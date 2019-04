Onko ikä pelkkä numero? Vaalien vanhin, 85-vuotias Gunvor ajaisi vanhusten asiaa – Veeti, 18, haluaa pelastaa ilmaston

Kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 47 vuotta. Miehiä on ehdokkaina naisia enemmän.

Ehdokkaat tukevasti keski-ikäisiä Yli 80-vuotiaita ehdokkaita on koko Suomessa 5. 18-vuotiaita ehdokkaita on 11.

Kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 47 vuotta. Kommunistisen työväenpuolueen ehdokkaiden keski-ikä on korkein, 58 vuotta. Alin keski-ikä, 35 vuotta, on piraattipuolueella.

Naisia on ehdolla 1036 ja miehiä 1432 eli 396 naisia enemmän.

Eniten naisehdokkaita on vihreillä, 134, ja vähiten kommunistisella työväen puolueella, 2.

Ruotsalaisen kansanpuolueen RKP:n Gunvor Brettschneider, 85, on Suomen vanhin eduskuntavaaliehdokas. Yli 80-vuotiaita ehdokkaista on koko maassa hänen lisäkseen vain neljä.

Brettschneider on ehdokkaana Helsingin vaalipiirissä (siirryt toiseen palveluun) ja ajaa senioripolitiikkaa.

– Vanhusten asioita pitää hoitaa paremmin. Osa vanhuksista voi hyvin ja heillä on rikas sosiaalinen elämä, mutta meillä on monia monia yksinäisiä vanhuksia, joita haluaisin puolustaa. Kyllä me kaikki olemme seuranneet tätä uutisointia hoitokodeista, Brettschneider toteaa.

Hän haluaa lisää henkilökuntaa esimerkiksi laitoksiin, jotta vanhuksia voidaan kuntouttaa.

– Meillä on yli 70 000 hoito- ja sosiaalialan koulutettua ihmistä, jotka eivät tee oman alansa työtä. Jos me saisimme heidät takaisin parantamalla palkkoja ja järjestämällä paremmat työolosuhteet, meillä olisi vaikka kuinka paljon näitä auttavia käsiä, Brettschneider laskee.

Valtava luku sote-alalta "kadonneista käsipareista" perustuu THL:n selvitykseen (siirryt toiseen palveluun)(Taloussanomat).

– Olen ollut parikymmentä vuotta mukana politiikassa muun muassa Helsingin valtuustossa, ja valitettavasti täytyy sanoa, että kun tällainen keskustelu nousee, luvataan kaikenlaista, mutta sitten se vähitellen hiipuu eikä taas muisteta tätä vanhusten asiaa.

Brettschneider muistuttaa, että eläkeläisiä on jo puolitoista miljoonaa. Tämä tarkoittaa Eläketurvakeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) omaa eläkettä saavia. Potentiaalisia äänestäjiä iäkkäämmille ehdokkaille siis löytyy.

Silti Brettschneider toivottaa innokkaasti nuoret 18-vuotiaat ehdokkaat mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

– Toivon, että heitä olisi enemmän. 18-vuotias tietää, mitä nuoret ajattelevat, ja toivottavasti hän saa muut nuoret innostumaan äänestämisestä. Yhteiskuntaan voi vaikuttaa.

"Koulutuksella ilmastokatastrofi voidaan ehkäistä"

Vantaalainen Veeti Salo haluaa vaikuttaa. Hän on sitoutumaton ehdokas Vantaalta, yksi Suomen 11:stä vasta 18-vuotiaasta ehdokkaasta.

Salolle tärkein asia kansanedustajana olisi ympäristön tila ja koulutus.

– Suomi on korkean osaamisen maa, joten meillä on hyvät mahdollisuudet yhteiskuntana sitoutua näihin intohimoisiin päästötavoitteisiin, toimia samalla esimerkkinä ja tuottaa uusia innovaatioita maailmanmarkkinoille, Salo kertoo.

– Tässä yhdistyvät ympäristön ja nuorison intressit. Tulevaisuus on nuoriin vaikuttava asia ja koulutuksella tätäkin ilmasto- ja ympäristökatastrofia voidaan ehkäistä.

Vantaan nuorisovaltuustossa (siirryt toiseen palveluun) vaikuttava Salo ihmettelee, että puolueet lupaavat taivaan mannaa ja keskustelevat kovasti, mutta samaan aikaan esimerkiksi lapsiperheköyhyys yleistyy ja ilmastonmuutos odottaa tekoja.

– Tarvitaan sanojen pitämistä, ei vain äänestäjien kalastelua, Salo sanoo.

– Pitäisi miettiä vähän pidemmällekin kuin vaalikausi, katsoa 25 vuoden aikaperiodilla, miten tekniikka ja työelämä tulevat kehittymään. Kaipaan siis laaja-alaisempaa keskustelua yhteiskuntaan.

– Elämänkokemusta minulla on vielä vähän, mutta katson asioita ilman taustaoletuksia. Nuorilla ei ole myöskään kytköksiä eikä sidonnaisuuksia, Salo jatkaa.

Salon mielestä on kuitenkin hienoa, että ehdokkaina on myös yli 80-vuotiaita.

– Suomalaisten eliniän odote on kasvanut voimakkaasti ja on paljon 90-vuotiaitakin, joten kaikille ikäryhmille tarvitaan oma edustajansa. Eikä ikä kerro kaikkea, vaan se, mitä ajattelee ja sanoo, Veeti Salo sanoo.

85-vuotias ehdokas Gunvor Brettschneider muistuttaa nuoria yhdestä asiasta.

– Sotaa ei voiteta yksin. 85-vuotiaana tietää jo, että jos haluaa muutoksia, se vie aikaa ja kärsivällisyyttä ja vaatii yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.

