Nainen sairastui rintasyöpään jo kolmannen kerran – ahdistus helpotti ulkomailla suositulla terapiamuodolla

Vaikea sairaus johtaa usein masennukseen ja ahdistukseen. Hoito- ja kuntoutusmuotona on Suomessa ryhdytty kokeilemaan erityistä tanssiliiketerapiaa.

Lappeenrantalainen Anne-Liisa Lindgren den Oude sairastui kolmannen kerran kerran rintasyöpään vuonna 2015. Ensimmäinen rintasyöpä löytyi vuonna 2000. Tunteita oli kolmannen kerran jälkeen vaikea pukea enää sanoiksi.

– Oudointa oli se, että syöpä iski selkälihaksesta rakennettuun uuteen rintaan. Ajattelin, että miten tämä voi olla mahdollista, kertoo Anne-Liisa Lindgren den Oude.

Rinta poistettiin toisen rintasyövän jälkeen, mutta siitä huolimatta syöpä iski vielä kerran.

Myös Raili Roposen vuosi 2009 oli synkkä. Ensin hänelle tehtiin sydänleikkaus, ja sen jälkeen todettiin aggressiivinen rintasyöpä. Hänelle tehtiin osittainen rinnanpoisto. Roponen ei ollut varma, jaksaisiko hän kaikki hoidot.

– Hiukset lähtivät ja turvotukset olivat kamalia kortisonin takia.

Välillä hoitoja piti siirtää, koska leukosyytit olivat liian matalalla. Elämä oli melkoista vuoristorataa. Huumori ja vahva lapsenusko ja usko lääketieteeseen antoivat voimaa selvitä vaikeasta vuodesta. Viisi vuotta sitten hän sai sairaudestaan terveen paperit.

Tanssiliiketerapiasta apua ahdistukseen

Saimaan Syöpäyhdistyksen tiloissa Lappeenrannassa on alkamassa tanssiliiketerapiakurssi. Kurssilla on mukana seitsemän syöpään sairastanutta tai syöpää sairastavaa naista.

Ryhmän vetäjä, tanssiliiketerapeutti Katja Puranen laittaa musiikkia soimaan, kaivaa kassistaan väriliituja ja paperia. Kurssilaiset kävelevät pienessä salissa. Puranen pyytää ryhmäläisiä kuulostelemaan omaa oloaan ja liikkumaan sen mukaisesti.

Musiikki muuttuu tempoltaan nopeammaksi ja porukan kädet tekevät isompaa liikettä. Askel nousee, ja osa tarttuu toisiaan kädestä. Ympyrät ja kaaret täyttävät salin.

Yksi tanssijoista liikkuu paljain jaloin silmät kiinni. Toinen nostaa paksuissa, värikkäissä villasukissaan kepeästi jalkaa. Tärkeintä on tehdä sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä juuri siinä hetkessä.

– Tanssiliiketerapia on on kehon, mielen ja liikkeen kautta tapahtuva psykoterapian kuntoutus- ja hoitomuoto. Ajatuksena on, että mieli ja keho ovat yhtä.

Terapiassa käytetään apuna esimerkiksi tanssia, liikettä, musiikkia, maalaamista, piirtämistä ja kirjoittamista.

– Tanssiliiketerapiaa käytetään hyvinvoinnin lisäämiseen, terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon, kertoo tanssiliiketerapeutti Katja Puranen.

Jokainen ihminen on luova

Tanssiliiketerapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja soveltuu kaiken ikäisille. Sitä ohjaa koulutettu tanssiliiketerapeutti.

Vaikka terapian nimessä onkin sana tanssi, niin osallistujilta ei vaadita minkäänlaisia tanssillisia, taiteellisia tai liikunnallisia taitoja.

– Ihminen on pohjimmiltaan luova, ja se auttaa erilaisia lähestymiskulmia ja -tapoja hyväksi käyttäen tutkia itselle vaikeitakin asioita, sanoo Puranen.

Syöpä vaikuttaa lähes aina ihmisen ulkomuotoon ja vartaloon. Saimaan Syöpäyhdistys kokeilee potilaiden kuntoutuksessa ensimmäistä kertaa tanssiliiketerapiaa.

Yhdistys uskoo, että osallistujat saavat kurssin avulla takaisin myönteisemmän minäkuvan ja helpotusta syövän aiheuttamien ahdistavien tunteiden hallintaan. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa ja on osallistujille maksuton.

Ryhmän tuki tärkeää

Tanssiliiketerapiaa on hoito- ja kuntoutusmuotona käytetty maailmalla jo pitkään. Suomeen se rantautui 2000-luvun alkupuolella.

Tanssiterapiatunnin vaikutukset tuntuvat pitkään. Raili Roponen kertoo, että usein tulee “terapoitua” itsekseen vielä seuraavallakin viikolla. Hän käy läpi tunnilla esiin tulleita tuntemuksia. Roponen pitää ryhmäterapiaa erittäin hyvänä asiana.

– Kun toinenkin uskaltaa avautua, niin minäkin uskallan. Kaikilla on taustalla sairaus. Ymmärrämme toisiamme, mistä puhutaan, kiteyttää Roponen.

Anne-Liisa Lindgren den Oude korostaa hyvän terapeutin merkitystä.

– Hyvä ohjaaja saa ajattelemaan asioita omassa kehossa. Tuntemuksia kuunnellen liike lähtee sen jälkeen kuin itsestään.

Sanoja ei tanssiterapiassa välttämättä tarvita lainkaan. Liike ja tunne voivat avata elämän solmuja paremmin kuin tuhat sanaa.

– Pitkän sairaushistorian aikana on nyt noussut esiin asioita, joita ei ole kyennyt käsittelemään kuin vasta tämän terapian avulla, sanoo Lindgren den Oude onnellinen hymy huulillaan.

Kuuntele Anne-Liisa Lindgren den Ouden, Raili Roposen ja tanssiliiketerapeutti Katja Purasen kokemuksia tanssiliiketerapiasta Yle Areenasta.