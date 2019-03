Aikansa kelkkalegendat kohtaavat radalla vielä kerran – Norjalainen Frode Utsi ja suomalainen Esko Tuisku kisaavat lauantaina Rovaniemellä

Kelkkalegenda Frode Utsi on valmis kohtaamaan vanhan kilpakumppaninsa Esko Tuiskun.

Norjalaisen Frode Utsin talvi on vierähtänyt mieluisten puuhien parissa. Hän on valmistautunut yhtä tiettyä päivää varten.

Pohjois-Norjan Taanasta kotoisin oleva Frode Utsi ajoi moottorikelkalla kilpaa 30 vuotta sitten ja nyt, vielä kerran, ajaa lähtöviivalle osallistuakseen viikonloppuna Rovaniemellä järjestettäviin kelkkakisoihin. (siirryt toiseen palveluun)

Millä tahansa pelillä ei kisaamaan lähdetä, vaan sillä samalla uskollisella ajokilla, millä Utsi ajoi aikanaan kilpaa. Onneakin oli matkassa, kun hän sattumalta löysi keräilijän hallussa olleen Lynxinsä.

– Se oli maannut Etelä-Norjassa 30 vuotta tallissa. Sain onneksi ostettua sen takaisin itselleni. Olen korjannut ja maalannut sitä. Joitakin osia oli pakko vaihtaa, kertoo Utsi.

Lopulta kelkka on kuin pakasta vedetty ja kyljistä voi nähdä peilikuvansa.

– Vuoden 1985 mallin kelkasta tuli liian kaunis. Ei sillä raaski lähteä kisoihin, nauraa Utsi.

Lopulta hän päätyi kunnostamaan sen veljeä, kuten Utsi hellästi kutsuu vuoden 1986 mallin kilpakelkkaansa.

Frode Utsi vuonna 1986 Norjan Kaarasjoen moottorikelkkakilpailussa. Frode Utsi privahtagovva.

Utsilla terävästi mielessä Esko Tuiskun ohitus – odottaa kisan tuovan adrenaliinia kuten ennen vanhaan

Frode Utsi on voittanut lukuisia kisoja ja myöskin pohjoismaiden mestaruuden. Muistoja on kertynyt paljon, mutta yksi on muita kirkkaampi.

– Vuonna 1986 pääsin ensimmäisen kerran Esko Tuiskun ohi. Hän oli ajanut kauemmin kuin minä ja oli todella kuuluisa kuski. Ennen sitä jäimme aina Tuiskun taakse.

Nyt Utsi odottaa malttamattomana, että hän ja Tuisku ovat taas kaikkien näiden vuosien jälkeen lähtöviivalla. Lauantaina he katsovat vierekkäin, kun viiden sekunnin taulu nostetaan ja valot välähtävät.

Sitten legendat painavat vielä kerran kaasun pohjaan.

– Lähtö on jännittävin. Silloin sydän hakkaa ja veri kiehuu. Sen tunteen muistan hyvin, kuvailee Utsi.

Kisaan lähdetään tosissaan, ei vain köröttelemään, vakuuttaa Esko Tuisku. Kuva on Tuiskun yksityisalbumista. Esko Tuisku privahtagovva.

Tuisku: ”En mie sille varmaan pärjää mutta laitetaan täysillä kampoihin!”

Rovaniemeläinen Esko Tuisku naurahtaa makeasti, kun kysytään kummalle legendalle ruutulippu liehuu lauantaina. Hän odottaa jo malttamattomana, että pääsee Utsin kanssa muistelemaan vanhoja ja vieläpä kisan kautta.

– Frodehan on kunnon rehti Lapin mies. Ystävyys on säilynyt tähän päivään asti. Me tapaamme useamman kerran vuodessa, pohjustaa Tuisku.

Vaikka ystäviä ovatkin, ei Tuisku suosiolla anna voittoa kaverilleen.

– Totta kai Utsia piti jo silloin pelätä. Hänen meriittinsäkin kertovat paljon. Silloin pohjoismaissa oli maailman kovin taso, koska Jenkeissä ei oltu vielä vihkiydytty lajiin. Utsi saavutti Pohjoismaiden mestaruuden, siihen ei heikko kuljettaja pystynyt, kertoo Tuisku.

64-vuotias Esko Tuisku sanoo lähtevänsä kylmiltään kisoihin. Tänä talvena hän ei ole ehtinyt kelkan selkään kuin muutaman kerran. Tuisku myöntää, että kotiinviemisinä voi olla tappio.

– Utsi ajaa varmasti hyvin, kun poromiehenä joutuu olemaan niin paljon kelkan päällä. En minä sille varmaan pärjää, mutta laitetaan täysillä kampoihin.

– Kun kypärän laittaa päähän, niin kilpailuvietti tulee varmasti takaisin. Kisaan lähdetään tosissaan, ei vain köröttelemään, vakuuttaa Tuisku.

Tuisku ja Utsi ottavat mittaa toisistaan Rovaniemellä lauantaina 30.3.2019 1980-luvun sarjassa.