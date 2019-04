Puoluejohtajat tentissä keskellä kiihkeintä vaalikamppailua – kuka haastaa ja ketä? Seuraa suorana kello 10.30

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtaavat tänään vaalitentissä Oulun Madetojasalissa klo 10.30–12.30. Puolen Suomen vaalitentissä väitellään muun muassa vaalien ajankohtaisimmista aiheista: vanhustenhoidosta, maahanmuutosta ja ilmastosta.

Yle seuraa keskustelun etenemistä hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Lisäksi voit seurata vaalitenttiä suorana Yle Areenassa ja Radio Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taajuuksilla.

Ylen ja sanomalehti Kalevan järjestämään yhteistenttiin osallistuvat Juha Sipilä (kesk.), Petteri Orpo (kok.), Antti Rinne (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Li Andersson (vas.), Jussi Halla-aho (ps.), Sari Essayah (kd.), Paavo Väyrynen (tl) sekä puolueidensa edustajina Pirkko Mattila (sin.) ja Eva Biaudet (rkp.).

Yle Uutisgrafiikka

Ylen tekemän kannatusmittauksen mukaan suosituin puolue on tällä hetkellä SDP 20,1 prosentin osuudella. Kakkospaikkaa pitää kokoomus 15,8 prosentilla. Perussuomalaisten kannatus on 15,1 prosenttia, ja puolue on nyt kolmanneksi suosituin.

