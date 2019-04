MOT paljastaa: Oulun imaamin vävy kuoli Isisin riveissä – "Vastuu on yksin hänen"

Yksi terrorijärjestö Isisiin liittyneistä on omistanut yrityksen oululaisen imaamin kanssa, käy ilmi MOT:n selvityksestä.

Isis-taistelijoiksi lähteneillä on ollut Suomessa yritystoimintaa pizzerioista kuljetusyrityksiin. Ylen MOT selvitti Isisiin lähteneiden taustoja ja terrorismin rahoitusta Suomessa.

MOT:n toimittajat tutkivat terrorismin rahoitusta yhteistyössä eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden kanssa. Muissa Euroopan maissa käytetyt keinot toistuivat Suomessa. Yritystoiminnan lisäksi terrorismia on rahoitettu Suomessa petoksilla ja lahjoituksilla. Lue koko MOT:n selvitys terrorismin rahoituksesta Suomessa.

MOT:n selvityksessä paljastui, että yksi terrorijärjestö Isisiin liittyneistä on omistanut yrityksen oululaisen imaamin kanssa. Kyse on Suomesta Syyriaan lähteneestä bangladeshilaisesta Taz Rahmanista. Isistä vuotaneen asiakirjan mukaan Rahman liittyi järjestöön kesällä 2014.

Rahmanilla oli kaksi yritystä ennen lähtöään Syyriaan. Toinen niistä on Helsingissä toimiva pizzeria. Rahmanin entinen yhtiökumppani ei halunnut antaa haastattelua ja korosti, ettei halua olla asian kanssa missään tekemisissä.

Toinen yrityksistä on rekisteröity Oulun moskeijan osoitteeseen. Sen toimialaksi on merkitty ruokakioski. Yhtiökumppani on Oulun moskeijan imaami Abdul Mannan.

Mannan on toiminut myös islamin opettajana ja SDP:n varavaltuutettuna Oulun kaupunginvaltuustossa.

Kielsi tuntevansa ketään radikalisoitunutta

MOT kävi tapaamassa Mannania Oulussa. Haastattelun aiheena oli radikalisoituminen. Haastattelussa imaami kertoi useita kertoja, ettei hän tunne henkilökohtaisesti ketään radikalisoitunutta.

Lopulta MOT:n toimittajan kysyessä hänen yhtiökumppanistaan imaami myönsi, että kyse hänen on tyttärensä aviomiehestä. Pariskunta lähti Syyriaan 2014. Heillä on lapsia.

Imaami kieltää MOT:lle tienneensä etukäteen tyttärensä suunnittelevan lähtöä Syyriaan.

Mannan ei tiedä, onko hänen tyttärensä yhä Syyriassa. Hän ei ole kuullut tyttärestään kahteen vuoteen.

Toukokuussa 2017 Isis uutisoi vävyn kuolemasta ja julkaisi tämän kuvan. Isisin mukaan mies toimi järjestön fysioterapeuttina.

Imaami sanoo MOT:n haastattelussa, ettei hän ole vastuussa sukulaistensa radikalisoitumisesta.

– Jos joku päättää jotain omin päin, meiltä kysymättä, vastuu on yksin hänen, Mannan kertoo englanniksi haastattelussa.

