Euroopan suurin matkatoimisto kärsimässä jättitappiot Boeing-koneiden lentokiellon vuoksi

Euroopan suurin matkailualan yritys TUI ilmoittaa, että sen liiketulos laskee merkittävästi lentoyhtiö Boeingin 737 MAX:n maailmanlaajuisen lentokiellon vuoksi.

Saksalainen TUI kertoo, että sen vuoden 2019 liiketulos laskee 200 miljoonalla eurolla, mikäli koneet pysyvät lentokiellossa heinäkuun puoleen väliin saakka. TUI:n osake syöksyi ilmoituksen jälkeen 8 prosentin syöksyyn Frankfurtin pörssissä, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

TUIlla on ollut käytössään 15 Boeingin 737 MAX -konetta, mikä vastaa kymmentä prosenttia yhtiön kaikista käytössä olevista koneista. Yhtiö on joutunut nyt vuokraamaan koneita muualta, jotta lennot on pystytty toteuttamaan.

Myös yhdysvaltalainen Southwest Airlines kertoi aiemmin tällä viikolla, että MAX-koneiden lentokiellolla on merkittäviä vaikutuksia sen lipunmyyntiin.

Southwest Airlinesin mukaan se joutuu pudottamaan huomattavasti ennakkoarviotaan tämän vuosineljänneksen lipunmyyntiluvuista. Yhtiö on joutunut perumaan 2800 lentoa MAX-kiellon vuoksi.

Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset kertoivat perjantaina saaneensa valmiiksi Etiopiassa pudonneen Boeing 737 MAX -koneen mustan laatikon alustavat tutkimukset.

Tutkimuksista ilmenee, että niin Etiopiassa pudonneen koneen, samoin kuin myös lokakuussa Indonesiassa pudonneen koneen sakkauksenestojärjestelmä aktivoitui juuri ennen maahansyöksyä.

Tulokset vahvistavat tutkijoiden arviot, että sakkauksenestojärjestelmä MCAS toimi virheellisesti molemmissa turmissa.

