Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue, SDP menetti kannatustaan

Myös kokoomuksen ja vihreiden suosio on laskenut. Kaikki muutokset mahtuvat virhemarginaalin sisään.

Perussuomalaisten kannatus jatkaa vaalien alla nousuaan.

Ylen tuoreimmassa mittauksessa puolueen kannatus on 15,1 prosenttia, ja puolue on nyt kolmanneksi suosituin. Nousua edellisestä, helmikuussa tehdystä mittauksesta on 1,8 prosenttiyksikköä.

Kannatusta perussuomalaisille tulee erityisesti niin kutsutusta ”nukkuvien puolueesta”, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

– Perussuomalaiset saavat nyt aiempaa enemmän kannattajia heistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestivät vuoden 2015 vaaleissa, hän sanoo.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 1 954 ihmistä. Haastattelut tehtiin 6.–26.3.2019. Puoluekantansa kertoi 1 222 vastaajaa. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta +/- 2,3 prosenttiyksikköä. Lataa kannatusmittauksen vastausaineisto tästä (siirryt toiseen palveluun).

Suosituin puolue on edelleen SDP 20,1 prosentin osuudellaan. Kakkospaikkaa pitää kokoomus 15,8 prosentissa.

Molemmat ovat menettäneet kannatustaan – demarit 1,2 prosenttiyksikköä ja kokoomus 0,4 prosenttiyksikköä. Samalla puolueiden välinen ero on hieman kaventunut.

Viimeviikkoinen hämmennys SDP:n kannoista lihan ja maidon verokohteluun ei näy suoraan kannatusluvuissa.

– Viimeinen mittausviikko on ollut SDP:lle parhain, Tuomo Turja kertoo.

Keskustan kannatus piristyi vain hieman hallituksen eron jälkeen

Neljänneksi pudonneen keskustan kannatus on piristynyt hieman, 0,3 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 14,4 prosenttia.

Ylen kannatusmittausten välillä kaatui ensin hallituksen sote- ja maakuntauudistus sekä lopulta myös hallitus. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ratkaisun on keskustan kentällä kerrottu kirittäneen vaalikamppailua.

Tälle ei kuitenkaan juuri löydy tukea kannatusmittauksesta.

– Viikkokohtaisissa tuloksissa näkyy, että hallituksen eron jälkeisellä viikolla keskustan kannatus nousi. Mutta sen jälkeen on ollut tasaisen harmaata. Suurta loikkaa ylöspäin ei ole näkynyt, Tuomo Turja kuvailee.

Viidentenä seuraavat vihreät ovat menettäneet kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä. Kuudetta paikkaa pitävä vasemmistoliitto puolestaan sai 0,9 prosenttiyksikköä lisää kannatusta.

Turjan mukaan vasemmistoliiton kannatus on tullut pääosin vihreiden ja demareiden kannattajista.

Kaikki kannatusmittauksen muutokset mahtuvat 2,3 prosenttiyksikön virhemarginaalin sisään. Virhemarginaali on hieman tavallista suurempi, sillä otos oli tällä kertaa pienempi ja kyselyn ajanjakso lyhyempi.

Eurooppalainen kehitys on tullut Suomeen: neljä puoluetta samassa sumpussa

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta kiinnittäisi huomiota puolueiden kannatusten välisiin eroihin. Ne ovat kaventuneet.

– Se, että alle kolmen prosenttiyksikön sisällä on neljä puoluetta, on hyvin erilainen tilanne kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten, hän sanoo.

– Siinä näkyy hyvin eurooppalainen kehitys. Puoluekenttä pirstaloituu, eikä yksikään puolue ole selvästi ykkösasemassa.

Tällaisessa tilanteessa myös äänestysaktiivisuus vaikuttaa puolueiden suosioon. Perussuomalaisia kannattavat ovat esimerkiksi niitä, jotka myös herkästi jättävät äänestämättä.

– Perussuomalaisten kannatusta on monesti aika vaikea ennakoida. Mutta voi olla, että puolue yllättää jälleen kerran vaaleissa, Vuorelma sanoo.

Kun puolueiden kannatuserot ovat pieniä, myös hallitusneuvottelut voivat olla vaikeat.

SDP:llä olisi 47 paikkaa eduskunnassa

Taloustutkimus on vaalivuoden alusta lähtien laskenut Ylelle kannatusmittausten mukaisen eduskuntapaikkojen määrän muutoksen nykyiseen edustajamäärään verrattuna.

Muutoksia tarkastellessa on hyvä huomata, että paikat lasketaan kuuden edellisen kuukauden mittaustulosten mukaan. Siten erot eivät näy yhtä selkeästi paikkajaossa kuin kannatusmittauksessa.

Pitkään keulapaikkaa pitänyt SDP saisi tämänhetkisen laskelman mukaan ison voiton eli 13 lisäpaikkaa. Se olisi selvästi eduskunnan suurin puolue 47 paikalla.

