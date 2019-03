Suomen pienin osuuskauppa alkoi anoa asukkailta 50 euron lahjoituksia: "Tässä täytyy nyt turvautua kaikenlaisiin keinoihin"

Kristofer Klaavu on Haapasaaren kaupan uusi myymälänhoitaja.

Kristofer Klaavu on Haapasaaren kaupan uusi myymälänhoitaja. Aleksi Taponen / Yle

Haapasaaren kyläkaupan tulevaisuus on vaakalaudalla.

Venäjän rajan kupeessa Haapasaaressa sijaitseva, yli 100-vuotias kauppa on ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Kauppa on tehnyt viimeiset neljä vuotta isoa tappiota. Jos meno jatkuu samanlaisena, sen on pantava parin vuoden päästä ovet säppiin.

Kyseessä on Suomen pienin osuuskauppa.

– Saaren väki on vähentynyt ja harmaantunut. Ihmiset myös tuovat paljon kauppatavaraa yhteysaluksen kylmäkonteissa saareen. Emme pysty kilpailemaan mantereen marketien hintojen kanssa, sanoo Haapasaaren osuuskaupan hallituksen varapuheenjohtaja Juha Rissanen.

Tilanne on todella huono. Juha Rissanen

Kauppa yritetään nyt pelastaa saarelaisten rahoilla. Osuuskaupan hallitus on päättänyt alkaa kerätä vapaaehtoista jäsenmaksua kaupan toiminnan tukemiseen. Maksulla halutaan myös muistuttaa saarelaisia, että kaupan olemassaolo riippuu ostohaluista.

Jäsenmaksuksi on esitetty 50 euroa. Käytännössä lahjoittaja saa itse päättää summan, koska maksu on vapaaehtoinen. Kaikki on plussaa.

– Tässä täytyy nyt turvautua kaikenlaisiin keinoihin. Tilanne on todella huono, Rissanen toteaa.

Olli Turunen, Ilkka Lehto ja Timo Pohjola asuvat Haapasaaressa kesät ja talvet. Tarja Pohjola

Haapasaaressa on ollut viime vuosina parisataa kesäasukasta. Talvella asukasmäärä putoaa noin kymmeneen. Saaressa on kaupan ja asuntojen lisäksi muun muassa vanha koulu, jonka toiminta loppui vuonna 1973. Nykyään siellä pidetään kesäisin erilaisia kursseja.

Haapasaaren kirkossa on järjestetty vielä viime vuosina kesähäitä.

Kaupan myymälänhoitajan tuoli on ollut viime vuosina hyvin tuulinen. Idylliseen saareen on lähdetty hohdokkaissa tunnelmissa, mutta kylmät, yksinäiset talvet ja saaren eristäytynyt sijainti ovat olleet lopulta liikaa. Monelle on riittänyt yksi vuosi.

Nyt kauppa saa jälleen uuden myymälänhoitajan, kun Kristofer Klaavu hyppää tehtävään.

– Tilaisuus päästä Suomen pienimpään osuuskauppaan ulkosaaristoon oli niin houkutteleva, että oli pakko laittaa hakemus.

Neljän tunnin kauppamatka

Klaavu on kuitenkin pudottanut vaaleanpunaiset lasit silmiltään ja tietää, että kaupan tilanne on vaikea. Tuotevalikoimaan ei tule suuria muutoksia, mutta sitä tarkennetaan.

– Tarkoitus on myydä peruselintarvikkeita eli sitä, mitä porukat ostavat. Erikoistuotteita tilataan toivomuksesta, Klaavu sanoo.

Myymälänhoitajan työ on fyysisesti raskasta, sillä tavarat on haettava kauppaan venerannasta yli kilometrin päästä.

– Pohjakunto on hyvä ja siinähän se paranee. Ja on meillä mönkijä, jonka kyydillä saa nopeasti tavarat kaupalle.

Kaupan toiminnan loppuminen tietäisi saarelaisille pitkää kauppamatkaa, jos vaikkapa maito loppuu kesken. Lähin kauppa on 23 kilometrin päässä Kotkassa. Edestakainen merimatka kestää yli neljä tuntia.

Yle

Toivonpilkahduksen Haapasaaren kaupan synkkään tilanteeseen tuo tänä vuonna alkava tukikokeilu. Valtio myöntää kaksivuotisen kokeilun aikana 10 000–15 000 euron avustuksen noin sadalle kyläkaupalle. Sen tarkoitus on turvata kauppapalveluja harvaan asutulla maaseudulla.

– Suomen pienin osuuskauppa on pyörinyt tähän saakka puhtaasti asiakkaiden tuomilla rahoilla. Haemme tukea syksyllä ilman muuta, sanoo osuuskaupan hallituksen puheenjohtaja Juha Rissanen.

Tuen ehtona on, että kauppa toimii ympäri vuoden. Päivittäistavaroiden myynti ei saa ylittää kahta miljoonaa euroa vuodessa, ja seuraavaksi lähimmän kyläkaupan tulee olla vaikeasti saavutettava. Kaupalla on oltava ensi vuoden alusta lähtien myös vähintään yksi lisäpalvelu, kuten posti tai apteekki.

Meillä on vaimon kanssa parisuhdehommat kunnossa. Kristofer Klaavu

Rissasen mukaan Haapasaaren kauppa täyttää kaikki ehdot. Lähin kauppa on 23 kilometrin merimatkan päässä Kotkassa. Kaupalla on posti ja polttoaineen jakelupiste. Myös Alkon piste löytyy.

– Tuki merkitsisi todella paljon. Henkilöstökulut ovat meillä liikevaihtoon verrattuna paljon isommat kuin marketeissa.

Petri Lassheikki / Yle

Sade pilaa myynnin

Kristofer Klaavu aloittaa myymälänhoitajan työnsä maanantaina. Sää vaikuttaa myyntiin hyvin paljon kesäkaudella. Viikonlopun tilaus tehdään alkuviikosta sen hetkisen sääennusteen mukaan.

Jos se lupaa aurinkoa ja loppuviikosta alkaakin sataa, hävikki on suurta.

– Tilausta tehdessä pitää ounastella, onko saaressa viikonloppuna 20 vai 200 asukasta. Kyllä se pikkuisen vaikuttaa tilaukseen.

Klaavu toivoo, että joku vuokraisi kaupan kupeessa sijaitsevan kesäkioskin. Kauppa voisi tehdä sen kanssa yhteistyötä. Yksinäisiä talvia mies ei pelkää, sillä vaimo Tuuli-Anne Klaavu lähtee mukaan myymäläapulaiseksi.

– Meillä on vaimon kanssa parisuhdehommat kunnossa. Ei tarvitse olla ikävissään, Kristofer Klaavu toteaa.