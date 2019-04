"Kukkien pitäisi reunustaa katuja, mutta nyt pientareilla makaa ruumiita" – kongolaispakolaiset pakenevat väkivaltaa Ugandaan

KAMPALA/HELSINKI Tokole Gonongo Dieu-Mercin silmät tarkkailevat melkein huomaamatta ympäristöä jatkuvasti.

Nopea vilkaisu olan yli, oikealle, vasemmalle, takaisin minuun, ja vielä minunkin olkani yli varmuuden vuoksi.

Samalla hän kertoo tarinaansa.

Olemme tukevan metalliportin takana Ugandan pääkaupungin Kampalan Nsambyan asuinalueella, jossa asuu paljon kongolaisia pakolaisia.

Vaikka kuulisimmekin varmasti, jos joku tulisi portista sisään, Dieu-Merci haluaa pelata varman päälle.

Hän tuli Ugandaan vasta viikko sitten. Hänellä ei ole vielä virallisia pakolaisen papereita, ja hän pelkää paitsi kongolaisia kapinallisia, myös poliisia.

Nsambyassa on köyhien ihmisten ja pakolaisten kortteleita. Liselott Lindström / Yle

Dieu-Merci tietää, että kapinalliset ovat joskus seuranneet Kongosta paenneita myös Ugandaan.

Pahinta on, ettei hän tiedä, kuka hänen perässään on.

25-vuotiaan Dieu-Mercin ongelmat alkoivat, kun Kongon demokraattisessa tasavallassa pidettiin joulukuussa vaalit. Kiisteltyjen vaalien voittajaksi julistettiin opposition Félix Tshisekedi.

Vaalitarkkailijoiden ja yleisen mielipiteen mukaan vaalit voitti kuitenkin toinen oppositioehdokas Martin Fayulu, jota myös Dieu-Merci kannatti.

Suurin osa Ugandaan tulevista pakolaisista asuu pakolaisasutusalueilla rajan lähistöllä, mutta pääkaupunkiin Kampalaan tulevat etenkin korkeammin koulutetut ja työtä etsivät. Liselott Lindström / Yle

Tshisekedin voitto oli pelkkää teatteria. Vastustajien ja länsimaisten arvioiden mukaan entinen presidentti Joseph Kabila halusi seuraajakseen jonkun, jota pystyisi kontrolloimaan kulissien takana.

Dieu-Merci oli mukana järjestämässä Fayululle tukimielenosoituksia ja voitonjuhlia Masisin kaupungissa lähellä Itä-Kongon Pohjois-Kivun maakunnan pääkaupunkia Gomaa.

Armeija ei pitänyt siitä, että oppositioehdokkaalle järjestettiin tukitilaisuutta. Sotilaat yrittivät pysäyttää Dieu-Mercin ystävineen ja uhkasivat pidättää.

– Eräänä yönä talollemme tuli kapinallisia. Itse olin vessassa, kun kuulin isäni huutavan. Huuto toi ulos myös äitini, ja kapinalliset ampuivat molemmat vanhempani, hän kertoo.

Monet pakolaiset perustavat omia pieniä yrityksiä, kuten kauppoja ja kampaamoja. Ugandalaisten ja pakolaisten välillä esiintyy kuitenkin välillä konflikteja, koska kilpailu työstä ja viljelymaasta on maassa kova. Liselott Lindström / Yle

Sisko oli mennyt piiloon sängyn alle, mutta asemiehet löysivät hänet ja veivät mukanaan. Sen koommin Dieu-Merci ei ole kuullut siskostaan mitään.

Kun kapinalliset lähtivät, Dieu-Merci tuli ulos vessasta ja hälytti apua. Poliisia ei hänen mukaansa kuitenkaan olisi voinut vähempää kiinnostaa. Se hermostutti naapuruston väkeä sen verran, että syntyi kahakka asukkaiden ja poliisien välille.

Pian tämän jälkeen Dieu-Mercitä yritettiin kahdesti ampua, mutta hän selvisi säikähdyksellä.

– Myöhemmin olin katsomassa jalkapalloa ystävieni kanssa, kun poliisi rupesi ampumaan. Kun makasin lattialla ja luodit lensivät pääni yli, ajattelin, ettei tämä voi jatkua. Päätin pyrkiä Ugandaan.

Uganda on Kongon itäinen rajanaapuri ja lähellä Itä-Kongon levotonta Pohjois-Kivun maakuntaa. Uganda onkin luonnollinen suunta monelle pakoon lähtijälle.

Kyangwalin pakolaisasutusalueelle Lounais-Ugandaan on tullut paljon kongolaisia. Suomen Pakolaisapu

Dieu-Merci sanoo, että kapinallisryhmiä on niin monta, että on mahdotonta tietää, kuka tappoi hänen perheensä. Joku oli luultavasti maksanut heille murhista.

Osissa Itä-Kongoa ihmiset eivät päässeet äänestämään vaaleissa, koska viranomaiset eivät pystyneet takaamaan turvallisuutta. Esimerkiksi Benin kaupungin asukkaat eivät päässeet uurnille, joten he järjestivät oman äänestyksensä. Sen Martin Fayulu voitti selvästi.

Dieu-Merci on yksi kymmenistä tuhansista kongolaisista, jotka pakenivat Ugandaan viime vuonna. Erityisen paljon pakolaisia saapui alkuvuodesta 2018, yli 40 000 parin kuukauden aikana.

Ugandan ja Kongon rajan tuntumassa toimiva Suomen Pakolaisapu -järjestö perui pakolaismäärien nousun takia suunnitelmansa vetäytyä alueelta.

– Tilanteet muuttuvat täällä nopeasti. Reilun vuoden aikana asukasmäärä näillä alueilla on kasvanut, joten nyt ei ole mitään syytä poistua, Suomen Pakolaisavun Ugandan maajohtaja Tarja Saarela-Kaonga kertoo Ylelle puhelimitse.

Järjestö harkitsi jo poistumista Lounais-Ugandasta, koska sen rahoitus oli vähentynyt vuoden 2016 kehitysavun leikkausten takia. Samaan aikaan paine oli Ugandan pohjoisosassa, jonne tuli paljon pakolaisia Etelä-Sudanista.

Pakolaisia Kyangwalissa Suomen Pakolaisavun koulutustilaisuudessa, jossa käsitellään terveyteen ja sairastamiseen liittyviä asioita. Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisavun työntekijöitä on Ugandassa 12 pakolaisasutusalueella, joista kaksi on lähellä Kongon rajaa.

Pakolaisapu antaa joka vuosi noin 20 000 pakolaiselle koulutusta esimerkiksi toimeentulon hankkimisessa, englannin kielessä ja opettaa heitä lukemaan. Heistä noin 6 000 on kongolaisia.

Saarela-Kaongan mukaan syynä ihmisten pakenemiseen Itä-Kongosta ovat etenkin Ugandan rajan pinnassa toimivat kymmenet kapinallisryhmät, jotka terrorisoivat siviilejä. Vaaleihin liittyvä väkivalta on pahentanut tilannetta.

– Ihmiset eivät pysty pysymään kylissään kahakoiden takia. Siksi siellä ei ole ruokatuotantoa, ja ihmiset joutuvat lähtemään etsimään ruokaa, Saarela-Kaonga kertoo.

Myös yleinen köyhyys ajaa ihmisiä pakosalle.

Suurin osa Kongosta lähtijöistä on paennut juuri Ugandaan, joka on tunnettu avoimesta pakolaispolitiikastaan. Ugandassa on nyt lähes 320 000 kongolaista pakolaista tai turvapaikanhakijaa. Yhteensä pakolaisia on Ugandassa 1,2 miljoonaa.

Ugandan pakolaispolitiikkaan kuuluu pienen maatilkun lahjoittaminen tulokkaille. Suomen Pakolaisapu

Lounais-Ugandassa on totuttu pakolaisiin, mutta tulijoiden määrän äkkinäiset piikit ovat aiheuttaneet käytännön ongelmia.

– Onhan siinä ensitilanteessa hankalaa löytää kaikille ruokaa, puhdasta vettä ja katto pään päälle, Saarela-Kaonga sanoo.

Palataan vielä Kampalan Nsambyan slummialueelle. Siellä tarinansa kertoo kongolaisnainen Esther.

Esther asui aiemmin miehensä ja kahden teini-ikäisen lapsensa kanssa Benin kaupungissa Pohjois-Kivun pohjoisosassa. Hän ei turvallisuussyistä halua koko nimeään julki.

Esther kuohuu vihaa ja surua. Hän asuu nyt pienessä asunnossa slummialueella Kampalassa. Hänellä oli onnea, sillä huoneen entinen asukas pääsi Yhdysvaltoihin kiintiöpakolaiseksi ja jätti sen Estherille.

Hänen miehellään oli Benissä kansalaisjärjestö, joka auttoi ihmisiä maanviljelyssä.

Esther hakee vettä läheisestä putkesta. Hänen talossaan ei ole juoksevaa vettä tai sähköjä, ja naapurustossa on yhteiset ulkovessat. Liselott Lindström / Yle

Miestä uhkailtiin useasti puhelimitse.

– Jotain kapinallisia ne olivat. Soittivat ja sanoivat, että lopeta heti kaikki toiminta ja anna kaikki meille, Esther kertoo.

Eräänä sunnuntaina joulukuussa vaalien aikaan Esther oli kirkossa. Kun hän tuli takaisin, mies ja lapset olivat poissa. Hän ei ole kuullut heistä mitään sen jälkeen.

– Lähdin heti pakoon, mutta minäkin sain uhkaavia puheluita tuntemattomilta.

Tammikuun puolessavälissä Esther tuli Kampalaan. Mutta suru ja yksinäisyys eivät jätä häntä rauhaan.

– Tuntuu niin pahalta. En pysty nukkumaan, enkä tiedä uskallanko koskaan palata Kongoon. Eikö joku, vaikka Afrikan unioni, voisi auttaa meitä? Kukkien pitäisi reunustaa katuja, mutta nyt pientareilla makaa ruumiita, Esther sanoo.

Haastattelut Kampalassa teki Liselott Lindström. Tarja Saarela-Kaongaa haastatteli Helsingistä puhelimitse Juho Takkunen.

Lisää aiheesta:

Avokätisesti pakolaisiin suhtautuva Uganda on ottanut suojiinsa jo lähes puolitoista miljoonaa tulijaa – tältä heidän arkensa näyttää

Lähes neljä miljoonaa jättänyt kotinsa Kongon demokraattisessa tasavallassa – "Kauppani räjäytettiin raketinheittimellä"

Lääkärijärjestö keskeyttää toimintansa Kongossa hyökkäysten takia – klinikat olivat elintärkeitä ebola-alueella