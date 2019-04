Sohva ei mahtunut kotiovesta sisään, myyjä joutui korvaamaan – näin selvität ongelmasi huonekalujen kanssa

Kuluttajaneuvonnassa ratkotaan huonekaluihin liittyviä riitoja päivittäin. Viime vuonna sinne tuli noin 2 700 yhteydenottoa huonekaluista. Lähes puolet niistä koski sohvia, sänkyjä ja patjoja.

Suuri osa yhteydenotoista liittyy sohvan päällisiin tai pehmusteisiin.

– Kangas rypistyy, nyppyyntyy tai pehmusteisiin tulee painaumia. Lisäksi on teknisiä puutteita, kuten vääränlaiset jalat tai huonosti toimiva vuodemekanismi, kertoo erityisasiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Minullakin on ollut asiakas, jonka sohva täytti lähes koko asunnon. Raija Marttala

Yhteydenottoja tulee myös toimituksen viivästymisestä. Viime vuonna kuluttajaneuvontaan valitettiin usein Suomen Sänkytukun tuotteista. Sen taustalla oleva Eurolla Oy meni konkurssiin pari viikkoa sitten.

– Asiakas oli jo maksanut Sänkytukun tuotteen joko kokonaan tai osittain, mutta tuotteen saaminen kesti pitkään tai tuotetta ei saanut lainkaan. Jälkikäteen voi päätellä, että se johtui ehkä talousongelmista, Marttala sanoo.

80-vuotias tuoli kestää yhä

Yle Uutiset kertoi viime viikolla yrittäjästä, jonka sohva hajosi alle vuoden käytön jälkeen. Juttu nosti jonkin verran keskustelua huonekalujen kestävyydestä.

Uudet sohvat ovat usein lähinnä koriste, ei istumista varten. Puu- tai metallirunko on heiveröinen, kankaat ja toppaukset surkealaatuisia. Hinta ja laatukaan eivät kulje enää käsi kädessä. Itse isona miehenä on vaikeaa löytää oikeanlaista sohvaa, joka kestäisi ja jossa olisi hyvä istua.

Meille ostettiin Askosta kymmenkunta vuotta sitten hintava sohva, jossa on sänkymekanismi. Tarkoitus oli käyttää sitä varavuoteena vieraille. Muutaman kerran jälkeen yksi sängyn putkista katkesi, koska putken seinämäpaksuus oli ehkä 0,5 mm tai jopa vähemmän.

Minulla on olohuoneessa 1920-luvulla valmistettu, sittemmin kunnostettu tuoli. Toinen tuoli on Askon valikoimasta 1930-luvulta. Molemmat ovat päivittäisessä käytössä. Ruokailuryhmän tammituolit ovat noin 10 vuoden ikäiset. Toissa viikolla huomasin, että ruuvaukset ovat porautuneet osittain tai kokonaan läpi, on halkeamia ja lohkeamaa. Nykyiset tuolit ja etenkin sohvat kasataan liimapuusta ja lastulevystä. Ei niitä ole tarkoitettukaan kestämään.

Huonekaluun tyytymätön asiakas ottaa yleensä ensin yhteyttä myyjään. Jos asiasta ei päästä yksimielisyyteen, seuraava osoite on kuluttajaneuvonta. Viime kädessä ongelmat ratkoo kuluttajariitalautakunta.

Kuluttajaneuvontaan tuli viime vuonna noin 2700 yhteydenottoa huonekaluista. Taulukon huonekalut-osio tarkoittaa yhteydenottoja, joissa ei oltu eritelty tarkempaa tuoteryhmää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Omiakin mokia

Asiakkaat valittavat kuluttajariitalautakuntaan jonkin verran siitä, ettei tuote vastaa tilausta. Eräässä tapauksessa asiakas osti sohvakaluston, joka ei mahtunutkaan kotiovesta sisään. Se ei myöskään ollut kotimainen, kuten hän oli luullut.

Kuluttajariitalautakunta päätti tapauksen asiakkaan eduksi, koska sohvakalusto ei ollut sopimuksen mukainen.

Sohvakalusto ei mahtunut asunnon ovesta sisään ja kuluttaja perui kaupan. Kuluttajan on varmistettava ennakkoon, että ostettavat huonekalut mahtuvat asuntoon. Myyjä ei kuitenkaan kiistänyt, että olisi luvannut kuluttajalle kaluston olevan kotimainen ja mahtuvan kuluttajan ovesta sisään. Sohvakalusto ei ollut sopimusehtojen mukainen. Kuluttajalla oli oikeus saada kauppa puretuksi ilman kuluja.

Valituksissa tulee esiin myös asiakkaiden omia mokia, jolloin myyjällä ei ole velvollisuutta korvata tuotetta. Asiakas on esimerkiksi ostanut sohvan selvittämättä, mahtuuko se omaan olohuoneeseen. Marttala neuvoo ottamaan huoneesta tarkat mitat ennen sohvan ostamista.

– Sohvat ovat esillä isoissa huonekaluhalleissa, joissa ne eivät näytä kovin suurilta. Kotona se onkin yllättävän kookas. Minullakin on ollut asiakas, jonka sohva täytti lähes koko asunnon.

Nella Nuora / Yle

Älä katso vain ulkonäköä

Jotkut taas ovat ihastuneet huonekalun ulkonäköön, mutta hoitaneet sitä väärin. Näin kävi esimerkiksi asiakkaalle, joka osti tammisen ruokapöydän ja öljysi sen heti väärin.

Osa öljystä imeytyi pöytään, mutta osa muodosti rasvaisia laikkuja pöydän pintaan. Pöytä oli juuri ennen kaupantekoa öljytty. Kuluttaja ilmoitti käyttäneensä pintakäsittelyyn bioöljyä. Myyjä ei ollut suositellut käytettäväksi kyseistä bioöljyä. Tällainen öljy saattaa sisältää kovettimia, jotka kovimpien lustojen kohdalla estävät syvän imeytymisen, mikä jättää laikullisen pinnan. Kyse oli puumateriaalin luontaisista ominaisuuksista sekä mahdollisesti siitä, ettei käytetty öljy sopinut käyttötarkoitukseen.

Jos siinä on vielä joku ruusukangasverhoilu, myyjä voi vaatia maksamaan koko sohvan hinnan. Raija Marttala

Jos omistaja on saanut huonekalun mukana käyttö- ja hoito-ohjeet, myyjän ei tarvitse korvata tuotetta.

– Kannattaa selvittää, miten materiaalia hoidetaan. Se voi vaatia sitoutumista kestääkseen hyvänä pitkään. On tosi harmillista, jos kallis tuote pilataan väärällä tai puutteellisella hoidolla, sanoo erityisasiantuntija Raija Marttala.

Katuminen voi käydä kalliiksi

Osa asiakkaista alkaa katua ostosta pian sen jälkeen, kun huonekalu on tilattu – vaikka huonekalussa ei olisikaan mitään vikaa. Verkkokaupassa on kahden viikon palautusoikeus sen jälkeen, kun tavara on toimitettu. Myymälässä tehtyjen tilausten kohdalla myyjällä on kuitenkin oikeus vahingonkorvauksiin, jos asiakas tulee katumapäälle.

Asiakas voi kuitenkin päästä pienillä kustannuksilla, jos hän ehtii perua tilauksen ennen kuin huonekalua aletaan valmistaa. Myöhäistä se on silloin, kun sohva seisoo rappukäytävässä.

– Jos siinä on vielä joku ruusukangasverhoilu jota muut eivät ehkä ostaisi, myyjä voi vaatia maksamaan koko sohvan hinnan.

Niko Mannonen / Yle

Katuminen voi tulla asiakkaalle kalliiksi, jos huonekalu on jo kotona. Kuluttajariitalautakunta on päättänyt myyjän eduksi esimerkiksi tapauksen, jossa mittojen mukaan tehty sänky ei kelvannutkaan asiakkaalle.

Mittojen mukaan räätälöity moottoroitu sänky oli kuluttajan mielestä nukkumiskelvoton. Myyjä muutti sängyn patjaa kuluttajan toiveiden mukaan useasti, mutta sänky oli edelleen kuluttajan mukaan epämukava. Myyjä vetosi siihen, että sänky oli tehty kuluttajan mittojen mukaan. Lautakunta piti mahdollisena, että sängyn kokeminen epämukavaksi johtui kuluttajan terveydentilasta.

Hajonnutta ei kannata hävittää heti

Erityisasiantuntija Raija Marttalan mukaan huonekaluihin ei kovin usein anneta takuuta, joten kuluttajaneuvonta tarkastelee tapauksia kuluttajasuojalain mukaisen virhevastuun näkökulmasta.

Uuden tuotteen kohdalla takuu ja virhevastuu ovat kuluttajan oikeuksien kannalta lähes tasaveroiset. Kun tuotteelle tulee ikää, tilanne muuttuu. Takuun piirissä olevasta huonekalusta on yleensä helpompi saada hyvitystä.

– Jos vaikkapa sohvakankaalle on annettu viiden vuoden takuu, kiistan selvittäminen on helpompaa. Virhevastuuta soveltaessa puolestaan myyjä voi olla vahvoilla, koska kangasta on vuosien mittaan käytetty. Mahdollinen materiaalin heikkous on silloin vaikeampi todistaa, Marttala sanoo.

Vielä vaikeampaa todistaminen on silloin, kun asiakas ehtii hävittää huonekalun ennen kuin siitä tehty reklamaatio on käsitelty.

Runkosänky huojui. Sängyn mahdollista vikaa ei voitu selvittää, koska kuluttaja oli tuhonnut sängyn. Sänky oli tuhottu eikä kuluttajan toimittamien valokuvien perusteella virhettä voitu todeta, joten kuluttaja ei kyennyt osoittamaan runkosängyn olleen virheellinen.

Kursivoidut kohdat ovat tiivistelmiä kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista (siirryt toiseen palveluun) ja huonekaluvikojen aiheuttamasta keskustelusta Yle Uutisten verkkosivuilla.