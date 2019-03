Puhemies Risikko: Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tullaan puuttumaan uusin toimenpitein – kaksi nettipoliisia joka poliisilaitokselle

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön kitkemiseksi on luvassa lisää resursseja, kertoo eduskunnan puhemies Paula Risikko. Hänen mukaansa nyt on päätetty laajasta listasta toimenpiteistä, joilla pyritään estämään mahdollisimman moni tuleva rikos.

– Esimerkiksi paikallispoliisin ja Keskusrikospoliisin resursseja lisättiin seksuaalirikosten torjuntaan erityisesti internetissä. Tällä rahalla pystytään palkkaamaan kaksi nettipoliisia jokaiselle poliisilaitokselle. Samalla pyritään estämään grooming-ilmiötä ja saattamaan rikolliset vastuuseen, Risikko sanoo tiedotteessa.

Taustalla ovat viime aikoina esille tulleet lasten seksuaaliset hyväksikäytöt. Risikko kuvailee niitä hyvin järkyttäviksi.

– Uutisoidut lapsiin kohdistuneet rikokset ovat poikkeuksellisen kauheita jopa seksuaalirikollisuuden mittapuulla. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua tällaiseen. Uhrien on saatava apua ja syylliset on tuomittava, Risikko sanoo.

Puhemies Risikko muistuttaa, että nuoria uhkaavat netissä myös muut vaarat: esimerkiksi huijaaminen, identiteettivarkaudet ja kiusaaminen. Lisäksi huumausaineiden, aseiden, räjähteiden ja väärennettyjen tuotteiden hankkiminen on helppoa. Siksi Risikko pitää tärkeänä, että kouluissa ollaan perillä nettiin liittyvistä vaaroista ja panostetaan ennaltaehkäisyyn.

– Suurin uhka on ymmärtämättömyys. Asioista on pakko ottaa selvää ja opetella itse. Vanhemman vastuulla on opettaa ja kasvattaa lapsensa. Tietoturvan osalta kaikkia palveluita ei ole pakko käyttää - ei ole pakko jakaa sijaintiansa tai arkaluonteista tietoa, mutta kun käyttää ja jakaa, on hyvä ymmärtää sen sisältämät riskit, Risikko sanoo.

Lue lisää:

Nämä 7 asiaa tiedämme nyt seksuaalirikostutkinnasta – yhden lapsiuhrin epäilty hyväksikäyttö kestänyt jopa 10 vuotta

Poliisi lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta: ”Tämä karkaa käsistä, jos emme herää”

Mies tuomittiin 14-vuotiaan törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Oulussa – 22-vuotias tapasi uhrinsa Snapchatissa ja raiskasi hänet