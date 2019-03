Yli 20 000 saksalaisnuorta koululakossa ilmaston puolesta – "Haluamme lumisen joulun"

"Me rakastamme sinua", luki ruotsalaisteini Greta Thunbergille osoitetussa kyltissä Berliinin ilmastomielenosoituksessa.

"Me rakastamme sinua", luki ruotsalaisteini Greta Thunbergille osoitetussa kyltissä Berliinin ilmastomielenosoituksessa. Felipe Trueba / EPA

Lakko on osa ruotsalaisteini Greta Thunbergin aloittamaa liikettä.

"Haluamme lumisen joulun" ja "Ilmasto muuttuu, miksi emme me?", berliiniläiset koululaiset vaativat perjantaina mielenosoituskylteissään.

Tuhannet saksalaisnuoret jättivät perjantaina koulupäivän väliin osana ruotsalaisen Greta Thunbergin maailmanlaajuista jokaperjantaista #FridaysForFuture-ilmastolakkoa.

Berliinin poliisi arvioi, että ilmastomielenosoittajia oli yli 20 000.

Mielenosoittajat kokoontuivat Berliinin keskustaan Saksan talous- ja energiaministeriön edustalle ja buuasivat ministeriölle. He marssivat läpi keskustan hallintokortteleiden Brandenburgin portille, jossa Greta Thunberg itse piti puheen, kertoi sanomalehti Berliner Zeitung (siirryt toiseen palveluun).

– Mitä haluamme? Ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Milloin haluamme sitä? Nyt, Thunberg huudatti yleisöä Brandenburgin portilla.

19-vuotias Felix Osebold oli tullut mielenosoitukseen Essenistä läntisestä Saksasta. Hän toivoi poliitikkojen huomaavan mielenosoituksen ja tekevän muutoksia Saksan ilmastopolitiikkaan.

– Ei voi olla niin, että mitään ei tapahdu, Osebold sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Saksassa on jouduttu lisäämään kivi- ja ruskohiilen käyttöä ydinvoimasta luopumisen takia. Tammikuun lopussa Saksa kuitenkin päätti luopua kivi- ja ruskohiilen käytöstä asteittain.

Suurin osa Saksan poliitikoista on ollut myötämielisiä viikottaisille Fridays for Future -mielenosoituksille, joita on järjestetty Saksassa joulukuusta lähtien. Jotkut ovat tosin arvostelleet koululaisia siitä, että nämä ovat jättäneet oppitunteja väliin.

Lisää aiheesta:

Mistä maailma puhuu -podcast: Euroopan koululaiset haluavat pysäyttää ilmastonmuutoksen, mutta mitä tekee EU?

Syksyllä Greta Thunberg oli yksin, nyt ilmastolakkoja on yli 100 maassa – Katso 16-vuotiaan puhe: "Te tiedätte, ketkä tähän ovat syyllisiä"

Lähteet: AP, AFP