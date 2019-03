Herätys: Kolme kuollut kolarissa Kiteellä, aktiivimalli muuttuu, fintiaanien kohtalo järkytti kirjailijaa, proseccon suosiosta riesa

Kolme kuollut henkilöauton ja pikkubussin nokkakolarissa Kiteellä

Kolme ihmistä on kuollut henkilöauton ja pikkubussin nokkakolarissa Pohjois-Karjalassa Kiteellä valtatie 6:lla varhain sunnuntaiaamuna. Lisäksi yksi on loukkaantunut vakavasti ja kaksi lievemmin. Onnettomuuden syystä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Poliisi jatkaa onnettomuuden teknistä ja taktista tutkintaa.

Aktiivimalli jalostuu maanantaina

Kiistelty työttömien aktiivimalli muuttuu maanantaina, kun työttömät saavat lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin edellyttämät aktiivisuusehdot. Jatkossa esimerkiksi ammattiliiton tai kunnan järjestämä työllisyyttä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi.

Slovakia sai ensimmäisen naispresidentin

Slovakiassa presidentiksi nousee maan hallituksen näkyvä kriitikko ja korruption vastainen aktivisti Zuzana Caputova. Caputova sai 58 prosenttia äänistä. Caputovasta on tulossa samalla maan ensimmäinen naispresidentti. Caputovan lisäksi toisella kierroksella oli ehdokkaana maan nykyinen EU-komissaari, komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic.

Zuzana Čaputová otti vastaan onnitteluja ja kukkia Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa vaalivoittonsa varmistuttua varhain sunnuntaina. AFP/Lehtikuva

Kirjailija Katja Kettu järkyttyi kadonneiden intiaaninaisten kohtalosta

Kulttuurivieras, kirjailija Katja Kettu on aina vähemmistöjen puolella. Hänen kirjoissaan äänen saavat usein juuri vähempiosaiset. Viime vuodet hän on perehtynyt Yhdysvalloissa asuvien fintiaanien elämään ja viettänyt paljon aikaa reservaateissa. Viisvuotinen työrupeama fintiaaninen kanssa huipentuu tv-dokumenttiin.

Katja Kettu Nella Nuora / Yle

Brexit-sopimus neljännen kerran äänestykseen?

Britannian pääministeri Theresa May etsii yhä keinoja, joilla EU-erosopimus voitaisiin tuoda maan alahuoneen äänestykseen neljännen kerran. Mayn mukaan Britannia tarvitsisi vaihtoehtoisen tien etenemiseen. Viimeksi perjantaina maan parlamentti hylkäsi jo kolmannen kerran Mayn neuvotteleman erosopimuksen. Maa on näin suuntaamassa kohti sopimuksetonta eroa, jos se ei keksi muuta suunnitelmaa.

Britannian pääministeri Theresa May tiedotustilaisuudessa Brysselissä 21. maaliskuuta. Emmanuel Dunand / AFP

Kuohujuoma proseccon suosio räjähti, mutta tuotantoalueilla kapinoidaan kasvimyrkkyjä vastaan

Italialainen prosecco on valloittanut Euroopan vauhdilla. Venetolaiselle Bonin perheelle proseccon maailmanvalloitus on merkinnyt kaikkea muuta kuin juhlaa.

Carol Leitao ja Mirko Bon eivät mielellään päästä lapsiaan leikkimään viiniköynnösten lomaan etenkään rehevimmän kasvukauden aikaan. Adriano Candiago

Lumi- ja räntäsateita etelään, muualla poutaa

Maan etelä- ja keskiosassa tulee lumi- ja räntäsateita. Muualla maassa on pääosin poutaa ja osin selkeää. Päivälämpötila on etelässä 2-6 astetta, Lapissa on kylmempää. Ajokeli on huono maan eteläosassa ja osassa maan keskiosaa. Eteläisillä merialueilla tuuli on kovaa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.