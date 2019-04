Liikenne kulkee taas Helsingin Hämeentiellä putkirikon jäljiltä

Vettä on pumpattu yön yli. Pumppaustöissä oli keskiviikkoaamuna vielä yksi pelastuslaitoksen yksikkö.

Hämeentien bussikaistat on saatu avattua liikenteelle eilisen putkirikon jäljiltä, palomestari Sami Lappalainen Helsingin pelastuslaitokselta kertoo. Myös Hämeentieltä Sörnäisten rantatielle kulkeva Torikatu on voitu avata liikenteelle.

– Pumppaukset ovat jatkuneet yön yli ja yksi yksikkö pumppaa edelleen vettä pois. Arvioitu kesto on muutamia tunteja vielä ennen kuin saadaan letkut pois, Lappalainen kertoi Ylelle varhain keskiviikkoaamuna.

Rikkoutunut putki on 300 milliä paksu ja vettä on tullut neljän baarin voimalla. Näin ollen voi sanoa, että vettä on valunut maaperään hyvin mittava määrä.

– Tarkkaa määrää on hankala arvioida. Vesimäärästä jotakin kertoo se, että vesi on valunut työmaamonttuun ja siellä on yhä pumppaukset käynnissä, Lappalainen selvittää.

Palomestarin mukaan tämän hetkinen käsitys on se, että putkirikosta koitui vahinkoja lähinnä liikenteelle.

– Vesi ei onneksi valunut kaduille ja tukkinut viemäreitä, vaan valui rakenteelliseen monttuun ja varastoitui sinne. Tänään joudutaan varmasti tarkistamaan se, että maaperän vahvuudet ovat säilyneet, Lappalainen sanoo.

Turmapaikan kohdalla on arvokas historiallinen kohde, eli Hakanieman kauppahalli. Lappalaisen käsityksen mukaan vanha kauppahalli on säilynyt vahingoittumattomana. Vettä on mennyt lähinnä kauppahallin alla olevaan monttuun.

Metroliikenteeseen putkirikko ei ole myöskään vaikuttanut, sillä vettä ei päässyt Hakaniemen metrotunneliin saakka. Metro on kulkenut keskiviikkoaamuna normaaliin tapaan.

Putkirkon syystä ei ole vielä varmuutta. Pelastuslaitoksen käsitys on se, että putkirikko olisi aiheutunut kaivuutyöstä.

