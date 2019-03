Burundi kieltää BBC:n toiminnan maassa – tiedotusvälineiden tukahduttaminen jatkuu

Will Swanson / EPA

Burundissa radio on suosituin media. Katukuva pääkaupunki Bujumburasta.

Itäafrikkalainen Burundi kieltää kokonaisuudessaan Britannian yleisradion BBC:n lähetystoiminnan maassa.

– Burundilaisilta ja ulkomaalaisilta maassa olevilta toimittajilta kielletään ankarasti lähetettäväksi tarkoitetun tiedon toimittaminen BBC:lle ja VOA:lle, Burundin viestintäneuvosto ilmoitti.

Burundi on jo aiemmin kieltänyt toistaiseksi BBC:n ja Voice of American radiolähetykset FM-aalloilla. Myös Voice of American toimintakieltoa jatkettiin.

Burundi kielsi BBC:n toiminnan, koska kanava lähetti joulukuussa dokumentin (siirryt toiseen palveluun), jossa osoitettiin Burundin turvallisuuspalvelujen ylläpitäneen salaisia kidutuskeskuksia vastarinnan tukahduttamiseksi.

Kiellot ovat osa Burundin diktatuurin mediaa rajoittavaa toimintaa. Burundi on lehdistönvapaudessa maailman maiden häntäpäässä.

BBC arvostelee vastineessaan Burundia lehdistönvapauden polkemisesta.

Poliittinen kriisi jatkunut neljä vuotta

Voice of American toiminnan Burundi kielsi, koska radioasema teki yhteistyötä toimittaja Patrick Nduwimanan kanssa. Hallitus syytti häntä vuoden 2015 epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen osallistumisesta.

BBC:tä ja Voice of Americaa voi kuunnella Burundissa jatkossakin lyhytaalloilla. Lyhytaaltolähetykset tulevat Burundin ulkopuolelta.

BBC on ollut suosittu uutislähde Burundissa, jossa se on lähettänyt ohjelmaa sekä paikallisella kirundin kielellä että ranskaksi ja englanniksi. Burundi on Belgian entinen siirtomaa, ja sen viralliset kielet ovat ranska ja kirundi.

Presidentti Pierre Nkurunzizan diktaattorimaiset otteet ovat tehneet Burundista poliisivaltion, jossa hallinnon vastustajia katoaa, tapetaan ja kidutetaan.

Burundin poliittinen kriisi on jatkunut jo neljän vuoden ajan. Yli 1 200 ihmistä on kuollut ja yli 400 000 pakeni maasta vuosina 2015–17, arvioi Kansainvälinen rikostuomioistuin.