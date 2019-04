Rottien määrä Pietarsaaren viemäreissä yllätti asiantuntijan – rottasota jatkuu vielä kuukausia: "En ole vastaavaan törmännyt"

Pietarsaaressa on päätetty jatkaa rottien tappamista lähes vuodella. Rottasotaa on käyty jo pari kuukautta.

Pietarsaaren rottayhdyskunta on paljastunut niin suureksi, että torjuntaoperaatiota jatketaan lähes vuodella.

Tähän mennessä kaupungin historiallisessa puukaupunginosassa eli Skatassa on saatu tapettua jo yli 130 rottaa. Se on yksi Suomen merkittävimmistä yhtenäisistä puukaupunginosista.

Alueen rottasota on kestänyt reilut kaksi kuukautta.

Keskimäärin yksi rotta per päivä jää ansaan. Tuholaistorjuntayritys Anticimex, palvelupäällikkö Jukka Tietäväinen

Tuholaistorjuntaa hoitavasta Anticimex-yrityksestä kerrotaan, etteivät he ole törmänneet näin suureen, viemärissä asuvaan rottayhdyskuntaan missään muualla Suomessa.

– Keskimäärin yksi rotta per päivä jää ansaan. Se on sellainen tahti, että tuholaisia on ainakin saman verran lisää. Olen ollut 10 vuotta alalla, enkä ole vastaavaan törmännyt, kertoo palvelupäällikkö Jukka Tietäväinen Anticimexistä.

Operaatio jatkuu viemäreissä

Maan päällä olevat myrkyttömät sähköansat ja myrkkyasemat poistetaan lähiviikkoina, koska ne eivät ole rottia houkutelleet. Pyyntiä jatketaankin viidellä viemäriansalla.

– Tuskinpa aivan kaikkia rottia saadaan tuhottua, mutta pääasia, että kanta pienenee. Silloin voidaan estää eläinten tunkeutuminen talojen alapohjiin. Muutamaan ne ovat tiensä jo löytäneet, Tietäväinen sanoo.

Tuholaistorjuntayrityksestä muistutetaan, että jyrsijät viihtyvät viemäreissä niin kauan kuin niillä on siellä ruokaa ja suojaa, eikä vihollisia näy.

– Ruuanjätteitä ei siis kannata pöntöstä huuhtoa alas.

Pietarsaaren puukaupunginosan rottaongelma havaittiin viime joulukuussa, kun päiväkodin alapohjasta löytyi rotan pesä.