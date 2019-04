Ketkä saavat luopuvien poliitikkojen ja maahanmuuttajien äänet? Yle perkasi vaaliasetelmat 12 vaalipiirissä

Useassa vaalipiiriissä on nykyisiä kansanedustajia, jotka eivät ole ehdolla näissä eduskuntavaaleissa.

Useassa vaalipiirissä on paljon ääniä tarjolla, sillä moni konkaripoliitikko ei asettunut ehdolle näissä eduskuntavaaleissa. Lisäksi etenkin Uudellamaalla maahanmuuttajien äänten kohtalo on vielä auki.

Suurimmassa osassa vaalipiirejä ehdokasmäärä on kasvanut vuoden 2015 vaaleista.

Koosteessa mukana ei ole Ahvenanmaan vaalipiiri, josta valitaan yksi kansanedustaja.

Lapin vaalipiiri

Tälläkin kertaa Lapissa käydään tiukka taisto viimeisestä kansanedustajan paikasta. Ennakkoon arvioituna varmimmat paikat ovat keskustan kolme sekä vasemmistoliiton, SDP:n ja kokoomuksen yksi paikka. Seitsemännestä paikasta kisaavat perussuomalaiset, keskusta ja vasemmistoliitto.

Iso kysymys on mihin menevät Hanna Mäntylän ja Paavo Väyrysen viime vaaleissa yhteensä keräämät noin 15 000 ääntä.

Vaalipiiristä valitaan 7 kansanedustajaa, ehdokkaita on 122. Lue koko analyysi.

Satakunnan vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiristä ehdolla ovat muun muassa Kristiina Salo (sd.), Laura Huhtasaari (ps.) ja Sampsa Kataja (kok.). Yle

Satakunnassa jokaisella isolla puolueella on jännitettävää, ja vain muutama ehdokas voi pitää valintaansa liki varmana. Demarit palaavat todennäköisesti näissä eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Perussuomalaisten vaalitulos lepää puolueen varapuheenjohtajan, porilaisen Laura Huhtasaaren varassa.

Keskustan tilanne on hankala, sillä puolueen romahtanut kannatus ei lupaa hyvää. Kokoomus sai unelmalistan, mutta puolueen sisäiset riidat voivat kärjistyä. Eniten asemansa puolesta saavat olla huolissaan vasemmistoliittolaiset.

Vaalipiiristä valitaan 8 kansanedustajaa, ehdokkaita on 117. Lue koko analyysi.

Keski-Suomen vaalipiiri

Eduskunta on Keski-Suomessa kasvattanut vetovoimaansa roimasti. Vaalipiirin kymmentä kansanedustajan paikkaa tavoittelee tänä keväänä ennätykselliset 153 ehdokasta, lähes 30 edelliskertaa enemmän.

Asetelmat ovat maakunnassa kutkuttavat. Eduskunnan jättää nyt kolme politiikan konkaria: eurovaaleihin valmistautuva keskustan Mauri Pekkarinen sekä SDP:n molemmat edustajat, Susanna Huovinen ja Lauri Ihalainen.

Luopujat keräsivät edellisvaaleissa huimat 24 517 ääntä. Ketä äänestävät nyt ne, jotka neljä vuotta sitten äänestivät näitä kolmea?

Vaalipiiristä valitaan 10 kansanedustajaa, ehdokkaita on 153. Lue koko analyysi.

Hämeen vaalipiiri

Ylen ja eri lehtien mielipidetiedustelut lupaavat sosialidemokraateille selvää voittoa Hämeessä.

Hämeen vaalitulokset poikkeavat valtakunnan luvuista. Aiempien vaalien perusteella on Hämeessä laskettava oma kerroin, jotta valtakunnallisia gallupeja voidaan soveltaa Hämeeseen. Erityisesti demarit, mutta myös kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat keränneet suhteellisesti enemmän ääniä kuin valtakunnassa, vihreät ja keskusta puolestaan selvästi vähemmän.

Eduskunnasta luopuvat vapaaehtoisesti keskustan Sirkka-Liisa Anttila ja perussuomalaisista sinisiin loikannut Anne Louhelainen. He keräsivät viime vaaleissa yhdessä lähes 12 000 ääntä.

Vaalipiiristä valitaan 14 kansaedustajaa, ehdokkaita on 155. Lue koko analyysi.

Savo-Karjalan vaalipiiri

Asetelmat ovat monilta osin kokonaan uudet. Kolme nykyisen valtapuolueen keskustan edustajaa jää sivuun ja huomattava osa puolueen äänistä menee uusjakoon. Samaan aikaan puolueen kannatus gallupeissa on romahtanut.

Perussuomalaisten kaikki viimeksi valitut edustajat siirtyivät kesken kauden sinisiin. Lisäksi kuviota muuttaa sosialidemokraattien kannatuksen nousu.

Kristillisdemokraatit saivat viimeksi yhden edustajan, kun puolueen puheenjohtaja Sari Essayah nousi koko vaalipiirin eniten ääniä keränneeksi ehdokkaaksi yli 11 000 äänellä. Essayah on ehdolla myös näissä vaaleissa.

Tällä kertaa tilanne tiukkenee, koska vaalipiiristä valitaan yksi edustaja vähemmän asukasmäärän hiipumisen takia.

Vaalipiiristä valitaan 15 kansanedustajaa, ehdokkaita on 165. Lue koko analyysi.

Vaasan vaalipiiri

Vaasan vaalipiirissä iso osoitteeton äänipotti on luopujien takana. Nykyisistä kansanedustajista neljä ei lähde enää ehdolle. Maria Tolppanen (sd.), Harry Wallin (sd.), Vesa-Matti Saarakkala (sin.) ja Mats Nylund (r.) keräsivät yhteensä ääniä peräti 23 802.

Isoista puolueista keskusta on vahva puolue Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, samoin kuin RKP joka haluaa nousta takaisin hallitukseen. RKP:n listoilta löytyy esimerkiksi puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.Perussuomalaiset keräsi viime vaaleissa kolmanneksi eniten ääniä, mutta nyt heidän ehdokaslistallaan ei ole yhtään nykyistä kansanedustajaa.

Kokoomuksessa luotto Paula Risikkoon on kova. SDP paistattelee kannatusmittauksissa selkeässä johdossa, ja viime vaalien äänikuningatar Jutta Urpilainen halutaan kuningattarena pitää. Vasemmistoliitto ja vihreät koittavat haastaa isompia puolueita sen, minkä pystyvät.

Vaalipiiristä valitaan 16 kansanedustajaa, ehdokkaita on 168. Lue koko analyysi.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Äänestäjillä on Kaakkois-Suomessa edessään aivan erilainen vaalitilanne kuin neljä vuotta sitten pidetyissä eduskuntavaaleissa. Luopumiset, vaalipiirin vaihdokset ja loikkaukset näkyvät vasta yhden kauden toimineessa vaalipiirissä.

Gallupjohtaja SDP on marssimassa vaalivoittoon. Vaalipiirin näkyvimmistä politiikoista katseet kohdistuvat kokoomuksen Antti Häkkäseen, joka on äänikuninkaaksi vahvasti ehdolla.

Vaalipiiristä valitaan 17 kansanedustajaa, ehdokkaita on 179. Lue koko analyysi.

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Varsinais-Suomen vaalipiirin eduskuntavaaleissa riittää jännityksen aiheita. Puolueiden kannatusluvut ovat käymistilassa. Lisäksi pakkaa sekoittavat liikkuvat äänestäjät, jotka valitsevat ehdokkaansa vasta viime metreillä. Valinnanvaraa riittää, sillä tarjolla on 191 ehdokasta. Luku sivuaa vuoden 2011 vaalien ennätystä.

Läpimeno edellyttää menestystä väkirikkaan Turun seudun äänestäjien keskuudessa. Viime vaaleissa Turun suunnalta ponnisti Arkadianmäelle 15 kansanedustajaa. Heidän joukossaan olivat muun muassa puolueidensa puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.) ja Li Andersson (vas.). Molemmat hakevat jatkokautta.

Vaalipiiristä valitaan 17 kansanedustajaa, ehdokkaita on 191. Lue koko analyysi.

Oulun vaalipiiri

Oulun vaalipiirissä jännitetään, missä määrin keskusta menettää eduskuntapaikkoja, jos heikot gallup-tulokset realisoituvat vaaleissa. Vaalipiirissä jaetaan uudelleen noin 20 000 ääntä, sillä eduskuntapaikasta luopuvat Tapani Tölli (kesk.), Niilo Keränen (kesk.) ja Hanna Halmeenpää (vihr.).

Ääniä jakaa poikkeuksellisen suuri määrä ehdokkaita ja ehdokaslistoja. Ehdolla on muun muassa nykyinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka sai viime eduskuntavaaleissa eniten ääniä vaalipiirissä.

Vaalipiiristä valitaan 18 kansanedustajaa, ehdokkaita on 184. Lue koko analyysi.

Pirkanmaan vaalipiiri

Pirkanmaalta eduskuntaan pyrkivät muun muassa Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Sanna Marin (sd.) ja Jouni Ovaska (kesk.). Yle / Asmo Raimoaho

Kun hallitus kaatui, vaalikamppailu alkoi. Tämä oli yleinen arvio, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) käveli tasavallan presidentin luokse 8. maaliskuuta. Tampereella vaalitaistelun ensimmäiset, tunnustelevat iskut annettiin kuitenkin jo noin kuukausi aiemmin. Ne liittyivät opposition välikysymykseen vanhustenhoidosta.

Pirkanmaalaisille on kova pala se, että Sipilän hallituksessa ei pirkanmaalaisia ministereitä ollut. Nyt oma ministeri halutaan saada.

Viime eduskuntavaaleissa vaalipiirin ykkönen oli Sanna Marin (sd.) 10 911 äänellä.

Vaalipiiristä valitaan 19 kansanedustajaa, ehdokkaita on 251. Lue koko analyysi.

Uudenmaan vaalipiiri

Uudenmaan vaalipiirin äänioikeutettujen määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista vajaalla 30 000 henkilöllä. Kasvun takia Uudeltamaalta valitaan nyt yksi kansanedustaja lisää eli 36 kansanedustajaa.

Väestönkasvu, erityisesti maahanmuutto ja kasvava vieraskielisten määrä, vaikuttaakin erityisen paljon Uudellamaalla. Uudellamaalla jännitetäänkin, kenen laariin voimakas muuttoliike, erityisesti maahanmuutto, sataa? Näiden vaalien suurimpia kysymyksiä on myös, mitä tapahtuu perussuomalaisten äänipotille? Entisen puoluejohtajan Timo Soinin äänimäärä oli 29 527, mutta nykyisin sinisiä edustava Soini jättää eduskunnan.

Uudeltamaalta eduskuntaan haluaa monta tunnettua nimeä, kuten esimerkiksi puolueidensa puheenjohtajat Antti Rinne (sd.), Sampo Terho (sin.) ja Paavo Väyrynen (tl.).

Vaalipiiristä valitaan 36 kansanedustajaa, ehdokkaita on 492. Lue koko analyysi.

Helsingin vaalipiiri

Valtakunnalliset ennustukset tuskin tulevat pitämään paikkansa näissä eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Siellä seuraavat neljä asiaa tulee vaikuttamaan vaalien lopputulokseen.

SDP:lle ennustetaan valtakunnan tasolla voittoa, mutta puolue tuskin voittanee ainakaan suurissa määrin Helsingissä. SDP:n ongelma pääkaupungissa on, että he eivät ole profiloituneet selkeästi mihinkään.

Helsingissä pärjäävät ainakin perussuomalaiset, joilta ehdolla on muun muassa puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Toinen menestyjä mitä todennäköisemmin on vihreät, jonka listoilla on esimerkiksi puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Lisäksi yksi kokonaan uusi puolue kärkkyy läpimenoa Helsingissä. Feministisen puolueen Katju Aro on vahva ehdokas.

Vaalipiiristä valitaan 22 kansanedustajaa, ehdokkaita on 286. Lue koko analyysi.

