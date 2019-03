Ilmatieteen laitos 60 vuoden säätiedoista: Lämpöhuippuja yhä enemmän viime vuosina – kylmät päivät "kiveen hakattu"

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmastonmuutos näkyy jo Suomen äärilämpötiloissa.

Laitoksella on käyty läpi sähköisiä säähavaintotietoja viimeisen 60 vuoden ajalta ja löydetty todisteita ilmaston lämpenemisestä Suomessa. Aineiston mukaan 2010 -luvulla on yksittäisten päivien korkeimpia lämpötiloja mitattu peräti 102 kertaa, mikä on selvästi useammin kuin mittaushistorian aikana.

Maksimilämpötilojen toistuvuus on laitoksen mukaan merkki ilmastonmuutoksesta Suomessa. Laitoksen arvion mukaan korkeimpien lämpötilojen käyrä luultavasti kohoaa korkeammalle, mitä enemmän vuosia kuluu.

Ilmastonmuutos näkyy jo Suomen äärilämpötiloissa.

Ilmastonmuutos näkyy vastaavasti siinä, että paukkupakkasten määrät ajoittuvat selvemmin mittaushistorian alkupäähän. Laitoksessä päätellään, että yksittäisten kylmien päivien osalta uusia minilämpötilojen ennätyksiä ei eri vuodenaikoina tulla kokemaan. Kylmät päiväkohtaiset ennätykset ovat laitoksen mukaan "kiveen hakattuja" jos mittaustapaa ei muuteta.

Korkein Suomessa havaittu lämpötila on 37,2 astetta, joka mitattiin 29. heinäkuuta vuonna 2010 Liperissä Joensuun lentoasemalla. Suomen kylmyysennätys on vastaavasti -51,5 astetta, joka mitattiin Kittilän Pokassa 28. tammikuuta vuonna 1999.

Vuoden 2010 lämpöennätys jää näkyviin ja erottuu selvänä piikkinä päiväkohtaisissa tilastoissa. Toinen erottuva lämpöpiikki on lokakuun 20,9 asteen ennätys vuodelta 2018, joka mitattiin 14. päivä. Kruununpyyssä.

Minimilämpötilojen osalta havainnot (siirryt toiseen palveluun) kertovat, että ainakin jossain päin Suomea on vuoden jokaisena päivänä mitattu pakkasta. Havaintojen mukaan tammikuun puolivälissä on päiviä, jolloin ei ole mitattu yli 40 asteen pakkasia missään.

