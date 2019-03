Laura Huhtasaari joutui uhkauksen kohteeksi – uhkaajaksi epäillään kokoomuspoliitikkoa

Tästä on kyse Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaarta ja tämän perhettä on Huhtasaaren kertoman mukaan uhattu.

Poliisi vahvistaa Ylelle tutkivansa asiaa.

Uhkauksesta epäilty on Huhtasaaren mukaan porilainen kokoomuspoliitikko.

Poliisi vahvistaa Ylelle tutkivansa perussuomalaisten varapuheenjohtajaan Laura Huhtasaareen kohdistunutta uhkausta.

Huhtasaari on kertonut, että epäilty uhkaus on tullut puhelimella hätäkeskukseen ja se on koskenut myös hänen perhettään.

Uhkausepäilystä kertoi ensimmäisenä perussuomalaisten puoluejulkaisu Suomen Uutiset.

Poliisi ei kerro tapauksesta tässä vaiheessa tutkintaa enempää. Asiasta tiedotetaan poliisin mukaan yksityiskohtaisemmin ensi viikolla tai tutkinnan salliessa.

Epäilty on kokoomuspoliitikko

Uhkaajaksi epäilty henkilö on Huhtasaaren mukaan porilainen kokoomuspoliitikko. Porin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila kertoo Ylelle, että hän on kuullut asiasta.

Knuuttila ei kerro tarkemmin, minkätasoisesta poliitikosta epäilyssä on kyse eikä esimerkiksi sitä, onko poliitikko valtuutettu tai jonkin lautakunnan jäsen. Hänen mukaansa kokoomus irtisanoutuu jyrkästi uhkauksesta, jos epäilyt pitävät paikkansa.

– Suomi on oikeusvaltio ja asia tutkitaan ensin. Mutta jos asia vahvistuu, tällaisessa henkilöllä ei ole enää mitään asiaa kokoomuksen toimintaan, Knuuttila sanoo.

Viime viikonloppuna ulkoministeri Timo Soini (sin.) joutui hyökkäysyrityksen kohteeksi Vantaalla ja vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaan kimppuun käytiin Helsingissä metroasemalla. Laura Huhtasaaren kodin ikkunat rikottiin viime presidentinvaalien alla.