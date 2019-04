"Kaikista koirista saa hyviä kuvia" – ota käyttöön ammattilaisen vinkit lemmikin valokuvaamiseen

Tamperelainen Ida Lehtonen on koiravalokuvaaja. Hän on valokuvannut pienestä pitäen ja ollut kiinnostunut eläimistä. Koiravalokuvaajan ammatti tuntui siis luontevalta.

Omakin koira on, saksanpaimenkoira Olga.

–Oli rotu, koko tai ikä mikä tahansa, kaikista koirista on mahdollista saada hyviä kuvia.

Valokuvaaja Ida Lehtonen tietää vinkit myös mustien koirien kuvaamiseen. Jari Pussinen/Yle

Myös kotikuvaaja voi ottaa onnistuneita kuvia lemmikistään – kun ottaa käyttöön nämä Ida Lehtosen vinkit!

1. OPETA KOIRAA POSEERAAMAAN

Koirat eivät ymmärrä miksi omistaja heiluu musta laatikko kädessään ja antaa epämääräisiä ohjeita. Opeta siis koiralle ennen kuvaamista, mitä haluat sen tekevän. Esimerkiksi istu ja paikka -käskyt ovat todella hyödyllisiä kuvatessa. Kun koira osaa temput ilman kameraa, on helpompi lähteä harjoittelemaan kuvaamista.

Ida Lehtonen

2. TULKITSE KOIRAN ELEITÄ

Yleensä toivotaan, että koira näyttäisi iloiselta kuvassa. Ota siis huomioon, että koira voi herkästi kyllästyä, stressaantua, hermostua tai pelätä kuvauksen aikana.

Ida Lehtonen

3. PALKITSE KOIRAA

Muista tehdä kuvaamisesta kivaa ja kannattavaa myös koiralle. Selvitä, mikä on koiramallin lempiasia. Joillekin se on ruoka, toiset taas pitävät leluista. Muista palkita koiraa koko suorituksen ajan.

Bordercollie Fox on tottunut poseeraaja. Kameran takana Ida Lehtonen. Regina Rask/Yle

4. TUO KOIRA IRTI TAUSTASTA

Kun löydät kuvauksellisen seinän tai kauniin kukkapensaan, jonka edessä haluat kuvata koiraa, tuo koira reilusti irti taustasta. Näin kuvaan tulee enemmän syvyyttä ja koira tulee esiin taustasta.

Ida Lehtonen

5. OLE KÄRSIVÄLLINEN

Eläinten kanssa ei voi koskaan olla liian kärsivällinen. Jos joku kuva tai poseeraus ei onnistu tänään, yritä huomenna uudestaan. Eläimet myös aistivat ihmisten hermostuneisuuden, joten on tärkeää pysyä rauhallisena.

Ida Lehtonen

6. PÄÄTÄ KUKA OHJAA

Jos kuvaustilanteessa on kuvaajan lisäksi monia muita ihmisiä, päättäkää kuka on koiran ohjaaja. Monen ihmisen antamat käskyt yleensä vain hämmentävät koiraa. Jos vain yksi ihminen on äänessä kerrallaan, koira todennäköisemmin katsoo toivottuun suuntaan.

Ida Lehtonen

7. MENE KOIRAN TASOLLE

Eri kuvakulmia voi käyttää tehokeinoina, mutta perussääntö on, että koiria kuvataan niiden silmien tasolta. Koiran todellinen olemus pääsee paremmin esiin, kun sitä ei ole kuvattu yläviistosta. Ida Lehtonen kuvaa koiria paljon maassa maaten.

Ida Lehtonen

8. TEE HASSUJA ÄÄNIÄ

Kiinnitä koiran huomio itseesi erikoisilla äänillä. Useimmat aikuiset koirat ovat kuulleet elämänsä aikana jo kaikenlaisia ääniä, joten luovuus palkitaan. Useimmat koirat pysähtyvät ihmettelemään outoa ääntä ja jopa kallistavat päätään. Ole myös nopea, sillä ihmetys ei kestä kauan.

Ida Lehtonen

9. KUVAA MYÖTÄVALOON

Tuntuuko mustan koiran kuvaaminen haastavalta? Tarkista aina kuvatessa auringon suunta niin, että se tulee kameran takaa. Näin auringonvalo (myös se joka tulee paksujen pilvikerrosten lävitse) osuu koiran kasvoihin ja kuvassa näkyy muutakin kuin mustaa! Toimii kaiken värisillä koirilla.

Ida Lehtonen

10. KATSELE MUIDEN KUVIA JA KUVAA

Muiden kuvia katsomalla voi oppia paljon. Mitä enemmän katselet valokuvia ja kurkit maailmaa kameran etsimen läpi, sitä todennäköisemmin löydät upeita kuvauspaikkoja – vaikka omalta takapihalta.