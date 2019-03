Yhdysvaltain senaatin demokraatit vaativat tutkintaa, miksi Jessikka Arolle myönnetty palkinto peruttiin

Senaatin ulkoasiainvaliokunta teetti selvityksen, miksi Ylen toimittajalle Jessikka Arolle myönnetty International Women of Courage -palkinto peruttiin.

Selvityksen otsikko on "Examining the State Department's Claims about the International Women of Courage Award and Jessikka Aro".

Sen yhteenvedon johtopäätös on, että ulkoministeriön lausunnot näyttävät olevan ristiriidassa niiden tietojen kanssa, mitä demokraattiedustajat ovat saaneet käsiinsä.

– Kansan ja kongressin harhaanjohtaminen ja todellisten syiden peitteleminen vahingoittaa ministeriön mainetta Yhdysvalloissa ja maailmalla ja vähentää sen uskottavuutta lehdistön edessä, senaattori Bob Mendenez, kommentoi CNN:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkoasiainvaliokunnan demokraattiedustajat vaativatkin, että ulkoministeriö tutkii asian virallisesti.

– Tässä on vielä epäselvää, kuka tarkalleen ottaen antoi määräyksen jyrätä yhdysvaltalaisten diplomaattien ratkaisun yli ja poisti ihmisoikeuspalkintoni. Olisi hienoa, jos hänet saataisiin jatkotutkimusten avulla esiin ja kertomaan tarkemmin toimintansa motiiveista. Odotan mielenkiinnolla senaattorien ehdottaman mahdollisen tutkimuksen tuloksia, Aro sanoo.

Aro sai tammikuun lopulla Yhdysvaltain ulkoministeriöstä tiedon, että hänelle myönnetään kyseinen palkinto maaliskuun alussa.

Palkinto myönnetään vuosittain rohkeille naiselle maailmassa esimerkiksi naisten oikeuksien edistämisestä tai muusta hyvästä teosta.

Helmikuun lopulla Arolle ilmoitettiin, ettei palkintoa tulekaan.

Foreign Policy -lehti arvioi aiemmin, että palkinto peruttiin Aron kriittisten Trump-kommenttien takia.

Aro on Venäjään ja informaatiosotaan erikoistunut toimittaja. Hän on tullut tunnetuksi Venäjän trollitehtaita koskevasta uutisoinnistaan. Sen takia hän on joutunut myös venäläisten ja kansainvälisten valeuutisten, vihakampanjoiden ja suoranaisen uhkailun kohteeksi.

