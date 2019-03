Herätys: Kannatusmittaus hyydyttää hymyjä vaaliteltoilla, uupumusta ehkäistään jaksamisvalmennuksella, etelässä jopa yli kymmenen astetta

Puolueiden kannatusmittauksessa yksi selvä voittaja

Ylen tuorein puoluekannatusmittaus hyydyttää hymyt monella vaaliteltalla, arvioi politiikan toimittaja Matti Koivisto analyysissään. Vaikka jokainen puolue on vuorollaan raportoinut vaalikentillä näkyvästä innostuneesta tunnelmasta, ilon aihetta on nyt vain kannatustaan nostaneilla perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla. Perussuomalaisten kannatus on noussut yhtäjaksoisesti viime vuoden lopusta lähtien, ja se on nyt kolmanneksi suosituin puolue SDP:n ja kokoomuksen jälkeen.

Kun työntekijä uupuu, on apu usein liian myöhässä

Työelämän jatkuvat muutokset, epävarmuus ja hälyisät maisemakonttorit uuvuttavat yhä useamman työntekijän. Perinteisellä työterveyshuollolla on vain niukasti keinoja auttaa uupunutta. Työntekijöiden aivoterveys ja muu henkinen hyvinvointi on vasta nyt alkanut kiinnostaa yrityksiä. Edelläkävijäyritykset tarjoavat työntekijöilleen ennakoivaa jaksamisvalmennusta. Arvostelijoiden mielestä kyseessä on taas yksi tyhjä tsemppiyritys, toisten mielestä valmennus antaa työkaluja selvitä nykyajan työn vaatimuksista.

Skottien ja pohjoisirlantilaisten haikeat jäähyväiset EU:lle

Turhautuminen yhdistää EU-mielisiä europarlamentaarikkoja Skotlannista ja Pohjois-Irlannista, joiden asukkaiden enemmistö vastustaa eroamista EU:sta. Britanniassa parlamentin alahuone äänestää hallituksen EU-erosopimuksesta kolmannen kerran tänään.

Yhdysvallat ja Kiina jatkavat kauppaneuvotteluja Pekingissä

Yhdysvaltain ja Kiinan edustajat neuvottelevat Kiinan pääkaupungissa Pekingissä maiden kauppasuhteista tavoitteenaan kauppasodan lopettaminen. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kommentoi toimittajille, että hänellä oli torstai-iltana Pekingissä ”antoisa työpäivällinen”, joka antaa odottaa hyvää neuvottelupäivää tänään perjantaina.

Tänään on loppuviikon lämpimin päivä

Tänään lämpötila nousee monin paikoin yli kymmenen asteen. Länsituuli on voimakasta ja se tuo Suomeen entistä lämpimämpää ilmaa. Etelässä on aurinkoista ja lämpötila nousee laajalti yli 10 asteen. Pohjoisessa tulee vesi- ja räntäkuuroja ja puuskainen tuuli voimistuu paikoin vaarallisen voimakkaaksi.

