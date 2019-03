Paavi puolusteli päätöstään olla myöntämättä eroa hyväksikäytön peittelystä tuomitulle kardinaalille

Syyttömyysolettama on tiedotusvälineiden pinnallisen tuomitsemisen yläpuolella, paavi Franciscus sanoo.

Paavi Franciscus puolusti kantaansa olla myöntämättä eroa Lyonin arkkipiispalle Philippe Barbarinille, joka tuomittiin Ranskassa puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen lasten seksuaalisen hyväksikäytön peittelystä.

Franciscus sanoi olleensa velvollinen kieltäytymään eron myöntämisestä, sillä tapaus on edelleen auki.

– En voi hyväksyä sitä [eropyyntöä], sillä klassisen oikeustieteen mukaan on olemassa syyttömyysolettama niin kauan kun tapaus on kesken. Ja hän on valittanut tuomiosta, Franciscus sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Oikeuden mukaan 68-vuotias Barbarin peitteli syytöksiä 80–90-luvuilla tapahtuneista hyväksikäyttötapauksia vuosina 2014–15. Näistä tapauksista syytetty pappi joutuu oikeuden eteen myöhemmin tänä vuonna.

–Kun seuraava oikeusaste antaa päätöksensä, katsomme tilannetta uudelleen. Syyttömyysolettama on tärkeä, sillä se on tiedotusvälineiden pinnallisen tuomitsemisen yläpuolella. Ehkä hän ei ole syytön, mutta syyttömyysolettama pitää olla, paavi sanoi.

Barbarin on väliaikaisesti pois päivittäisestä virantoimituksestaan, kunnes hänen valituksensa on käsitelty.

Katolinen kirkko on viime aikoina rypenyt jatkuvissa hyväksikäyttöskandaaleissa ympäri maailmaa. Tapauksia on paljastunut Ranskan lisäksi esimerkiksi Irlannissa, Chilessä, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Puolassa.

