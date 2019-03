Musiikkibisnes ei ole Idolsin ja Voicen maalaamaa glitteriä – bändikoulu Rock Academy päätti näyttää nuorille totuuden

– Olemme ihan älyttömän onnellisia.

Näin Another Hot Springin kitaristi-taustalaulaja Joonas Hasu fiilistelee taannoista bändikatselmustilaisuutta.

Valtakunnallinen bändikoulu Rock Academy on pyörähtänyt käyntiin Kouvolassa. Kaksivuotiseen valmennukseen rokkasivat tiensä kouvolalainen Another Hot Spring ja kouvolalais-haminalainen Rock-Criminals.

– Nykypäivänä on todella vaikea lyödä läpi musiikkimaailmassa. Nyt tiedämme, että tiedossa on siistejä asioita, joista emme olisi voineet unelmoidakaan ennen tätä, Hasu toteaa.

Jos bändi pystyy nostamaan tasonsa ammattimaiseksi ja jäsenet tietävät mitä menestykseen vaaditaan, niin se on meidän silmissämme jo eräänlainen läpimurto. Mark Bertényi, vastaava tuottaja, Rock Academy

Rock Academy on Turussa vuonna 2011 kehitetty bänditoiminnan malli, joka pyrkii siivittämään nuoria bändejä kohti menestystä. Se toimii nykyään myös muun muassa pääkaupunkiseudulla.

– Toimintamme on harrastelijabändien tukemista ja viemistä ammattitasolle. Academyn tarkoitus on valmistaa nuoria rajulle ja raadollisellekin musiikkibisnesalalle, kertoo toinen Rock Academy -toiminnan perustajista, vastaava tuottaja Mark Bertényi.

Hänen mukaansa Rock Academyn ja television musiikkiohjelmien, kuten Idolsin ja Voice of Finlandin, välillä on vissi ero.

– Näiden ohjelmien syvin olemus on tehdä musiikin ja usein yksittäisten artistien ympärillä pyörivää viihdettä. Me taas yritämme ohjata harrastelijabändejä tekemään musiikistaan parasta mahdollista. Lisäksi tarkoitus on saada heidät ymmärtämään, millaista työ musiikin parissa todella on.

Millaista se sitten on?

– Se on raskasta, systemaattista, ja usein ulkopuolisen silmään aika tylsääkin, Bertényi sanoo.

Another Hot Springin kitaristi Joonas Hasu odottaa innolla, mitä bändin aika Rock Academyssa tuo tullessaan. Kari Saastamoinen / Yle

Mukana alan huippuammattilaisia

Tänä vuonna Rock Academy laajenee viiteen uuteen kaupunkiin.

Kouvolan lisäksi bändikoulutus on alkamassa Rovaniemellä, Kemissä, Raahessa ja Kuopiossa. Toiminta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta kahdelle seuraavalle vuodelle lähes 600 000 euroa.

Yhtyeille on tiedossa alan ammattilaisten pitämiä luentoja, musiikkivideoiden tekemistä ja keikkoja. Promokuvat Kouvolan bändeille on jo otettu. Bändejä luotsaa Kouvolassa HIM-yhtyeen entinen kosketinsoittaja Juska Salminen, joka toimii nykyään nuoriso-ohjaajana.

– Nuorille tarjotaan myös paljon studioaikaa, vähintään kaksi sessiota kuukaudessa. Bändivalmentajamme, kosketinsoittaja Erik Lintunen, työstää nuorten omaa musiikkia yhdessä heidän kanssaan, Salminen kertoo.

Juska Salminen toivoo bändeiltä intohimoa ja kurinalaisuutta, mutta myös sitä, että he nauttivat kokemuksesta täysin rinnoin. Kari Saastamoinen / Yle

Eväät bändiuralle

Bändien jäsenille koulu on maksuton, mutta vastineeksi heiltä vaaditaan sitoutumista.

– Menestys vaatii systemaattista treenausta sekä halua kehittyä niin muusikkona kuin esiintyjänäkin, nöyryyttä unohtamatta, Juska Salminen sanoo.

Rock Academyssa menestystä ei mitata rahassa.

– Jos bändi pystyy nostamaan tasonsa ammattimaiseksi ja jäsenet tietävät mitä menestykseen vaaditaan, niin se on meidän silmissämme jo eräänlainen läpimurto. Tähän mennessä tunnetuin Academystä ponnistanut bändi on turkulainen Awake Again, jonka kappaleita on kuuneltu satoja tuhansia kertoja, vastaava tuottaja Mark Bertényi sanoo.

Neljä vuotta sitten Awake Again oli tuntematon harrastelijabändi. Nyt he kiertävät ympäri Suomea ja Skandinaviaa niin omilla kuin lämppärikeikoillakin. Myös Kouvolan Rock Academyyn valitut bändit ovat soitelleet jo vuosia, mutta eivät ole vielä tehneet läpimurtoa.

Toivon, että tämä tulee osaksi perusnuorisotyötä, jotta voimme olla yksi Rock Academyn perheistä jatkossakin. Juska Salminen, nuoriso-ohjaaja, Kouvola

Another Hot Springin tarina alkoi vuonna 2014 Urheilupuiston yläasteen kellarissa.

– Soittelimme covereita, ja siellä isot ideat lähtivät liikkeelle. Viimeisimpänä projektinamme on ollut viime vuonna äänitetty omakustanteinen EP, yhtyeen laulaja-kitaristi Matis Baudry kertoo.

Bändi soittaa punkvivahteista, amerikkalaistyylistä rockia.

– Kirjoitamme kappaleita omista elämäntilanteistamme, ja osa niistä on todella henkilökohtaisia. Emme päätä, että nyt kirjoitamme rakkauskappaleen. Ne syntyvät senhetkisistä fiiliksistä, Baudry kertoo.

Bändi on keikkaillut Kouvolan alueella ja Mikkelissä. Lavan he ottavat haltuun räjähtävällä energialla.

– Pompimme ja laulamme kovaa ja pidämme hauskaa. Kun yleisössä lauletaan mukana, tiedämme tehneemme jotain oikein, kitaristi Joonas Hasu sanoo.

Laulaja Matis Baurdyn mielestä Another Hot Springin paras kappale on Don't ever change, sillä sen kertosäettä on helppo laulaa mukana. Kari Saastamoinen / Yle

Vasta alkua

Nuoriso-ohjaaja Juska Salmisen mielestä marraskuun alussa Kouvolassa käynnistynyt Rock Academy on kaupungille loistava asia.

– Yksi Kouvolan tavoitteista on saada lisää lisää asukkaita ja etenkin nuoria, johon tämä toiminta vetoaa. Toivon, että tämä tulee osaksi perusnuorisotyötä, jotta voimme olla yksi Rock Academyn perheistä jatkossakin, Juska Salminen sanoo.

Another Hot Spring toivoo jättävänsä jalanjälkensä kotikaupunkiinsa.

– Teemme musiikkia, jota Kouvolassa ei tietääkseni ole ennen tehty. Olisi mahtavaa, jos jollekin tulisi amerikkalaistyylisestä rokista ja Kouvolasta automaattisesti mieleen meidän bändimme, kitaristi Joonas Hasu sanoo.

Bändi toivoo, että seuraavat kaksi vuotta ovat vasta alku.

– Odotan eniten on sitä, kun valmennus on ohi ja meillä on valmis paketti kasassa. Sitten ei tarvitse muuta kuin painaa hirveästi duunia, Hasu hymyilee.