

Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa poliisit toivoivat rikollisten kiinnijäämisriskin kasvamista. Tämä edellyttäisi koko rikosprosessin uudistamista eli poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen työn tehostamista.

Uhrien ja tekijöiden kanssa työskentelevät tahot toivovat Suomeen myös lisää ennaltaehkäisevää palvelua ja apua henkilöille, jotka huomaavat olevansa seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista. Tilanne on kuitenkin vaikea, sillä moni näistä potentiaalisista rikoksentekijöistä ei halua kertoa tunteistaan kenellekään muun muassa voimakkaan häpeän takia.

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, että seuraavalla hallituskaudella laaditaan kansallinen toimeenpanosuunnitelma lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä torjuvalle Lanzaroten sopimukselle. Sopimus tunnetaan huonosti, vaikka Suomi on ratifioinut tämän Euroopan neuvoston sopimuksen jo vuonna 2011.

Järjestöt ovat huolissaan etenkin siitä, ettei Suomessa tällä hetkellä toteudu esimerkiksi valtakunnallisesti yhdenvertainen ja riittävä hoito uhreille.

