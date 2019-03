Kaatopaikka yllättää lintuparatiisina – vuoden lintuyhdistys esittelee alueensa 100 parasta paikkaa bongaukseen

Esimerkiksi Kujalan jätekeskus ympäristöineen Lahdessa on uuden opaskirjan mukaan lintuparatiisi.

Vuoden lintuyhdistyksenä palkittu Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on julkaissut käytännöllisen ja monipuolisen oppaan harrastajille.

Tuoreessa opaskirjassa on kartoitettu maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja parhaat paikat harrastajille. Kohteita on yli sata.

– Lintu- ja luontoharrastus on koko ajan kasvussa. Oppaalle on ollut selvä tilaus. Kokeneemmat harrastajat halusivat jakaa muillekin sen tiedon, mitä heillä on, kertoo kirjan toimittamisesta vastannut Timo Metsänen.

Kirjasessa on luonto- ja lintulajitietojen ohella havainto- ja käytännön vinkkejä retkeilijöille. Metsäsen mukaan Päijät-Häme on monipuolinen lintualue.

– Päijät-Hämeessä on monenlaisia alueita ja luontoa. On metsiä ja muutamia soitakin. Erityisesti Salpausselän eteläpuolelta löytyy laajoja peltoalueita, jotka tulva-aikoina ovat hyviä lintupaikkoja. Sitten on erilaisia selkävesikohteita: Päijänne ehkä merkittävimpänä.

Päijät-Hämeen lintupaikkaoppassa on yli 240 sivua ja esiteltyjä kohteita yli sata. Tuija Veirto / Yle

"Jopa tunturikiuruja on nähty"

Kirjanen esittelee myös yllättäviä, urbaaneja paikkoja: esimerkkeinä Polttimon sulavesialue Vesijärvessä Niemen kaupunginosassa tai Kujalan jätekeskus ja sen ympäristöön levittäytyvät pellot.

Kaatopaikka ja villiintyneet joutomaa-alueet rikkaruohoineen houkuttelevat lokkilintujen lisäksi paikalle muitakin lajeja.

– Alueella talvehtii paljon urpiaisia: joukossa on harvinaisempia tundraurpiaisia ja vuorihemppoja. Jopa tunturikiuruja on nähty. Keväällä kottaraiset ilmestyvät sula-alueille varhain. Ne ovat ihan huippupaikkoja viitakerttuselle, josta on siellä ihan käsittämättömiä tihentymiä, sanoo Timo Metsänen.

Jatkuva maan muokkauskaan ei lintuja häiritse – päinvastoin.

– Tietyt lajit suosivat vastaavia elinympäristöjä ja hakeutuvat varta vasten niihin.

Metsäsen omia suosikkipaikkoja on Päijät-Hämeessä useita.

– Esimerkiksi Artjärven kirkonkylän seudut ovat lempikohteitani. Siellä on paljon lintuja pienellä alueella ja lajisto on runsas.