Maija Ikonen saattaa siivota salaa ystäviensäkin kotona: "Tällainen mä olen, aina vähän siivoamassa!" – Nuoret aikuiset puunaavat somen ja mielenrauhan takia

Siivoustarvikkeiden myynti on kasvussa etenkin nuorten ikäryhmien keskuudessa. Heille siivoaminen on edullista terapiaa ja välineurheilua.

Kun helsinkiläinen Maija Ikonen käy kylässä, saattaa hän vaivihkaa hinkata kylpyhuoneen lavuaarin puhtaaksi käsiä pestessään. Tai suoristaa ohimennen maton hapsut. Yleensä astiat ovat jo tiskikoneessa, ennen kuin ystävä on edes huomannut asiaa.

Ikonen tunnetaan siitä, että hän siivoaa paljon ja että hänen kotonaan on aina siistiä.

Projektipäällikkönä markkinointitoimistossa työskentelevä nainen on tuttu näky rätti kädessä myös omalla työpaikallaan. Kollegat hän sai osallistumaan järjestämäänsä toimiston siivouspäivään karkki- ja pullapalkkiolla.

– Tällainen mä olen! Aina vähän siivoamassa. Mutta se ei ole minulle mikään ongelma, päinvastoin! Siivoaminen on arkinen ilo ja nautinto, kolmekymppinen Ikonen sanoo hymyillen.

Hän nostaa imurin komerosta. Sitten vaan töpseli seinään ja masiina päälle. Imurin vaativa ääni on musiikkia hänen korvilleen. Aijai!

– Tämä on ihan suosikkijuttuja! Oikein rakastan sitä, kun pöly katoaa tuonne putkeen! Tulee tunne, että nyt tapahtuu ja saan aikaan.

Siisti koti on paras ja helpoin sisustusvinkki

Vaikka Ikosen intohimoinen siivousharrastus on hänen ystäväpiirinsä hyväntahtoisten vitsien kohde, hän ei todellakaan ole mikrokuituliinansa kanssa yksin.

Vaikka kotisiivouspalveluiden ostaminen (siirryt toiseen palveluun) on viime vuosien aikana yleistynyt, moni haluaa kuitenkin siivota itse ja yhä useampi tahtoo tehdä sen huolellisesti hyvillä varusteilla.

Siivoaminenkin voi olla välineurheilua, joten innokkaimmat hifistelijät maksavat pölynimurista kuukauden vuokran verran ja keräävät siivouskomeroonsa kaikki uusimmat innovaatiot.

Iso-Britanniassa siivoustarvikkeiden ja -tuotteiden myynti on kovassa kasvussa (siirryt toiseen palveluun). Samansuuntainen kehitys on nähtävissä myös suomalaiskauppojen siivousosastoilla, joiden valikoimat kasvavat koko ajan ekologisempaan ja katseenkestävämpään suuntaan. Kodit ovat aiempaa pienempiä, joten siivousvälineitä pidetään tilan puutteen takia esillä.

– Siivoustarvikkeiden ja pesu- ja puhdistusaineiden myynti on noussut erityisesti nuorempien ikäluokkien ja lapsiperheiden keskuudessa. Varsinkin kestävät ja vastuullisesti valmistetut siivousvälineet sekä eri värit ja kuosit kasvattavat suosiotaan, Jaakko Mäntyranta Keskon viestinnästä sanoo.

Puhtaan kodin tavoitteleminen liittyy olennaisesti sisustamiseen, joka puolestaan on oleellinen osa jo vuosikausia vallinutta hektisen nykyelämän vastaliikettä kotoilua.

Kotiin panostetaan ja siellä puuhastellaan kiireettömästi viihtyisässä ympäristössä.

Maija Ikosen siivouspäivän kruunaa kimppu leikkokukkia. "Se on viimeinen silaus ja tärkeä osa koko prosessia", hän kertoo. Ville Tapio / Yle

Koti ja sen sisustaminen ovat osa identiteettiä, joten sitä myös kuvataan omaksi ja muiden iloksi sosiaalisen median takia enemmän kuin koskaan ennen. Ja kuten tiedetään, sosiaalisen median kohtaamispaikoissa moni valitsee lähestystavakseen mieluummin esteettisyyden kuin karun arkirealismin.

Designsohva kun ei näytä miltään vaatekasan alla.

Siisti koti on monelle paras ja helpoin sisustusvinkki ja se, mitä tapahtuu ennen kuin koti kiiltää, on raportoimisen arvoista.

Siivouspäivän pyhittäminen merkki elämänhallinnasta.

Somen siivousgurut saavat nuoret kuuraamaan kotejaan

Sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramista löytyy miljoonia kuvia ja videoita, joissa ihmiset siivoavat ja esittelevät suosikkituotteitaan. #cleaning #cleaningobsessed #cleanhouse

Facebookin lukuisssa siivousryhmissä ihmiset jakavat vinkkejä pinttyneen lian irroittamiseen ja hehkuttavat kilpaa siivouksen jälkeistä autuasta olotilaa:

"Siisti koti tuo onnellisuutta ja harmoniaa. Prosessi voi olla inspiroiva tai tuskallinen, mutta lopputulos aina sen väärtti!", FB:n aktiivisessa Siivoushullut-ryhmässä kirjoitetaan.

Yksi puhtaan kodin ilosanoman vaikutusvaltaisimmista julistajista on Essexissä asuva 29-vuotias kampaaja Sophie Hinchliffe. Hänen mrshinchome-tilillään (siirryt toiseen palveluun) Instagramissa on yli 2,1 miljoonaa seuraajaa. Mrs Hinchin kaltaisten some-vaikuttajien vanavedessä etenkin nuoret aikuiset ovat innostuneet putsaamaan ja puunaamaan.

Kun Hinchliffe kuuraa keittiön pesualtaan hohtavaksi ja kertoo, millä tuotteella lopputulokseen päästiin, myydään ne samantien loppuun.

Samoin saattaa käydä hänen nyt huhtikuussa julkaistavalle Hinch Yourself Happy: All The Best Cleaning Tips To Shine Your Sink And Soothe Your Soul -kirjalle, joka on keikkunut verkkokauppajätti Amazon bestseller-listalla jo kuukausia ennen ilmestymistään.

"En ole mikään neuroottinen nurkkien hinkkaaja tai dakteerikammoinen pesuaineilla hifistelijä. Fairylla ja Tolulla pärjää pitkälle", Maija Ikonen kertoo. Ville Tapio / Yle

"Töissä on aina joku asia on kesken, siivotessa tulee valmista"

Muutama vuosi sitten Japanista maailmanlaajuiseksi ilmiöksi levinnyt KonMari-menetelmä lupasi tavaroiden karsimisen ja järjestelyn olevan elämänmullistava taika kohti hyvinvointia. Myös Ikonen soveltaa Marie Kondon oppeja ja elää mahdollisimman pienellä tavaramäärällä.

Nousevan auringon maasta kotoisin on myös toinen siivousguru buddhalaismunkki Shōkei Matsumoto, jonka oppi sisäiseen rauhaan kuuluu näin: "putsaa, jynssää, kiillota ja lakaise aina kuin voit".

Matsumoto kirjoittaa A Monk's Guide to a Clean House and Mind -kirjassaan, että kaikista tärkeintä siivoamisessa on säännöllisyys.

Ikonen on siivousmunkin kanssa samaa mieltä. Torstai-illoille hän ei sovi tapaamisia, sillä ne on pyhitetty kodista huolehtimiselle.

Päivä on taktisesti valittu. Siivoamalla jo torstaina, viikonloppuna voi sitten keskittyä muihin harrastuksiin tai tehdä tarvittaessa jonkin enemmän aikaa vievän "projektisiivouksen", kuten vaikka kuvata vaatteita fb-kirpputorille tai pestä ikkunat.

"Siivoamisessa parasta on sen konkreettisuus. Siitä seuraa aikaansaava ja tarmokas olo." Maija Ikonen, siivousharrastaja

– En ole mikään neuroottinen nurkkien hinkkaaja tai bakteerikammoinen pesuaineilla hifistelijä. Fairylla ja Tolulla pärjää pitkälle, Ikonen kertoo metodeistaan.

Siivouspäivän tehtävälistalla on yleensä imurointi, moppaus, pölyjen pyyhkiminen, roskien vieminen ja pyyhkeiden vaihtaminen puhtaisiin. Rutiinin kruunaa tuoreiden leikkokukkien asetteleminen maljakkoon.

– Siivoamisessa parasta on sen konkreettisuus. Lopputulos, jonka itse saan aikaan. Työelämä on vellovaa ja aina joku asia on kesken. Siivotessa tulee oikeasti valmista. Siitä seuraa aikaansaava ja tarmokas olo. Siistissä kodissa voi vaan olla.

Ikonen muistuttaa, että helppohan hänen on lapsettomana yksineläjänä pitää kotinsa aina siinä kunnossa, että hän voisi keittää milloin tahansa kahvit korkea-arvoisemmallekin yllätysvieraalle.

Silloin jos ruokakuntaan kuuluu myös muita ja varsinkin niitä pienempiä kanssa-asujia, siistin kodin ylläpito ei ehkä olekaan vain kivaa ajanvietettä.

– Jos voin auttaa ystäviäni heidän kiireisessä lapsiperhearjessaan, niin menen mielelläni heidän luokseen siivoamaan, hän lupaa.

"Minulle on tärkeää, että kaikki tavarat löytyvät helposti ja että kaikelle on oma paikkansa", Maija Ikonen kertoo. Hänen Punavuoressa sijaitsevassa yksiössään on 33 neliötä. Ville Tapio / Yle

Ikonen tuumaa, että yhdessä tekeminen voisi ylipäänsä olla ratkaisu sellaisille, joille kaikki siivoamiseen liittyvä on vihoviimeistä puuhaa.

Toinen vaihtoehto on siivota hammasta purren vaan siksi, että urakan lopussa häämöttää harmoninen lopputulos: siisti koti, jossa voi ottaa rennosti, koska villakoirat eivät pyöri jaloissa.

– Siivoamisesta voi tehdä kivan jutun, jos laittaa hyvät musat soimaan ja ajattelee, että se on sielunhoitoa, eli siinä tulee samalla hoitaneeksi myös omaa päätään. Luovuus lähtee ihan eri tavalla liikkeelle kun tekee jotain mekaanista, kuten vaikka imuroi.

Siivoaminen voi edistää tai nakertaa mielenterveyttä

Yksi syy siihen, miksi moni tarttuu mielellään moppiin on se, että päivät kuluvat ruutujen äärellä kyyhöttäen, kun taas siivoaminen motivoi ylös ja liikkumaan. Käsillä tekeminen on konttorirotalle kaivattua vaihtelua.

Siivotessa tulee luontaisesti samalla järjestäneeksi myös omaa mieltään.

"Siivoamien ei ole pitkäaikainen lääke, vaan hankalat tunteet on pystyttävä myös kohtaamaan." Emilia Kujala, sosiaalipsykolgi, mindfulness-kouluttaja

Monelle siivoaminen käy siten eräänlaisesta edullisesta tee-se-itse terapiasta. Tämän tietää sosiaalipsykologi, mindfulness-kouluttaja Emilia Kujala.

– Siivoaminen ja järjestely voi olla mielekäs, omien arvojen mukainen ja terapeuttinen flow-tilan kaltainen kokemus, jossa oman toiminnan lopputulos näkyy hyvin konkreettisesti ja palkkiona voi syntyä hallinnan kokemusta, tyytyväisyyttä itseen ja mielihyvää itse tekemisestä, johon voi hyvällä tavalla uppoutua, Kujala sanoo.

Tällöin siivoaminen voi olla mindfulnessia, eli tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa, jossa keskitytään hetkeen. Säännöllisen mindfulnessin on tutkittu vähentävän stressiä, helpottavan masennusoireisiin, laskevan verenpainetta, parantavan vastustuskykyä ja helpottavan myös krooniseen kipuun.

Kujala muistuttaa, että siivoaminen on mindfulnessia vain silloin, jos sitä tekee oikeista syistä. Esimerkiksi siksi, että siivoaminen motivoi itsessään ja tuottaa iloa.

Sosiaalipsykologi kertoo, että joidenkin ihmisten kohdalla siivoaminen ja paikkojen järjestely voi myös olla toistuva keino säädellä hankaliksi koettuja tunteita ja ajatuksia ja olla luonteeltaan siksi pakonomaista. Silloin siivoaminen ei enää edistäkään mielen hyvinvointia, vaan voi jopa nakertaa sitä.

– Siivoaminen voi joskus toimia hyvänä aikalisänä, jos haluaa hetkellisesti sysätä ikäviä tunteitaan syrjään. Se ei kuitenkaan ole pitkäaikainen lääke, vaan hankalat tunteet on pystyttävä myös kohtaamaan, Kujala kertoo.

"Siivoaminen auttaa kaikkeen"

Maija Ikonen oppi siivouksen ilot jo pesuaineen tuoksuisessa lapsuudenkodissaan, jossa äiti iskosti tyttärensä päähän "Tuo tullessas, vie mennessäs. Tee siellä ollessas!" -mantran. Sitä Ikonen uskoo toteuttavan autopilotilla loppuelämänsä.

Siivoaminen on hänelle ensisijaisesti mielekäs rutiini, joka tuo järjestystä epäsäännölliseen arkeen. Siivoamalla kotiaan Ikonen myös osoittaa itselleen, että välittää ympäristöstään ja sitä kautta myös omasta hyvinvoinnistaan.

– Uskon että siivoaminen auttaa kaikkeen. Silloin kun itse olen ollut allapäin, olen yrittänyt tehdä edes vähän jotain. Mennä ulos tai siivota, yleensä olen siivonnut ja se on kyllä auttanut.

Ikonen on pohtinut, että rakkaasta harrastuksesta voisi tulla myös ura. Ikonen kertoo haaveilevansa omasta ylellisestä siivousalan yrityksestä.

– Palveluun kuuluisi siivouksen lisäksi pieniä kauniisti aseteltuja pikkuherkkuja, leikkokukkia ja hienosti taiteltuja pyyhkeitä. Sellaista hotellimaista luksuksen tuntua. Helsingissä on fyrkkajengiä, tällä voisi hyvin lyödä leiville, Ikonen ilmoittaa ja lisää sitten:

– Vaikka siivoaminen ei ole ihan kaikkien juttu, en tiedä montakaan, ketkä eivät nauttisi tulla siistiin kotiin.

Juttuun on haastateltu myös Facebookin Siivoushullut-ryhmän jäseniä, pohjoismaiden johtavan siivoustuotteiden valmistaja Sinituote Oy:n markkinointikoordinaattori Marika Saarinummea ja Psykoterapiakeskus Vastaamon ratkaisukeskeistä psykoterapeuttia Tuija Terävää.

