Toimittajalta: Missä viipyvät poliitikkojen reaktiot poikien hyväksikäyttövyyhtiin ja lupaus rahasta tekojen ehkäisyyn?

Suomea on kuohuttanut keskiviikkona paljastunut pedofiilirinki.

Poliisi epäilee, että joukko suomalaisia miehiä on käyttänyt raa'asti hyväkseen suomalaisia poikia. Keskusrikospoliisin mukaan epäiltyjen rikosten erityispiirteenä on ollut lapsiin kohdistettu väkivalta, josta on saatu seksuaalista mielihyvää. Toiminta on jatkunut pitkään ja ollut suunnitelmallista.

Päätekijäksi epäilty viisikymppinen matkailuyrittäjä on kerännyt ympärilleen muita lapsista seksuaalisesti kiinnostuneita miehiä. Hän on poliisin mukaan löytänyt lähipiiristään lapsia, joiden epäillään päätyneen miesten uhreiksi.

Poliisi ei ole paljastunut lasten hyväksikäytön yksityiskohtia uhrien suojelemiseksi, mutta viranomaisten kertomatkin asiat ovat niin karmeita, että ne nostavat ihon kananlihalle.

Juttu kuuluu lajissaan Suomen rikoshistorian järkyttävimpiin tapauksiin.

Lasten hyväksikäyttöä on videoitu ja näytetty suorana sosiaalisessa mediassa. Kuvia ja videomateriaalia on löytynyt valtava määrä. Miesten epäillään vaihtaneen sitä ulkomaalaisten pedofiilien kanssa. Poliisin hallussa olevalta ulkomailta peräisin olevalta videolta löytyy jopa lapsen tappaminen.

Monelle seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneelle suomalaislapselle on syötetty huumeita, ja yhtä heistä on raiskattu huumattuna tuntikausia.

Oulun tapaukset nostivat reaktiot, nyt hiljaisuus

Paljastunutta vasten silmiinpistävää on ollut se, että vaalikampanjaa käyvät poliitikot eivät ole rynnänneet joukolla paheksumaan tekoja ja tarjoamaan lisärahaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi ja selvittämiseksi.

Verrataan tilannetta Oulussa vuoden alussa paljastuneisiin seksuaalirikoksiin. Maahanmuuttajataustaisten miesten epäiltyjen rikosten uhreina oli kantasuomalaisia alaikäisiä tyttöjä, joihin miehet olivat saaneet yhteyden pääosin sosiaalisen median kautta.

Kun epäilyt paljastuivat, syöksyivät kärkipoliitikot paheksumaan epäiltyjä rikoksia ja osoittamaan tukeaan uhreille. Ministerit vierailivat tammikuussa Oulussa tarjoamassa kaupungille rahaa ohjelmaan, jolla ehkäistään seksuaalirikoksia. Oulun hakema 2,4 miljoonaa euroa suli lopulta noin 1,4 miljoonaksi euroksi.

Hetken näytti siltä, että asia nousee hallitsemaan vaaliagendaa, mutta moraalinen paniikki meni ohi, kun yksityisen vanhustenhoidon laiminlyönnit paljastuivat.

Lasten seksuaalirikoksiin erikoistuneet poliisit ovat todenneet, että heidän tutkimansa tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Sosiaalinen media mahdollistaa lasten houkuttelun seksuaalisiin tekoihin uusilla tavoilla. Samanmieliset tekijät löytävät verkossa nopeasti toisensa.

Tapauksia tutkineet poliisit sanoivat Ylen aamu-tv:ssä, että lisäresurssit tekojen tehokkaaseen estämiseen ja tutkintaan olisivat tarpeen. Lastenjärjestöt, kuten Pelastakaa lapset ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, haluaisivat myös rahaa rikosten ehkäisemiseen.

Rahaa tarvittaisiin myös uhrien auttamiseen, jotta he pääsisivät elämässään eteenpäin järkyttävien tekojen jälkeen.

Miksi järkyttävistä teoista epäillyt on vapautettu?

Tällä kertaa vastaavaa laajaa paheksuntaa ja lisärahan tarjoamista ei näy. Paikkakunnilla, joilla nyt julki tulleiden rikosten epäillään tapahtuneen, tarvittaisiin varmasti myös nyt tukea.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) korosti blogissaan torstaina hallituksen jo tekemiä toimia (siirryt toiseen palveluun). Puhemies Paula Risikko (kok.) lähetti perjantaina, kaksi päivää rikosten paljastumisen jälkeen, tiedotteen, jossa hän vaati toimia seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Kansanedustaja Simon Elo (sin.) puolestaan ehdotti tekijöiden kemiallista pakkokastraatiota keinoksi estää lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on toki hajonnut tässä välissä, mutta eikö suurimpia puolueita kiinnosta estää näitä karmeita seksuaalirikoksia?

Poliitikot näyttävät käsittelevän tapahtunutta yksittäistapauksena. Oulun seksuaalirikokset taas tuntuivat kertovan laajemmasta ongelmasta, koska osa tekijöistä oli turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita.

Kun uusin lapsiin kohdistunut seksuaalirikosvyyhti paljastui, keskusrikospoliisi korosti erikseen, että sekä tekijät että uhrit ovat kantasuomalaisia. Tekijöiden kuvailtiin olevan tavallisia työssäkäyviä miehiä.

Poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäillyt ovat olleet vangittuna tutkinnan aikana, mutta nyt heidät kaikki on jo vapautettu. Pääepäilty on ollut tutkintavankeudessa vuoden ajan, mutta hänetkin päästettiin vapaalle viime kuussa. Jutun syyttäjän mukaan vangitsemista ei ollut enää kohtuullista jatkaa.

Rikoskokonaisuuden teot ovat sitä luokkaa, että muiden muassa rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on ihmetellyt päätöstä (siirryt toiseen palveluun). Miten näin puistattavista teoista epäillyt miehet kulkevat vapaalla jalalla?

Tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet jatkavat hyvin suurella todennäköisyydellä tekojaan. Suomessa aiemmin paljastuneissa lasten seksuaalirikoksissa tekijä on voinut jatkaa tekojaan jopa välittömästi edellisen tuomion suorittamisen jälkeen.

Yksi vankeuden jatkoperusteista on juuri rikollisen toiminnan jatkamisvaara. Miten poliisi ja syyttäjä voivat olla varmoja, etteivät tekijät uusi tekojaan? Seksuaalirikoksiin syyllistyneet eivät koe ihmeparantumista vankilassa.

