Mies istahti valokuvaamossa sohvalle, joka rysähti rikki – siitä alkoi erikoinen vääntö huonekaluliikkeen ja yrittäjän välillä

Valokuvausyrittäjä Heidi Noponen oli aloittamassa perhekuvauksia valokuvausstudiollaan Kotkassa, kun perheen isä istahti kuvausrekvisiittana käytettävälle vuodesohvalle. Se oli sohvan menoa.

– Sohva katkesi suoraan selkänojan alta poikki. Mies oli ihan normaalipainoinen, ja sohva melko uusi, Noponen kertoo.

Heidi Noponen osti levitettävän vuodesohvan viime kesän kynnyksellä, koska se sopi hyvin valokuvaajan tarpeisiin.

Käsitykseni mukaan sohvan pitäisi kestää yli vuoden kotikäytössäkin. Heidi Noponen

Sohva oli kätevä levittää esimerkiksi kuvattavien lasten leikkimisalustaksi, koska selkänojan sai kipattua helposti alas.

– Täällä sohva oli tosi pienellä käytöllä. Välillä meni viikkoja, ettei siinä istunut ketään. Käsitykseni mukaan sohvan pitäisi kestää yli vuoden kotikäytössäkin.

Noponen otti yhteyttä huonekaluliike Jyskiin, josta hän oli sohvan ostanut. Vastaus oli tyly.

– Asiakaspalvelija tarttui heti siihen, että sohva on ollut yrityksen käytössä. He kieltäytyivät siksi korvaamasta sitä. Ei auttanut selittää, että asiakkaita on kuvattu siinä vain satunnaisesti.

Yrityksillä eri säännöt

Jyskistä kerrotaan, että se tarjoaa kuluttajille rajoittamattoman palautusoikeuden ja kahden vuoden takuun. Yritysasiakkaille ehdot ovat erilaiset.

– Yritysten ostoksiin eivät päde samat takuu- ja palautuskäytännöt. Tämä on mainittu yritysasiakkaiden tarjouksissa ja tilausvahvistuksissa, kertoo Jyskin asiakaspalvelupäällikkö Miia Lauronen.

Valitettavasti sitä ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Miia Lauronen

Noponen ei ole yritysasiakas. Hän kertoo maksaneensa sohvan yksityisasiakkaana, mutta sanoneensa kaupanteon yhteydessä myyjälle, mihin käyttöön sohva tulee.

– Sanoin myös, että tarvitsen kuitin kirjanpitoa varten. Myyjä ei maininnut mitään siitä, että sohva on tarkoitettu yksityiskäyttöön. En löytänyt tästä mainintaa myöskään Jyskin nettisivuilta, kun taas esimerkiksi Askon sivuilla sellainen on.

Sohva katkesi selkänojan alta. Satu Krautsuk / Yle

Jyskin nettisivuilta löytyvät myynti- ja toimitusehdoissa ei kerrota, että vaihto- ja palautusoikeus koskisi vain yksityisasiakkaita. Lauronen on tietoinen Heidi Noposen tapauksesta.

– Valitettavasti sitä ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla ja pahoittelemme tätä. Toivomme yhä, että löydämme yhdessä asiakkaan kanssa sopivan ratkaisun.

Edellinen sohva kesti 17 vuotta

Ennen Jyskin sohvaa Noposella oli studiollaan käytössä saman hintaluokan Ikean sohva, joka oli ostettu vuonna 2002. Hän päätyi vaihtamaan sohvan, koska vanhassa sohvassa selkänoja häiritsi kuvissa.

– Molemmat olivat ihan yhtä kovalla käytöllä. Tuntuu erikoiselta, että yksi sohva kestää 17 vuotta ja toinen alle vuoden. Myin vanhan sohvan viime vuonna pois hyväkuntoisena.

Jyskin asiakaspalvelupäällikön Miia Laurosen mukaan Jyskille tulevien reklamaatioiden määrä on laskussa. Hän sanoo, että alle prosentti sen myymistä huonekaluista palautetaan.

– Olemme kiinnittäneet paljon huomiota tuotteidemme kehittämiseen ja otamme tuotteidemme laatuun liittyvät yhteydenotot vakavasti, Lauronen toteaa.

Kuluttajaneuvonnassa ratkotaan huonekaluihin liittyviä kiistoja jatkuvasti.

Satu Krautsuk / Yle

Yksityisasiakasta suojaa kuluttajansuojalaki (siirryt toiseen palveluun), mutta yrittäjälle siitä ei ole iloa. Yritysostoissa tapahtuviin virheisiin sovelletaan kauppalakia (siirryt toiseen palveluun), joka on ostajan kannalta ankarampi.

– Yrittäjällä ei ole samanlaista maksutonta virheen selvityksen ja sovittelun mahdollisuutta kuin kuluttajalla. Yrittäjä joutuu pärjäämään omillaan, kun myyjän kanssa tulee erimielisyyksiä, sanoo erityisasiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Ei ehkä ole tarkoituksenmukaista lähteä huonekalusta käräjille. Raija Marttala

Yrittäjä ei voi myöskään viedä kiistoja kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Jos yrittäjä haluaa riitauttaa huonekalukaupan, se tapahtuu tuomioistuimessa.

– Ei ehkä ole tarkoituksenmukaista lähteä huonekalusta käräjille, Marttala toteaa.

Jos tuote on kestävyydeltään huonompi kuin vastaavat tuotteet yleensä, kuluttajansuojalain mukaan siinä on virhe. Kauppalaissa ei puhuta kestoiästä, mutta Marttalan mukaan tuotteen pitää vastata sopimusta, jonka ostaja ja myyjä on tehneet.

– Jos ostaja sanoo kaupanteon yhteydessä, mihin käyttöön huonekalu tulee, myyjän olisi asianmukaista kertoa yrittäjällekin tuotteen ominaisuuksista.

"Periaatekysymys"

Valokuvausyrittäjä Heidi Noponen sai Jyskistä puhelun eilen keskiviikkona eli pari viikkoa sen jälkeen, kun hänen korvausvaatimuksensa oli torpattu. Nyt liike olisi halunnutkin korvata sohvan. Noponen uskoo, että liike pelkäsi kielteistä julkisuutta.

– Aikaisemmin he eivät suostuneet edes neuvottelemaan asiasta. Totesin, että nyt on liian myöhäistä. Tässä on kyse periaatteesta.

Rikkinäinen vuodesohva seisoo edelleen valokuvausstudion nurkassa. Sen alla on pieni puupenkki, jotta sohva pysyy kasassa. Noponen ei ole vielä päättänyt, yrittääkö kunnostaa sohvan vai heittääkö sen pois. Käytössä sohva ei ole.

– Onneksi sohvalle istahtanut mies oli hyväkuntoinen ja urheilullinen. Auta armias, jos siihen olisi istunut lonkkavikainen mummo. Jäin miettimään, että kenen vakuutuksesta mahdollisten vammojen hoito olisi korvattu.

Millaisia ongelmia sinä olet kohdannut huonekalujen kanssa? Saitko väärän tuotteen tai hajosiko sänky, sohva tai kirjahylly jo kasatessa? Puuttuiko ruuvi tai oliko sen paikka väärässä kohdassa?

Vai oliko huonekalulla jo ikää, kun se meni rikki? Korvasiko myyjä tuotteen?

