Nousussa oleva PS ei kelpaa vasemmistopuolueille hallituskumppaniksi – Halla-aho ihmettelee: "Vaalitulos ratkaisee hallituskelpoisuuden"

Kohonneesta kannatuksesta huolimatta perussuomalaiset ei kelpaa kaikille puolueille hallituskumppaniksi. Ainakaan gallupjohtaja SDP tai vasemmistoliitto eivät ole halukkaita perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

– Vaikea kuvitella, että arvomme kohtaisivat sillä tavalla, että samassa hallituksessa istuttaisiin, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo Ylelle.

– Niin paljon erilainen ihmiskäsitys minulla Halla-aholla ja minulla on.

Ylen kannatusmittauksen mukaan perussuomalaiset on kolmanneksi suurin puolue. SDP puolestaan johtaa noin 20 prosentin kannatuksella. Jos SDP voittaa vaalit, Rinne muodostaa hallituksen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on samoilla linjoilla Rinteen kanssa.

– En pidä sitä (hallitusyhteistyötä) mahdollisena. Perussuomalaiset on ollut kuluneen vaalikauden aikana leikkaamassa pienituloisilta. Iso osa siitä politiikasta, jota kritisoimme ja johon haluamme näissä vaaleissa suunnunnanmuutosta, on sellaista, jota he ovat olleet mukana tekemässä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmettelee vasemmistopuolueiden reaktiota.

– Uskon, että puheet perussuomalaisten hallituskelvottomuudesta ovat pelkkää vaalipuhetta ja ne voi jättää omaan arvoonsa. Kyllä vaalitulos ratkaisee hallituskelpoisuuden, Halla-aho sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ovat Rinnettä ja Anderssonia maltillisemmalla linjalla. He katsoisivat ensin, millainen on vaalitulos ja sen jälkeen tehtävä hallitusohjelma.

– Emme ole sulkemassa mitään puoluetta pois etukäteen. Se on sitten hallitusneuvottelukysymys, sanoo Orpo.

Ylen vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkailta, minkä puolueiden kanssa he eivät haluaisi hallitukseen. SDP:n ja vasemmistoliiton ehdokkaista enemmistö ei halunnut kimppaan perussuomalaisten kanssa.

Lue lisää:

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue, SDP menetti kannatustaan

Analyysi: Perussuomalaiset matkalla uuteen jytkyyn – kokoomuksessa ja keskustassa aika painaa paniikkinappulaa

Etsi ehdokkaasi Ylen vaalikoneella (siirryt toiseen palveluun)