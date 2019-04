Heavyneulonnan MM-kisoissa tilutetaan puikoilla vaikka niskan takana – neulomisen Yngwie Malmsteen on hakusessa Joensuussa ensi kesänä

Neulominen on jo vuosia elänyt trendikkyyden aallonharjalla. Joensuussa kehitetty laji vie puikkojen heiluttelun vielä "nextille levelille", sillä seuraava taso on neuloa heavymusiikin tahtiin.

Ylen toimittaja Petri Lassheikki sytytti idean heavyneulonnasta joensuulaisten käsityö- ja kulttuuri-ihmisten mieleen viime syksynä.

– En neulo. Mutta rupesin parin radiosuoran välissä kuvittelemaan, että voisin neuloa, elehtien kuten hevikitaristi, kertoo Lassheikki.

Taito Pohjois-Karjalan Mari Karjalaisen ja Joensuun kulttuurisihteeri Sari Suvannon kuullen ei kannata moisia irrotteluja päästää ilmoille. Kun näistä naisista on kyse, homma lähtee helposti lapasesta.

– Järjestämme heavyneulonnan, englanniksi heavy metal knitting, MM-kisat heinäkuussa 2019 Joensuun Taitokorttelissa, kertovat Karjalainen ja Suvanto.

Näin heavyneulotaan

Säännöt ovat yksinkertaiset. Heavyneuloja eläytyy varta vasten tarkoitukseen tehdyn metallibiisin, Maniac Abductorin ”Fight or die”, ajan neulomalla samalla omalla tyylillään. Mitä näyttävämpää neulominen on, sen parempi. Tuomaristo ratkaisee heinäkuussa Joensuussa, kuka on maailman ensimmäinen heavyneulonnan maailmanmestari.

Voiko neuloja taipua ilmakitaroinnista tuttuihin liikesarjoihin, synnyttää silmukan toisensa perään katsomatta neulettaan ja heiluttamalla samalla armottomasti lettiään?

Taitokeskukselta Ilomantsista heavyneulonnan esittelyvideon tähdeksi napattu Laura Palm näyttää, että pystyy. Oranssia kaulaliinaa syntyy niskan takana samalla kun hiukset heiluvat moshauksen tahtiin. Videon voi katsoa YouTubesta. (siirryt toiseen palveluun)

– Kuka tahansa voi olla heavyneuloja. Asenne on tässä tärkeintä. Tosi kovan heavyneulojan ei tarvitse katsoa neuleeseen päinkään, selittää käsityöneuvoja Palm.

Laura Palm, Sari Suvanto ja Mari Karjalainen kokeilevat heavyneulontaa. Tanja Perkkiö / Yle

Heavyneulonta kuvastaa pohjoiskarjalaista sielunmaisemaa. Se ydin ovat näiden naisten mielestä nykyään heavymusiikki ja perityt kädentaidot. Joensuun kaupunki on mielellään mukana haastamassa ihmisiä heavyneulonnan pariin.

– Hienolla tavalla tämä on hullua eli täysin Joensuuta, sanoo kaupungin kulttuurisihteeri Sari Suvanto.

Heavy kuuluu kaikille

Vaikka heavyneulonnan MM-kisat Ilosaarirockin tapahtumaviikolla ovat viihdettä ja kulttuuria, taustalla on vakavampi ajatus viedä käsityön tasa-arvoa, riemua ja arvostusta kansan keskuuteen. Taito Pohjois-Karjalassa hommaa pyöritetään Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeessa.

– Meillä on mahtava perinne, joka tuodaan tähän päivään. Heavyneule syntyy kaikkein aidoimmin myös aidoista paikallisten tuottajien villalangoista. Heavyneulonnan ydin on asenteessa, että käsitöiden tekemisen ilo kuuluu kaikille, kertoo Mari Karjalainen.

Mitään osallistujatavoitteita heavyneulonnan MM-kisoille ei ole asetettu. Järjestäjät toivovat toki videoita, joista valita osallistujia kisoihin, mutta kuvia omista heavyneulontasessioistaan voi myös postata somekanaville vain omaksi huvikseen. Kaikki vie käsitöiden ilosanomaa eteenpäin. MM-kisojen osalta nähdään kesällä lähtevätkö puikot lentoon.

Mustat lankakerät eivät suinkaan silti ole vakkojen alla, vaan Taito Pohjois-Karjala kumppaneineen vie sanomaa eteenpäin sopivan överillä tavalla. Heavyneulonnan lanseerausvideot ja somesivut on tehty suoraan kansainväliseen levitykseen englanniksi. MM-kisoihin järjestetään karsinta niin kilpailijoille kuin tuomareillekin.

Kuten kitarasankari Yngwie Malmsteen on sanonut: "More is more!"