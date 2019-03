Muusikkoelokuvat ovat nyt in – seuraavaksi käsittelyssä Elvis, Elton John ja Céline Dion

Queen-elokuva Bohemian Rhapsody osoittautui todelliseksi kultakaivokseksi. Viime vuonna ensi-iltansa saaneesta elokuvasta on tullut kaikkien aikojen tuottoisin elämäkerrallinen musiikkielokuva.

Se on tähän mennessä tuottanut maailmanlaajuisesti lähes 900 miljoonaa dollaria eli 800 miljoonaa euroa. Leffan tuotantobudjetti oli 52 miljoonaa dollaria eli noin 46 miljoonaa euroa.

Lisäksi elokuva voitti lukuisia alan palkintoja. Freddie Mercurya esittänyt Rami Malek nappasi esimerkiksi parhaan miespääosan esittäjän Oscar- ja Golden Globe -palkinnot.

Rami Malek Freddie Mercuryn roolissa elokuvassa Bohemian Rhapsody. Century Fox

Menestyselokuvan vanavedessä tehtaillaan nyt useita elämäkerrallisia elokuvia muusikoista ja bändeistä. Viime viikolla suoratoistopalvelu Netflixissä sai ensi-iltansa Mötley Crüe -elokuva The Dirt - Törkytehdas, joka ei ole tosin saanut ylistäviä arvioita.

Seuraavassa listattuna ensi-iltaan tulevia tai tekeillä olevia muusikkoelokuvia:

Elton John

Toukokuun lopussa saa ensi-iltansa poplegenda Elton Johnista kertova elokuva Rocketman. Siinä käydään läpi muusikon uran alkuvaiheita sekä hänen masennustaan, päihteiden käyttöä sekä seksuaalisen suuntautumisen hyväksymistä.

Elton John on työstänyt itsestään kertovaa elokuvaa jo vuodesta 2012 lähtien. Vuosien varrella ohjaaja on vaihtunut usein, mutta lopulta ohjakset otti Dexter Fletcher. Hän myös viimeisteli Queen-elokuvan, kun Bryan Singer sai potkut pitkien riitojen jälkeen.

Rocketmanin pääosassa nähdään Taron Egerton, joka on tuttu esimerkiksi Kingsman-agenttielokuvista. Näyttelijä laulaa elokuvassa Elton Johnin kappaleet itse.

Rocketmanin traileri YouTubessa. (siirryt toiseen palveluun)

Elvis

Australialainen elokuvaohjaaja Baz Luhrmann on ottanut itselleen todellisen haasteen, sillä hän on tekemässä elokuvaa Elviksestä.

Hän on tehnyt käsikirjoituksen yhdessä Craig Pearcen kanssa. Kaksikko on aiemmin työstänyt käsikirjoitukset Luhrmannin ohjaamiin elokuviin William Shakespearen Romeo ja Julia (1996), Moulin Rouge! (2001) ja The Great Gatsby – Kultahattu (2013).

Elvis Presley AP Graphics Bank

Tähän mennessä on kerrottu, että Elviksen pitkäaikaisen managerin "Eversti" Tom Parkerin rooliin olisi palkattu Oscar-voittaja Tom Hanks. Ohjaaja Luhrmann on sanonut, että hän haluaa palkata päärooliin tuoreen kasvon tunnetun näyttelijän sijaan.

Leffan tuotannon on määrä alkaa vielä tämän vuoden puolella.

Céline Dion

Kanadalaislaulaja Céline Dionista on tekeillä elokuva, jonka työnimenä on The Power of Love. Se ei ole varsinainen elämäkertaelokuva, mutta mukailee pitkälti laulajan elämää.

Elokuva kertoo Alinesta, joka tulee suuresta kanadalaisperheestä. Taitava laulaja löydetään tämän ollessa teini-ikäinen, minkä jälkeen hänestä tulee maailmantähti. Myöhemmin hän kokee aviomiehensä menetyksen, kuten Dionille on käynyt.

Céline Dionin elämää mukailevan elokuvan nimi on The Power of Love hänen hittinsä mukaan. EPA/Mike Nelson

The Power of Love -elokuvan tuottaa ranskalainen elokuvastudio Gaumont ja sen ohjaa Valerie Lemercier. Hän myös näyttelee pääosassa.

Céline Dion on antanut luvan käyttää elokuvassa tunnetuimpia kappaleitaan kuten All by Myself ja My Heart Will Go On.

David Bowie

Vuonna 2016 kuolleen David Bowien elämäkertaelokuva kantaa nimeä Stardust. Se keskittyy muusikon vuonna 1971 tekemään Yhdysvaltojen kiertueeseen.

David Bowie 1970-luvulla. R Bamber / AOP

Elokuvan ohjaa Gabriel Range, joka on aiemmin tehnyt elokuvan Death of a President (2006). Bowien roolissa nähdään Johnny Flynn, joka on nähty muun muassa brittielokuvassa Beast (2017).

Bowien poika Duncan Jones on kertonut, ettei elokuvalla ole perheen hyväksyntää. Leffassa ei saa siis käyttää lainkaan Bowien musiikkia.

Elokuvan tuottajien mukaan muusikon elämän käännekohdasta kertova tarina ei kaipaa hänen alkuperäisiä kappaleitaan.

Sex Pistols

Tekeillä on myös punkbändi Sex Pistolsiin liittyvä elämäkertaelokuva. Siinä keskitytään yhtyeen manageriin Malcom McLareniin ja muotisuunnittelija Vivienne Westwoodiin, jonka luoma tyyli vaikutti suuresti koko punkin ulkonäköön. McLaren ja Westwood omistivat Sex-vaateliikeen, missä myös Sex Pistolsin jäsenet tapasivat toisensa.

Sex Pistols -yhtye kuvattuna 1970-luvulla. United Archives / AOP

Heti kun elokuvasta kerrottiin julkisuuteen, laulaja Johnny Rotten eli John Lydon kirjoitti Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun), ettei leffalla ole yhtyeen siunausta.

Beatlesin ja Brucen musiikin innoittamat elokuvat

Musiikkilegendojen musiikki soi elokuvissa nyt muutoinkin kuin elämäkertaelokuvissa.

Kesäkuun lopussa saa ensi-iltansa Danny Boylen ohjaama Yesterday, jonka pääosassa on The Beatlesin musiikki. Komediassa maailmanlaajuinen sähkökatko vie internetistä kaiken tiedon legendaarisen bändin musiikista.

The Beatlesin musiikkiin pohjautuvan Yesterday-komedian pääosassa nähdään Viveik Kalra. Working Title Films

Muusikko Jack (Himesh Patel) joutuu katkon aikana bussin töytäisemäksi ja on sen jälkeen ainoa ihminen maailmassa, joka muistaa The Beatlesin kappaleet. Hänestä tulee pian maailmantähti, kun hän esittää aiemmin kuulemattomia hittejä kuten Yesterday ja Let It Be.

Yesterdayn traileri YouTubessa. (siirryt toiseen palveluun)

Blinded by the Light -elokuva sai ensi-iltansa Sundance-elokuvafestivaalilla aiemmin tänä vuonna. Nick Wall

Parempi kuin Beckham -elokuvan ohjaajanneen Gurinder Chadhan uutuuselokuva Blinded by the Light on kunnianosoitus Bruce Springsteenin musiikille. Elokuva sijoittuu 80-luvun Britanniaan, missä pakistanilaistaustainen teinipoika Javed (Viveik Kalra) syttyy eloon kuultuaan amerikkalaismuusikon musiikkia. Springsteenin musiikista tulee hänelle pakkomielle, mutta se antaa myös hänelle itseluottamusta.

Elokuva pohjautuu toimittaja ja dokumentaristi Sarfraz Manzoorin muistelmiin. Hän on ollut myös yhtenä elokuvan käsikirjoittajista.

Nostetta musiikkimyyntiin

Elokuva-alan innostus tehdä elokuvia popmusiikin legendoista on ilmeistä Bohemian Rhapsodyn menestyksen jälkeen. Osa alalla kuitenkin varoittelee, etteivät kaikki elokuvat voi saavuttaa samanalaista suosiota.

Esimerkiksi Céline Dion -elokuva tehdään ranskaksi, mikä voi heikentää sen menestymismahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Lopputulos voi myös jäädä valjuksi David Bowie -elokuvassa, jos siinä ei kuulla muusikon alkuperäisiä kappaleita lainkaan.

Mötley Crüe eli Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars ja Tommy Lee The Dirt-elokuvan julkistamistilaisuudessa. Bändin jäsenet ovat olleet myös tuottamassa heistä kertovaa elokuvaa. AOP

Into tehdä elämäkerrallisia elokuvia hyödyttää kuitenkin myös muusikoita tai heidän musiikkinsa tekijänoikeuksien haltijoita. Esimerkiksi Queen palasi elokuvan myötä myyntilistoille pitkästä aikaa ja Forbesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Bohemian Rhapsodysta tuli kaikkien aikojen striimatuin kappale maailmassa.

Musiikkilehti NME:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Mötley Crüen kappaleita on kuunneltu The Dirt -elokuvan julkaisemisen jälkeen suoratoistopalveluista huimasti aiempaa enemmän.

