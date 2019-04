Mikä on tehokana, ja miksi keltuaisen väri vaihtelee? Listasimme kahdeksan faktaa kananmunista

Suomen kanaloissa on maaliskuun alussa alkanut siipikarjan ulkonapitokielto. Tämä lain määräämä varotoimenpide lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi on voimassa toukokuun loppuun saakka.

Kananmuna on ehkä yksi ristiriitaisimmista ruoka-aineista. Toiset hehkuttavat ravinnerikasta tuotetta, ja toiset karttavat sitä korkean rasvapitoisuuden vuoksi. Muun muassa munien vaikutuksista kolesteroliarvoihin on ollut eriävää tietoa.

Kananmunassa on kuitenkin tutkitusti (siirryt toiseen palveluun) (Itä-Suomen yliopisto) runsaasti yhdisteitä, jotka vaikuttavat suotuisasti elimistön toimintoihin. Itä-Suomen yliopiston uuden tutkimuksen mukaan yksi kananmuna päivässä vähentää riskiä sairastua tyypin 2. diabetekseen.

Yksi muna päivässä vähentää riskiä sairastua tyypin 2. diabetekseen. Kari Kosonen / Yle

Kananmunia syödään kaikkialla maailmassa ja se on hyvä ravinnonlähde kaikenikäisille ihmisille (siirryt toiseen palveluun) (Munax). Miten tuttu ruoka-aine kananmuna lopulta on? Keräsimme kahdeksan faktaa kananmunista.

1. Muna ei kestä matkustamista

Maailman luonnon säätiön WWF:n maaliskuun lopulla julkaisema ruokasuositus pudottaisi suomalaisten kananmunan syönnin lähes kolmannekseen. Tämä ei kuitenkaan huolestuta kananmunan tuottajia. Esimerkiksi Kuhmon Konapin kanalassa ruokasuositusta enemmän mietityttää väen väheneminen maakunnassa.

– Siitä ei paljon puhuta, mutta tämä on suuri uhkakuva meille sekä monelle muulle kainuulaiselle yrittäjälle, sanoo yrittäjä Sami Väisänen.

Sami Väisänen on pyörittänyt kanalaa jo 20 vuotta. Mimmi Nietula / Yle

Väisäsen mukaan kananmunat pitäisi saada myytyä lähialueelle, koska kuljetus ei tee munille hyvää. Pitkän matkan aikana munan rakenne voi muuttua.

– Rekkakyydissä muna tärisee 12 tuntia. Sen jälkeen se ei ole enää sama tuote kuin ennen matkaa, sanoo Väisänen.

Vaikka kokonaisia kananmunia on vaikea kuljettaa, niin kananmunavalmisteita, kuten nestemäistä valkuaista viedään jo Aasiaan asti.

2. Liian pitkä keittoaika tekee kananmunasta surumunan

Keltuaisen ympärille muodostuu tumma värikerros, kun munia keitetään pitkään. Surumuna on syömäkelpoinen, mutta joidenkin mielestä epämiellyttävä.

Värimuutos syntyy, kun kananmunan valkuaisen rikkiyhdisteet reagoivat keltuaisen sisältämän raudan kanssa. Syntyy rautasulfideja, jotka tekevät keltuaisen ympärille vihertävän värin.

– Munan nopealla jäähdyttämisellä voidaan hidastaa renkaan syntymistä, kertoo Laitilassa toimivan Munaxin markkinointi- ja viestintäjohtaja Lisa Savola.

3. Keltuaisen väri muuttuu ruokavalion mukaan

Keltuaisen väri ei kerro kananmunan terveellisyydestä (siirryt toiseen palveluun) (MTV), vaan väri muodostuu siitä mitä kana syö. Luomu- ja ulkokananmunissa keltuainen on tummankeltainen, koska kanat saavat ravinnokseen tuoretta ruohoa ja ulkoilevat paljon. Kasvipigmentit värjäävät keltuaisen oranssiksi, kun taas maissista tai vehnästä koostuva ruokavalio pitää munan keltuaisen vaaleampana.

Kanan syömä ruoho värjää keltuaisen ruskeammaksi. Tero Kyllönen / Yle

4. Kananmuna on vitamiinipommi

Kananmunia suositellaan raskaana oleville naisille, koska ne sisältävät koliinia, joka vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen (siirryt toiseen palveluun) (Munax). Kananmuna ei sisällä C-vitamiinia, mutta runsaasti muita hivenaineita ja vitamiineja.

– Yhdestä kananmunasta saa jopa kuudesosan päivän D-vitamiinin tarpeesta, kertoo Munaxin Lisa Savola.

5. Tehokana voi munia jopa 4 000 munaa

Keskimäärin kana munii vuodessa 250–270 munaa, mutta erityistapauksissa kana voi munia jopa 300 kappaletta vuodessa. Tuotantokanalassa linnun elinikä on paljon lyhyempi kuin vapaasti eläessä.

– Kana voi elää rippikouluikään saakka, mutta nykytuotannossa kanoja pidetään noin kaksi vuotta, kertoo Savola.

Tuotantokanan keskiverto munamäärä eliniän aikana on siis 500–600 munaa. Vapaasti elävä tehokas kana voi 15 vuoden aikana munia jopa 4 000 munaa, jos munimistahti on noin 270 munaa vuodessa.

Kuhmolaisessa kanalassa viime vuosina pääsiäinen ei ole lisännyt kananmunien kysyntää, mutta nyt tilanne näyttää valoisammalta. Kauppoihin suunnatut kananmunakuormat ovat kasvaneet. Mimmi Nietula / Yle

6. Munia on neljä eri kokoa

Munien koko vaihtelee samalla tavalla kuin ihmisten vaatteiden koko, ja merkinnätkin ovat tuttuja. Pienin on S ja suurin XL.

– Nuori kana munii pieniä munia ja siitä se koko kasvaa. Kananmunan kokoa pystyy hieman säätelemään ruokinnalla, kertoo kuhmolaisen kanalan yrittäjä Sami Väisänen.

Aina munien kokoon ei kuitenkaan voi vaikuttaa. Esimerkiksi Konapin Kanalassa vaikuttaa siltä, että pääsiäisen aikana isoista munista voi olla puutetta, syytä tähän Väisänen ei osaa sanoa.

– Tuotannosta tulee pienempiä M-kokoluokan munia, joten pitää syödä niitä vähän enemmän, naurahtaa Väisänen.

Kananmunan koko vaikuttaa annoskoon lisäksi kuoren paksuuteen. Kananmunissa on aina yhtä paljon kuorta, joten pienemmissä munissa kuori tuntuu paksummalta.

Vanhemmat kanat munivat isompia munia. Mimmi Nietula / Yle

7. Valkoinen vai ruskea muna?

Syy kananmunien värierolle on yksinkertainen: valkoiset munat ovat valkoisten kanojen munimia ja ruskeat kanat munivat ruskeita munia. Väri ei vaikuta munien koostumukseen.

Ruskean kananmunan kuori on kuitenkin hieman paksumpi kuin valkoisen. Ruskeissa munissa on myös aavistuksen verran vähemmän rasvaa ja ne kasvavat kokoa nopeammin kuin valkoiset.

Valkoiset ja ruskeat kananmunat ovat samanhintaisia. Ne myydään kuitenkin erikseen, koska kananmunan tuottajilla on yleensä saman värisiä kanoja (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

8. Kananmunan numero kertoo paljon

Kananmunan kuoressa olevan numerosarjan ensimmäinen numero kertoo kuluttajalle, millaisen kanan munasta on kysymys. Jokaisessa EU:ssa tuotetussa kananmunassa pitää olla leima, josta selviää munan alkuperä.

Kananmunia tuotetaan neljällä eri tavalla. Kun numero on 0, kyseessä on luomumuna. Ulkokananmunan numero on 1, lattiamunan numero on 2 ja virikehäkkimunan numero on 3.

Suomessa kananmunia tuotetaan yhä useammin lattiakanaloissa virikehäkkikanaloiden sijaan. Myös kuluttajat suosivat vapaan kanan munia.

Paistettu, keitetty vai kokkelia? Miten sinä syöt kananmunasi? Kerro meille! Jutun keskusteluosio on auki kello 22.00 saakka.

