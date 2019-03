Mark Zuckerberg Washington Postissa: Internet tarvitsee uudet säännöt – aloitetaan näistä neljästä

Nyt on aika päivittää säännöt, jotta voidaan määritellä selkeät vastuut ihmisille, yrityksille ja hallituksille, kirjoittaa Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo, että internet tarvitsee uudet säännöt ja kääntää katseensa kohti hallituksia ja lainsäätäjiä.

Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) sivuilla julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Zuckerberg listaa neljä kohtaa, joista uusien sääntöjen laatimisen voisi aloittaa: haitallinen sisältö, vaalien koskemattomuus, yksityisyys ja tietojensiirto.

Haitalliseen sisältöön voitaisiin Zuckerbergin mukaan laatia peruslinjaukset sille, mikä on kiellettyä ja sen myötä vaatia netissä toimivia yrityksiä rakentamaan palvelunsa niin, että haitallinen sisältö voitaisiin minimoida.

Vaalien koskemattomuudesta hän kijoittaa, että on vaikeaa vetää linjaa siitä, mikä on poliittista mainontaa. Tähän voisi olla vaihtoehtona lainsäätäjien standardit siitä, ketkeä ovat poliittisia toimijoita. Hän huomauttaa, että poliittisen mainonnan lait keskittyvät usein vain ehdokkaisiin ja vaaleihin, vaikka informaatiovaikuttaminen on jatkuvaa myös vaalien ulkopuolella.

Zuckerbergin mukaan tärkeä kysymys on, kuinka poliittiset kampanjat käyttävät dataa ja kohdennusta. Lait tulisi päivittää nykyajan todellisuus ja uhat huomioiden ja näin asettaa standardit koko toimialalle.

Hän jättää mainitsematta esimerkiksi vuoden takaisen Cambridge Analytica -paljastuksen, jossa kymmenien miljoonien amerikkalaisten Facebook-käyttäjien tietoja käytettiin heidän tietämättään vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulokseen.

EU:n GDPR:stä mallia

Kolmanneksi ehdotukseksi Zuckerberg nostaa yksiyisyyden ja tietosuojan. Hän viittaa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen GDPR:ään, ja sanoo, että koko maailman pitäisi ottaa siitä mallia.

– Uskon, että olisi hyväksi internetille, jos useammat valtiot ottaisivat käyttöön GDPR:n kaltaisen sääntelyn. Uusien säännösten Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa tulisi perustua siihen suojaan, minkä GDPR tarjoaa, hän kirjoittaa.

Viimeisenä pointtinaan Zuckerberg nostaa tietojensiirron. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kun ihminen jakaa tietonsa yhden palvelun kanssa, hänen tulisi pystyä siirtämään ne myös muihin palveluihin. Tämä toisi Zuckerbergin mukaan ihmisille valinnanvapautta ja mahdollistaisi uusia innovaatioita.

Tiedonsiirto toimisi samaan tapaan kuin Facebookin tarjoamien applikaatioiden käyttöönottaessa. Tämä kuitenkin vaatisi selkeät säännöt siitä, kenellä on vastuu turvallisuudesta, kun tietoja siirretään.

– Internetin säännöt mahdollistivat kokonaisen yrittäjäsukupolven rakentaa palveluitaan, jotka muuttivat maailmaa ja toivat paljon lisäarvoa ihmisten elämään. Nyt on aika päivittää nämä säännöt, jotta voidaan määritellä selkeät vastuut ihmisille, yrityksille ja hallituksille, Zuckerberg päättää kirjoituksensa.

